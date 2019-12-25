Общество

РосбалтРосбалтСтало известно, о чем жалеет Кудрин в отношении экономики РФ

На взгляд главы контрольного ведомства, в российской экономике пока не удается «найти какой-то баланс между защитой законности и, в общем, серьезного такого пресса на бизнес». Кроме того, Кудрин указал на проблемы с формированием благоприятного инвестиционного климата в России.
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Стало известно, о чем жалеет Кудрин в отношении экономики РФ

Росбалт01:59

Кудрин рассказал, о чем жалеет в отношении российской экономики

Мой Брянск01:48

Кудрин рассказал о задачах, которые нужно решить РФ для развития экономики

ФАН00:54

Кудрин заявил, что жалеет о недостаточной приватизации гособъектов и защите бизнеса в России за последние 10 лет

МонаВиста01:14

Кудрин рассказал, о чем жалеет в отношении российской экономики

РИА Новости00:14
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В Венгрии погибла российская пианистка

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Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае, сообщает РИА Новости.
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Общественное телевидение России вчера в 17:42
Авто

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Уже в будущем году компания Volkswagen выпустит обновлённый автомобиль модели Саddуо.
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Общество

Сибирский бизнесмен выставил на продажу село с жителями

Бизнесмен из Красноярского края объявил себя хозяином села Васильевка Идринского района и выставил его на продажу вместе с жителями, сообщает НТВ.
Life.ru вчера в 07:03
Транспорт

В Севастополь прибыл первый российский поезд

Первый именной состав «Таврия» прибыл из Санкт-Петербурга в Севастополь. Об этом 25 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 01:27
Общество

Обильное потоотделение ночью может сигнализировать об онкологии

Как сообщает ToDay News Ufa, повышенное потоотделение или гипергидроз является признаком ряда заболеваний.
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Происшествия

Американец ограбил банк и разбросал деньги, пожелав хорошего Рождества

Мужчина ограбил банк в американском городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо), после чего выбежал на улицу и стал бросать деньги в воздух со словами "счастливого Рождества!", сообщило издание Hill.
РИА Новости вчера в 18:32
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В Казахстане временно запретили снюс

В Казахстане временно запретили ввоз, продажу и использование снюсов — некурительных табачных и бестабачных изделий.
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Трамп назвал честью съемки в фильме «Один дома 2»

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Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой

Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.
RT на русском вчера в 16:26
Общество

Кудрин рассказал о спасении российской экономики Путиным

Российская экономика была спасена в 2008 году решением создать резервные фонды, заявил экс-министр финансов Алексей Кудрин.
Газета.Ru 01:33
Происшествия

Дацика арестовали по делу о незаконном пересечении границы

Сланцевский городской суд Ленинградской области заключил под стражу националиста Вячеслава Дацика по уголовному делу о незаконном пересечении границы России, сообщила РИА Новости в среду представитель суда.
РИА Новости 02:01
Общество

Голикова назвала ужасным проведение оптимизации в здравоохранении

Ранее, в начале ноября, Голикова уже сообщала о том, что, по ее мнению, оптимизацию здравоохранения во многих российских регионах «провели неудачно».
РБК вчера в 22:49
Происшествия

В Кузбассе из-за двух ДТП с девятью машинами перекрыли участок трассы

В Кемеровской области на участке автодороги Р-255 «Сибирь» произошло два ДТП, в результате погиб человек.
РБК 01:56
Авто

«Ведомости»: в 2020 году «АвтоВАЗ» повысит цены на все модели Lada

ТАСС вчера в 21:23
Общество

В Алтайском крае закрыли трассы из-за непогоды

Из-за ухудшения погодных условий две трассы в Алтайском крае полностью закрыты для всех видов транспорта.
РБК 01:46
Армия и оружие

Террористы поставили 24-часовой ультиматум российским военным в Сирии

Российским военным поставлен 24-часовой ультиматум.
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Медицинский эксперт Карла Оутс из Австралии определила и назвала три основных «золотых правила» для оздоровления кишечника в организме человека, об этом сообщает авторитетное издание The Daily Mail.
Ugpressa.ru 21 декабря в 23:49
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Страны Запада и НАТО обязательно отреагируют в случае, если Россия попытается нарушить суверенитет Белоруссии.
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Суд арестовал заместителя генерала ФТС Кизлыка

Басманный суд Москвы во вторник арестовал замначальника управления в центральном аппарате Федеральной таможенной службы (ФТС) Алексея Серебро по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости вчера в 11:42
Экономика

Украина подсчитала доход от транзита газа из России

Доход Украины от транзита российского газа в 2020 году может составить около двух миллиардов долларов.
Lenta.ru вчера в 10:53
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Главный нарколог Минздрава назвал «безопасный» алкогольный напиток

Нарколог предупредил, что крепкий алкоголь на фоне употребления газированных напитков всасывается быстрее, что вызывает опьянение.
РБК вчера в 09:00
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Брянец застрелил жену и покончил с собой

Интерфакс вчера в 23:35
Шоу-бизнес

Екатерина Климова впервые прокомментировала свой развод с Гелой Месхи

Актриса Екатерина Климова прошлым летом рассталась со своим молодым супругом Гелой Месхи.
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Строительство «Северного потока – 2» может задержаться на полгода из-за санкций США

Начало работы газопровода «Северный поток – 2» может быть отодвинуто на 3-6 месяцев из-за американских санкций, считают эксперты.
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В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Известия вчера в 22:57
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Бывший нападающий московского "Динамо" Александр Кержаков пожелал форварду петербургского "Зенита" Артему Дзюбе обойти его в списке бомбардиров сборной России.
Газета.Ru вчера в 21:59
Армия и оружие

Путин назвал Россию единственным обладателем гиперзвукового оружия

Россия опережает другие страны по уровню развития передовых вооружений — ни у кого больше в мире нет гиперзвукового оружия, заявил российский лидер Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
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Алексей Кудрин
Российский политик
Российский политик и экономист. Председатель Счётной палаты Российской Федерации с 22 мая 2018 года. Доктор экономических наук. Председатель наблюдательного совета Московской биржи, заместитель председателя наблюдательного совета и главы комитета по стратегии Сбербанка России, председатель попечительского совета Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара, председатель неправительственной организации «Комитет гражданских инициатив», член оргкомитета «Гайдаровского форума».
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Путин Владимир Владимирович
российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
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