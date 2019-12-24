Общество
Lenta.ruСтало известно о долге Бузовой за услуги ЖКХ
Как стало известно Mash, исполнительный лист уже передан приставам — им предстоит добиться выполнения судебного решения. В базе Федеральной службы судебных приставов есть информация о долге в размере 10,7 тысячи рублей, который обязана выплатить Бузова.
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с чего всё началось
Мать телеведущей и певицы Ольги Бузовой Ирина опровергла информацию о долгах звездной дочери по ЖКХ. Как сообщил Telegram-канал Mash, девушка задолжала 10 тысяч рублей за свою петербургскую квартиру во Фрунзенском районе.Народные новости03:09
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Общество
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Путин назвал перенос железной дороги от побережья Сочи стратегическим
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Частицы пыли собираются вместе, образуя планеты, похожие на Землю, или становятся ядрами более массивных планет, собирая большое количество газа с диска, чтобы сформировать юпитероподобные газовые планеты-гиганты.
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Политик предупредил, что любое посягательство России на территории соседнего государства втянет мировое сообщество в войну.
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Путин назвал долю современного оружия в ядерной триаде России
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Власти намерены оптимизировать расходы на служебные машины для федеральных чиновников.
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Путин подчеркнул важность присутствия России в сирийском Тартусе
Присутствие российских вооруженных сил в сирийском порту Тартус и на аэродроме Хмеймим является гарантией мира и стабильности в этой стране, заявил президент РФ Владимир Путин.
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Экономика
Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов объяснил рост реальных доходов населения в 2019 году переломом тенденции последних лет.
Армия и оружие
Боевики пытались атаковать российскую авиабазу в Сирии
Российскую авиабазу Хмеймим в Сирии пытались атаковать незаконные вооруженные формирования с помощью беспилотников.
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Правительство утвердило новые правила проведения экзамена на водительские права.
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала "апофеозом абсурда" новые санкции, введенные США против газопровода "Северный поток — 2". Она считает, что меры Вашингтона можно считать объявлением экономической войны.
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Авто
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Общество
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На голове умершей был пакет, руки и ноги ее были связаны. По подозрению в убийстве задержан брат женщины.
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Курс доллара опустился ниже 62 рублей
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Глава МВД уволил организаторов учений со школьниками в Татарстане
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