Первая игра в рамках нового турнира может пройти в сезоне 2021/2022. Лига конференций будет являться третьим по важности и статусу еврокубковым турниром, она будет идти сразу после Лиги Чемпионов и Лиги Европы. По формату новый турнир будет напоминать Лигу Чемпионов.

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