Лига чемпионов
Online47.ruСтало известно название нового турнира УЕФА
Первая игра в рамках нового турнира может пройти в сезоне 2021/2022. Лига конференций будет являться третьим по важности и статусу еврокубковым турниром, она будет идти сразу после Лиги Чемпионов и Лиги Европы. По формату новый турнир будет напоминать Лигу Чемпионов.
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 22:18, Вашингтон
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Пульмонолог Марина Яковлева рассказала "Вечерней Москве", как уберечь себя и ребенка от распространенных заболеваний легких.
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Верховный суд США разрешил властям ограничивать предоставление убежища
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Власти Китая намерены освободить некоторые американские товары от дополнительных пошлин, говорится в сообщении Комитета по тарифам и сборам при Госсовете КНР.
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Новый iPhone 11 Pro вызывает приступы трипофобии
Аналитики считают, что компания явно не прогадала с новым дизайном, поскольку трехмодульная камера iPhone притягивает к себе внимание.
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