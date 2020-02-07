Экономика
Lenta.ruСтало известно о доходах семьи Мишустина в UFG
Управляющий партнер UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра России Михаила Мишустина и его семьи. Ее слова приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось
Документ подписан управляющим партнером группы Полиной Герасименко. UFG запросила у членов семьи Михаила Мишустина согласие на разглашение информации и получила его, уточнила она. По просьбе UFG письмо публикуется полностью.РБК16:01
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