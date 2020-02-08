Происшествия

Lenta.ruLenta.ruВозросло количество пострадавших при стрельбе в Таиланде

Возросло количество пострадавших при стрельбе в городе Накхон Ратчасима (Корат). Об этом в субботу сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения страны, доктора Анутхина Чанвиракун. По словам министра, количество раненых возросло до 31 человека.
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