Происшествия
Lenta.ruВозросло количество пострадавших при стрельбе в Таиланде
Возросло количество пострадавших при стрельбе в городе Накхон Ратчасима (Корат). Об этом в субботу сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения страны, доктора Анутхина Чанвиракун. По словам министра, количество раненых возросло до 31 человека.
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Футбол
Мамаев заявил, что его семью преследует женщина
Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев рассказал о том, что его семья страдает от "сталкера".
Происшествия
В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке
Погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
Политика
В Анкаре завершились переговоры между Россией и Турцией по Идлибу
В Анкаре завершились переговоры между турецкой и российской делегациями по ситуации в сирийской провинции Идлиб.
Финансы
Центробанк России понизил ключевую ставку
Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.
Фигурное катание
Загитова упала во время исполнения прыжка на шоу в Цюрихе
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в одиночном катании Алина Загитова упала во время своего выступления в ледовом шоу Art on Ice в швейцарском Цюрихе.
Политика
Два экс-беркутовца после обмена пленными в Донбассе вернулись в Киев
Двое из пяти бывших сотрудников украинского спецподразделения «Беркут», участвовавших в обмене в Донбассе, вернулись в Киев.
Шоу-бизнес
Кожевникова заболела и выгнала мужа из дома
Переживая за здоровье возлюбленного, Кожевникова выгнала мужа из дома – она переживает, что тот может заразиться.
Космос
NASA выявило проблемы в ПО Starliner от Boeing
Специалисты NASA, расследующие причины неудачного запуска космического корабля Starliner компании Boeing в декабря, обнаружили «фундаментальные» проблемы с программным обеспечением компании, сообщает The Washington Post.
Происшествия
Пропавшая неделю назад в Петербурге девушка утонула
Родные и друзья 22-летней девушки, которая пропала неделю назад в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, выяснили, что она упала в Неву и утонула.
Политика
Зеленский пригласил папу Римского на Украину
Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
Хоккей
Кудашов: детские ошибки вылились в поражение от шведов
Хоккеисты сборной России допускали детские ошибки в матче Евротура со шведами, что и привело к поражению, заявил главный тренер национальной команды Алексей Кудашов.
Происшествия
На Магнитогорском металлургическом комбинате произошёл пожар
В Магнитогорске на металлургическом комбинате 8 февраля произошёл пожар. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на представителей МЧС.
Футбол
Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Амьеном»
Российский полузащитник Александр Головин попал в заявку «Монако» на выездной матч против «Амьена».В прошлом туре «Монако» одержал минимальную победу над «Амьеном».
Спорт
Большунов финишировал третьим в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне
В шведском Фалуне проходит девятый этап Кубка мира по лыжным гонкам.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Происшествия
В Самаре найдена живой пропавшая 11-летняя школьница
Кино
Персонаж из «Людей Икс» появится в сиквеле «Капитана Марвел»
Биатлон
Бабиков и Воронина выиграли суперспринты на этапе Кубка России
Биатлонисты Антон Бабиков и Тамара Воронина одержали победы в суперспринтах на восьмом этапе Кубка России в Кирово-Чепецке.
Общество
Принц Гарри не хочет, чтобы сын Арчи повторил его судьбу
По словам Гарри, решение о сложении полномочий старших членов королевской семьи было очень трудным для него и Меган, однако он не сожалеет о нем, так как хочет защитить свою семью.
Гаджеты
Xiaomi выпустит самый мощный смартфон в мире – Mi 10 Pro
Как уже ранее сообщалось, смартфон Mi 10 Pro будет работать на процессоре Snapdragon 865 и у него будет экран с частотой обновления 120 Гц.
Кино
Киану Ривза заметили на съемках «Матрицы 4»
Жители Сан-Франциско заметили канадского актера Киану Ривза на съемках фильма «Матрица 4». Об этом сообщает «РИА новости».
Футбол
«Локомотив» хотел вернуть Ниасса, но игрок отказался от перехода
«Локомотив» делал предложение по переходу своего бывшего форварда Умара Ниасса, ныне играющего за «Эвертон».
Экономика
Более 400 компаний признали негативное влияние коронавируса на прибыль
421 компания в своих документах указала, что эпидемия может плохо повлиять на финансовые результаты.
Авто
Suzuki представила свой первый купе-внедорожник
Индийско-японская автомобильная марка Maruti Suzuki привезла на автосалон в Нью-Дели (Auto Expo-2020) ряд новых моделей, в числе которых оказался и футуристичный прототип первого купеобразного внедорожника бренда.