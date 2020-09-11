Стало известно о более жесткой форме «Новичка» в деле Навального
Смотрите также
МВД изменит правила сдачи экзамена на права с 1 апреля 2021 года
Пользователи назвали хайпом пост Решетовой о разрыве с Тимати
Михаила Ефремова перевели в обычную камеру
ОЗХО не получила от Германии данных по Навальному
В Армении из-за коронавируса установили карантин до января 2021 года
В Charite заявили, что не передавали СМИ информацию о Навальном
В Тамбовской области при падении легкомоторного самолета погиб пилот
МВД готовит дополнительный запрос в Германию по Навальному
Ляйсан Утяшева высказалась о разводе Гарика Харламова и Кристины Асмус
Украина перешла на покупку российского газа по виртуальному реверсу
Минюст выступил за лишение Пашаева статуса адвоката
«Даллас» обыграл «Вегас» благодаря голу Радулова в овертайме
Названы болезни, несовместимые с прививкой от коронавируса
В Минске начались задержания участников акций протеста
В Charite заявили, что не передавали СМИ информацию о Навальном
Zeit: Навальный выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей
ОЗХО не получила от Германии данных по Навальному
Прокуратура Берлина получила запрос о помощи России по Навальному
Стало известно о более жесткой форме «Новичка» в деле Навального
МВД изменит правила сдачи экзамена на права с 1 апреля 2021 года
Доктор Мясников призвал радоваться росту числа случаев коронавируса
Минтранс подтвердил планы перейти на бесплатный транспорт к 2035 году
Михаила Ефремова перевели в обычную камеру
Украина направила Белоруссии ноту из-за инцидента с послом на границе
В деле Алексея Навального фигурирует вещество группы «Новичок» более жесткой формы. Об этом сообщает немецкий журнал Der Spiegel. По его данным, президент Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль заявил, что яд, найденный в организме Навального, тяжелее предыдущих.В источнике
Подробнее о событии