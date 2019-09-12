Первая игра в рамках нового турнира может пройти в сезоне 2021/2022. Лига конференций будет являться третьим по важности и статусу еврокубковым турниром, она будет идти сразу после Лиги Чемпионов и Лиги Европы. По формату новый турнир будет напоминать Лигу Чемпионов.

Спорт день за днем

Происшествия Шесть человек ранены во Флориде при нападении неизвестного с ножом Шесть человек получили ранения в результате нападения неизвестного с ножом. Инцидент произошел в городе Таллахасси (штат Флорида).

Музыка Умер кумир Курта Кобейна Дэниел Джонстон Американский музыкант Дэниел Джонстон скончался 10 сентября 2019 года в возрасте 58 лет.

Происшествия Бывший замначальника ОМВД «Лефортово» приговорен к 8 годам Бывший замначальника отдела полиции района Лефортово, глава следственного отделения Анзор Шулая, получил 8 лет колонии.

Политика Нетаньяху отметил важность отношений с Путиным Нетаньяху отметил, что очень ценит свои отношения с Путиным и считает поддержку контактов очень важной составляющей взаимодействия России и Израиля, в частности, именно это позволило избежать нежелательных столкновений во время военных операций в Сирии.

Происшествия В полиции сообщили о задержании 17 человек на площади в Улан-Удэ Сотрудники полиции и Росгвардии в ночь на четверг задержали 17 человек, которые находились в автобусе на площади Советов в Улан-Удэ, сообщается на сайте регионального ГУ МВД.

Шоу-бизнес Друг Петра Чернышева рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал о состоянии здоровья звезды.

Гаджеты Компания Apple представила новые iPhone Компания Apple представила новые iPhone. Презентация гаджетов транслируется на сайте компании.

Здоровье США планируют ограничить продажу вейпов Администрация президента США собирается ограничить продажу вейпов (электронных сигарет с ароматическими добавками).

Происшествия Верховный суд отменил решения о продлении ареста экс-главы Сахалина Верховный суд России отменил решения о продлениях ареста бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина.

Армия и оружие Военные РФ и Сирии обнаружили около Дамаска тайную тюрьму боевиков В Восточной Гуте совместными действиями военных России и Сирии была найдена тайная тюрьма боевиков.

Политика «Нафтогаз» объяснил требования по контракту на транзит с Россией Киев потребует от России компенсацию в размере 11-14 миллиардов долларов в случае, если "Газпром" будет отстаивать позицию о заключении нового договора о транзите газа на существующих условиях.

Футбол «ПСЖ» не спешит продлевать контракт с Кавани Напомним, что действующий контракт 32-летнего уругвайского футболиста с французским грандом рассчитан до середины 2020 года.

Здоровье Врач назвала первый признак больных легких Пульмонолог Марина Яковлева рассказала "Вечерней Москве", как уберечь себя и ребенка от распространенных заболеваний легких.

Политика Верховный суд США разрешил властям ограничивать предоставление убежища Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа ограничивать предоставление убежища иностранцам на всей территории страны, передает агентство Associated Press.

Происшествия Следственный комитет сообщил об участившихся случаях пропажи детей Следственный комитет России обнаружил рост числа случаев исчезновения малолетних детей, сообщается на сайте ведомства.

Происшествия Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

Политика Трамп почтил память жертв теракта 11 сентября В день 18-й годовщины теракта 11 сентября президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп почтили жертв минутой молчания в Белом доме.

Экономика ЦБ РФ отозвал лицензию у «ГринКомБанка» Центробанк России отозвал лицензию у иркутского АО «ГринКомБанк» с 12 сентября 2019 года.

Происшествия Михаэль Шумахер пришел в себя в парижской клинике Известный немецкий пилот автогонок серии «Формула-1» Михаэль Шумахер пришёл в сознание в парижском госпитале имени Жоржа Помпиду.

Экономика Китай освободит ряд товаров из США от дополнительных пошлин Власти Китая намерены освободить некоторые американские товары от дополнительных пошлин, говорится в сообщении Комитета по тарифам и сборам при Госсовете КНР.

Политика Путин уволил 30 генералов и полковников В России около 30 генералов и полковников лишатся своих должностей.

Общество Швейцарский парламент одобрил отпуск для отцов после рождения ребенка Отпуск отцу при рождении ребенка узаконен в большинстве стран-членов ЕС, за некоторым исключением, но его продолжительность и размер связанного с этим пособия различны.