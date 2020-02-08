Возросло количество пострадавших при стрельбе в городе Накхон Ратчасима (Корат). Об этом в субботу сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения страны, доктора Анутхина Чанвиракун. По словам министра, количество раненых возросло до 31 человека.

Возросло количество пострадавших при стрельбе в Таиланде

Финансы Центробанк России понизил ключевую ставку Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.

Космос NASA выявило проблемы в ПО Starliner от Boeing Специалисты NASA, расследующие причины неудачного запуска космического корабля Starliner компании Boeing в декабря, обнаружили «фундаментальные» проблемы с программным обеспечением компании, сообщает The Washington Post.

Происшествия Пропавшая неделю назад в Петербурге девушка утонула Родные и друзья 22-летней девушки, которая пропала неделю назад в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, выяснили, что она упала в Неву и утонула.

Политика Зеленский пригласил папу Римского на Украину Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.

Хоккей Кудашов: детские ошибки вылились в поражение от шведов Хоккеисты сборной России допускали детские ошибки в матче Евротура со шведами, что и привело к поражению, заявил главный тренер национальной команды Алексей Кудашов.

Происшествия На Магнитогорском металлургическом комбинате произошёл пожар В Магнитогорске на металлургическом комбинате 8 февраля произошёл пожар. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на представителей МЧС.

Общество Принц Гарри не хочет, чтобы сын Арчи повторил его судьбу По словам Гарри, решение о сложении полномочий старших членов королевской семьи было очень трудным для него и Меган, однако он не сожалеет о нем, так как хочет защитить свою семью.