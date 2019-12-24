Мать телеведущей и певицы Ольги Бузовой Ирина опровергла информацию о долгах звездной дочери по ЖКХ. Как сообщил Telegram-канал Mash, девушка задолжала 10 тысяч рублей за свою петербургскую квартиру во Фрунзенском районе.

с чего всё началось

Как стало известно Mash, исполнительный лист уже передан приставам — им предстоит добиться выполнения судебного решения. В базе Федеральной службы судебных приставов есть информация о долге в размере 10,7 тысячи рублей, который обязана выплатить Бузова.

Стало известно о долге Бузовой за услуги ЖКХ

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