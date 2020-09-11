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Lenta.ru
Lenta.ru

Стало известно о более жесткой форме «Новичка» в деле Навального

В деле Алексея Навального фигурирует вещество группы «Новичок» более жесткой формы. Об этом сообщает немецкий журнал Der Spiegel. По его данным, президент Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль заявил, что яд, найденный в организме Навального, тяжелее предыдущих.В источнике
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РИА Новости

Разработчик «Новичка» оценил заявление о более сильной версии яда

РИА Новости14:54
РБК

СМИ узнали про выводы немецкой разведки об отравлении Навального

РБК11:40
Коммерсантъ

Немецкая разведка сообщила об отравлении Навального более сильным ядом «Новичка»

Коммерсантъ12:35
Интерфакс

Глава разведки ФРГ поддержал версию об отравлении Навального более сильным «Новичком»

Интерфакс12:30
Вести.Ru

Создатель «Новичка» объяснил, почему заявление немецкой разведки ерунда

Вести.Ru13:18
Взгляд.ру

Разработчик «Новичка» отверг наличие «сильной» версии вещества

Взгляд.ру12:40
Lenta.ru

Разработчик «Новичка» ответил на заявление о более сильной версии яда

Lenta.ru12:28

Минобороны предложило исключить боевые яды из перечня запрещенных

Учитывая изложенное, Минобороны России подготовлены проекты указа президента и постановления правительства, по которому в вышеупомянутом перечне речь будет идти о средствах защиты от токсичных химикатов, относящихся к химическому оружию, и их прекурсоров, запасных частях и комплектующих изделиях к этим средствам, а также о нормативно-технической документации на их производство и использование.
РИА Новости12:07
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«АвтоВАЗ» подвел итоги конкурса на название для новой модели Lada

Как сообщает портал "Новые автомобили", со ссылкой на пресс-службу российского автогиганта, победителем конкурса в соцсети "ВКонтакте" стал Дмитрий Анисимов, который в комментариях указал название Onega для грядущей "Лады".
Новые автомобили13:51
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Кравчук заявил о невозможности выполнить Минские соглашения

Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что выполнить минские соглашения сейчас нельзя из-за невозможности проведения выборов в Донбассе в текущих условиях, и отметил, что выходом из ситуации может стать "нормандский формат".
РИА Новости13:06
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