Происшествия

ИзвестияИзвестияСтало известно о 20 погибших в результате стрельбы в Таиланде

По данным издания Khao Sod, стрелок — 32-летний капрал Чакрапант Тхомма. Он застрелил своего командира и двух человек в военной части, затем угнал автомобиль Humvee и скрылся. В городе по дороге к торговому центру военнослужащий открыл стрельбу.
Читать в источнике
Комментировать254
с чего всё началось
Bangkok Post сообщает
, что преступник убил своего командира и еще двоих сослуживцев в военном лагере, потом похитил армейский вседорожник и с него обстрелял горожан возле торгового центра.
Snob.ru07:39

Подробнее о событии

Россияне не пострадали при стрельбе в Таиланде

Коммерсантъ11:20

Число жертв таиландского стрелка достигло 20

Lenta.ru11:53

Жертвами военного в Таиланде стали 20 человек. Заложников не могут освободить уже несколько часов

Телеканал 360°12:36

Что произошло за день: суббота, 8 февраля

Интерфакс12:30

Очевидцы публикуют видео с места стрельбы в Таиланде

РИА Новости08:54

Граждан России нет среди пострадавших при стрельбе в Таиланде

RT на русском11:40

Посольство РФ сообщило об отсутствии россиян среди пострадавших при стрельбе в Таиланде

ТАСС10:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 12:45, Ашберн
Происшествия

В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке

РИА Новости 06:22
Общество

Эксперты рекомендуют пожилым россиянам снимать всю пенсию с карт

Эксперты предупредили, что оставляя деньги на «пластике», они буквально развязывают руки мошенникам, а приставы легко смогут арестовать средства, пишет Primpress.
News.ru 10:08
Футбол

Джикия раскритиковал судейство в матче с «Партизаном»

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия после первого тайма матча Кубка Париматч Премьер против «Партизана» прокомментировал ход игры.
Спорт-Экспресс 07:05
Общество

Минздрав Пермского края проверяет информацию об убийстве пациентов

Минздрав Пермского края начал проверку информации об анестезиологе, якобы убивавшем людей.
Рифей-Пермь 11:33
Наука

Нарушение биологических часов может спровоцировать развитие диабета

OAnews 06 февраля в 09:46
Общество

В Татарстане похоронили депутата Госдумы Хайруллина

Депутата Госдумы РФ Айрата Хайруллина, трагически погибшего накануне при жесткой посадке вертолёта, похоронили в субботу на мусульманском кладбище в казанском посёлке Мирный, сообщили РИА Новости в парламенте Татарстана.
РИА Новости 09:43
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»

В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.
РБК 06 февраля в 17:31
Спорт

Большунов финишировал третьим в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне

В шведском Фалуне проходит девятый этап Кубка мира по лыжным гонкам.
Газета.Ru 11:17
Происшествия

Пропавшую после корпоратива 22-летнюю петербурженку нашли мертвой

Пропавшую после корпоратива 22-летнюю петербурженку нашли мертвой.
Невские Новости 09:02
Общество

Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей

Больше всего (800 тысяч рублей в месяц) работодатель готов платить главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион, в котором предлагается работать соискателю, не называется).
Lenta.ru 00:30
Музыка

Украину на Евровидении в этом году может представить грузинский исполнитель

Евровидение в этом году пройдёт в Нидерландах благодаря прошлогодней победе Дункана Лоуренса.
Rusargument вчера в 10:02
Культура

Российская певица выступит на «Оскаре»

ToDay News Ufa 02:11
Футбол

Зидана не устраивает работа Бэйла на тренировках

Главный тренер «Реала» Зиденин Зидан считает, что Гарет Бэйл не достаточно усердно работает на тренировках команды.
ГЛАС.RU 04:42
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости вчера в 12:04
Общество

Ульяновский губернатор ответил на сообщения о взрыве атомного реактора

РИА Новости 10:02
Политика

Путин назвал полезным день переговоров с Лукашенко

Президент России Владимир Путин сообщил, что практически за час-полтора встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко они затронули много вопросов, представляющих взаимный интерес.
РБК вчера в 08:25
Политика

Зеленский пригласил папу Римского на Украину

Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
Газета.Ru 08:39
Политика

Российский «Лидер» оказался аутсайдером

Проект 23560 (шифр «Лидер») российского атомного эскадренного миноносца оказался аутсайдером, сообщает Mil.Press FlotProm, ссылаясь на источники в военно-морских НИИ и КБ.
Lenta.ru 10:19
Единоборства

Как Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию

В Москве в кинотеатре «Октябрь» состоялась пресс-конференция с участием Александра Емельяненко и Магомеда Исмалова, которые менее чем через два месяца сразятся на турнире ACA 107.
RT на русском вчера в 16:01
Футбол

Гол Малиновского принес «Аталанте» победу над «Фиорентиной»

«Аталанта» одержала волевую победу над «Фиорентиной» в гостевом матче 23-го тура серии А. Счет в игре на 32-й минуте открыл Федерико Кьеза.
Матч ТВ 10:56
Происшествия

Актер и телеведущий Орсон Бин погиб в ДТП

Актер и телеведущий Орсон Бин, прославившийся телешоу "По правде говоря" (To Tell the Truth), погиб в возрасте 91 года в Лос-Анджелесе.
ТАСС 11:09
Политика

В Анкаре прошли переговоры по Идлибу между Россией и Турцией

Переговоры российской делегации с турецкими коллегами прошли в субботу в Анкаре. Об этом в субботу, 8 февраля, сообщил телеканал Haber Turk.
Известия 12:06
Происшествия

На Магнитогорском металлургическом комбинате произошёл пожар

REGNUM 12:39
Армия и оружие

До конфликта в Европе остался лишь шаг

«Предстоящие учения продемонстрируют способность НАТО в случае необходимости быстро перебросить крупный контингент войск из США в Европу для защиты других союзников по НАТО», — заявил Столтенберг.
Rusvesna.su 06:40
Общество

Принц Гарри впервые прокомментировал уход из королевской семьи

Принц Гарри и Меган Маркл впервые приняли участие в официальном мероприятии после своего переезда в Канаду.
Pravda.Ru 04:16
Общество

Иностранные граждане умерли в Китае от коронавируса

Первые иностранные граждане умерли в Китае от коронавируса2019-nCoV. Гибель своих подданных подтвердили посольства США и Японии.
Sibnet Новости 03:55
Футбол

«Хетафе» разгромил «Валенсию» в домашней игре Примеры

"Хетафе" во втором тайме смял "Валенсию" в матче 23-го тура чемпионата Испании.
Soccer.ru 11:55
Футбол

Иньеста выиграл Суперкубок Японии

Сегодня полузащитник поучаствовал в решающем матче Суперкубка Японии против грозной «Йокогамы».
ГЛАС.RU 04:11
Политика

Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова

Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
ТАСС вчера в 07:48
Теннис

Российские теннисистки вышли вперед в матче Кубка Федерации с Румынией

Победитель противостояния получит путевку в финальный турнир Кубка Федерации с участием 12 сборных, который состоится 14–19 апреля в Будапеште.
РБК 09:54
ещё по теме
Главное