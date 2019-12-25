На взгляд главы контрольного ведомства, в российской экономике пока не удается «найти какой-то баланс между защитой законности и, в общем, серьезного такого пресса на бизнес». Кроме того, Кудрин указал на проблемы с формированием благоприятного инвестиционного климата в России.

Стало известно, о чем жалеет Кудрин в отношении экономики РФ

Авто Volkswagen выпустит совершенно новый Caddy Уже в будущем году компания Volkswagen выпустит обновлённый автомобиль модели Саddуо.

Общество Сибирский бизнесмен выставил на продажу село с жителями Бизнесмен из Красноярского края объявил себя хозяином села Васильевка Идринского района и выставил его на продажу вместе с жителями, сообщает НТВ.

Транспорт В Севастополь прибыл первый российский поезд Первый именной состав «Таврия» прибыл из Санкт-Петербурга в Севастополь. Об этом 25 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Происшествия Американец ограбил банк и разбросал деньги, пожелав хорошего Рождества Мужчина ограбил банк в американском городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо), после чего выбежал на улицу и стал бросать деньги в воздух со словами "счастливого Рождества!", сообщило издание Hill.

Здоровье В Казахстане временно запретили снюс В Казахстане временно запретили ввоз, продажу и использование снюсов — некурительных табачных и бестабачных изделий.

Политика Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.

Происшествия Дацика арестовали по делу о незаконном пересечении границы Сланцевский городской суд Ленинградской области заключил под стражу националиста Вячеслава Дацика по уголовному делу о незаконном пересечении границы России, сообщила РИА Новости в среду представитель суда.

Общество Голикова назвала ужасным проведение оптимизации в здравоохранении Ранее, в начале ноября, Голикова уже сообщала о том, что, по ее мнению, оптимизацию здравоохранения во многих российских регионах «провели неудачно».

Здоровье Названы три «золотых правила» оздоровления кишечника Медицинский эксперт Карла Оутс из Австралии определила и назвала три основных «золотых правила» для оздоровления кишечника в организме человека, об этом сообщает авторитетное издание The Daily Mail.

Происшествия Суд арестовал заместителя генерала ФТС Кизлыка Басманный суд Москвы во вторник арестовал замначальника управления в центральном аппарате Федеральной таможенной службы (ФТС) Алексея Серебро по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Общество В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал» Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.