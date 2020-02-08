с чего всё началось

По данным издания Khao Sod, стрелок — 32-летний капрал Чакрапант Тхомма. Он застрелил своего командира и двух человек в военной части, затем угнал автомобиль Humvee и скрылся. В городе по дороге к торговому центру военнослужащий открыл стрельбу.

Стало известно о 20 погибших в результате стрельбы в Таиланде

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