Лига чемпионов
Online47.ruСтало известно название нового турнира УЕФА
Первая игра в рамках нового турнира может пройти в сезоне 2021/2022. Лига конференций будет являться третьим по важности и статусу еврокубковым турниром, она будет идти сразу после Лиги Чемпионов и Лиги Европы. По формату новый турнир будет напоминать Лигу Чемпионов.
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Из документа следует, что в ходе мониторинга была выявлена активная деятельность «иностранных организаций, возможно подконтрольных иностранным спецслужбам» и прочих заинтересованных лиц, направленная на сбор сведений о сотрудниках органов внутренних дел.
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ИА Городские вести. Волгоград вчера в 22:50
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REGNUM 10 сентября в 23:53
Политика
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РБК вчера в 20:16
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Власти Японии, воспользовавшись дипломатическими каналами, выразили протест КНДР в связи с инцидентом, который произошёл в исключительной экономической зоне Токио в водах Японского моря.
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Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны.
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Обвинение запросило шесть лет колонии для участника акции в Москве
RT на русском вчера в 11:53
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Диаметр небесного тела составляет примерно 20 км, оно движется со скоростью около 30 км / с. Как считают ученые, ближе всего к Солнцу комета подойдет в декабре и, если внезапно не распадется, наблюдать с Земли ее можно будет в течение года.
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