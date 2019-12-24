Общество

Lenta.ruLenta.ruСтало известно о долге Бузовой за услуги ЖКХ

Как стало известно Mash, исполнительный лист уже передан приставам — им предстоит добиться выполнения судебного решения. В базе Федеральной службы судебных приставов есть информация о долге в размере 10,7 тысячи рублей, который обязана выплатить Бузова.
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с чего всё началось

Мать Ольги Бузовой не знает о многотысячных долгах знаменитости

Мать телеведущей и певицы Ольги Бузовой Ирина опровергла информацию о долгах звездной дочери по ЖКХ. Как сообщил Telegram-канал Mash, девушка задолжала 10 тысяч рублей за свою петербургскую квартиру во Фрунзенском районе.
Народные новости03:09

Подробнее о событии

«У нас ничего нет»: PR-агент прокомментировал данные о долгах Бузовой

РИА Новости06:33

Мать Ольги Бузовой не знает о многотысячных долгах знаменитости

Народные новости03:09

Долг Бузовой за услуги ЖКХ объяснили

Lenta.ru05:26

Мать Бузовой объяснила, как у певицы образовался долг за коммунальные услуги

78.ru05:01

У Бузовой нашли долг за коммунальные услуги

Мойка7803:47

Мать Бузовой опровергла информацию о долгах певицы

Петербургский дневник04:58

На Бузову подали в суд за долги по коммуналке в Петербурге

АБН02:27
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Общество

Матвиенко положительно оценила идею отмены НДФЛ для малоимущих

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает возможным освобождать от налога на доходы для физических лиц (НДФЛ) тех, кто получает зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Газета.Ru 05:35
Общество

Истребитель Су-57 потерпел первую аварию

Истребитель пятого поколения Су-57 потерпел первую аварию в своей истории.
Ведомости 03:20
Происшествия

Толпа хулиганов избила бойца MMA в Москве

В Москве было совершено нападение на бойца смешанного стиля (MMA) Дмитрия Кузнецова.
Газета.Ru 05:36
Экономика

Неработающим пенсионерам повысят пенсии

Работающим пенсионерам перерасчет пенсий будет произведен с 1 августа, и повысится она в зависимости от суммы страховых взносов.
Рутульские новости 21 декабря в 08:27
Политика

В ОСК рассказали, за какое время могут построить судно-трубоукладчик

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) может за 1,5-2 года спроектировать и еще за 3-4 года построить российское судно-трубоукладчик, способное осуществлять такие работы, как прокладка газопровода "Северный поток — 2", заявил глава корпорации Алексей Рахманов.
РИА Новости 06:33
Политика

Путин назвал перенос железной дороги от побережья Сочи стратегическим

РИА Новости вчера в 09:04
Культура

Владимир Мединский помог вернуть сериал «Эпидемия» на экраны

О причастности Мединского к возвращению "Эпидемии" на экраны сообщает "Медуза" со ссылкой на источники внутри ведомства и канала ТНТ.
КиноПоиск 04:10
Общество

Галина Волчек госпитализирована в Москве в тяжелом состоянии

Режиссер Галина Волчек госпитализирована в Москве, она находится в тяжелом состоянии, сообщает Пятый канал.
BFM.ru 00:07
Авто

Nissan запатентовал в России новый седан Nissan Sentra

Компания Nissan приняла решение вернуть на рынок России седан Nissan Sentra.
Дни24 04:37
Политика

Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ

Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС.
Российская газета 22 декабря в 20:22
Происшествия

В подъезде дома в подмосковных Мытищах нашли новорожденного ребенка

РБК 06:38
Происшествия

Фигурант «болотного дела» Бученков получил 2,5 года колонии заочно

Замоскворецкий суд Москвы заочно приговорил к двум с половиной годам колонии общего режима фигуранта «болотного дела» Дмитрия Бученкова, объявленного в международный розыск.
Коммерсантъ 06:16
Космос

Массивный газовый диск поднимает вопросы о теории образования планет

Частицы пыли собираются вместе, образуя планеты, похожие на Землю, или становятся ядрами более массивных планет, собирая большое количество газа с диска, чтобы сформировать юпитероподобные газовые планеты-гиганты.
AstroNews.ru вчера в 11:45
Происшествия

Обвиняемого в угрозах судье Криворучко оштрафовали на 110 тыс. рублей

Известия 05:20
Политика

Лукашенко предупредил Россию о войне с НАТО из-за Белоруссии

Политик предупредил, что любое посягательство России на территории соседнего государства втянет мировое сообщество в войну.
Lenta.ru 06:42
Армия и оружие

Путин назвал долю современного оружия в ядерной триаде России

Доля современного оружия в ядерной триаде России достигла 82%.
RT на русском 06:18
Транспорт

Власти оценят возможность замены служебных машин чиновников на такси

Власти намерены оптимизировать расходы на служебные машины для федеральных чиновников.
РБК 05:37
Политика

Путин подчеркнул важность присутствия России в сирийском Тартусе

Присутствие российских вооруженных сил в сирийском порту Тартус и на аэродроме Хмеймим является гарантией мира и стабильности в этой стране, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 06:40
Политика

Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину

Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Российская газета 05:58
Экономика

Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов объяснил рост реальных доходов населения в 2019 году переломом тенденции последних лет.
РИА Новости 04:49
Армия и оружие

Боевики пытались атаковать российскую авиабазу в Сирии

Российскую авиабазу Хмеймим в Сирии пытались атаковать незаконные вооруженные формирования с помощью беспилотников.
Российская газета вчера в 14:14
Общество

Утверждены новые правила экзамена на водительские права

Правительство утвердило новые правила проведения экзамена на водительские права.
RT на русском 06:13
Политика

Матвиенко назвала санкции против «Северного потока» апофеозом абсурда

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала "апофеозом абсурда" новые санкции, введенные США против газопровода "Северный поток — 2". Она считает, что меры Вашингтона можно считать объявлением экономической войны.
РЕН ТВ 04:07
Политика

Зеленский подписал закон о «перезапуске» ГБР Украины

Президент Украины Зеленский подписал закон о перезапуске Госбюро расследований.
ИА Новороссия 05:57
Авто

Кроссовер JAC S7 проходит сертификацию в России

Китайская компания JAC приступила к сертификации флагманского кроссовера JAC S7 в России, продажи которого начнутся в августе 2020 года.
Автоновости дня 03:00
Общество

Меган Маркл и принц Гарри показали рождественскую открытку с сыном

Меган Маркл и принц Гарри представили свою рождественскую открытку — главным героем праздничной карточки стал маленький сын герцогов Арчи.
Salt Mag 03:26
Происшествия

В Москве обнаружили тело женщины с пакетом на голове

На голове умершей был пакет, руки и ноги ее были связаны. По подозрению в убийстве задержан брат женщины.
Газета.Ru 06:31
Финансы

Курс доллара опустился ниже 62 рублей

В последний раз курс доллара находился ниже отметки в 62 рубля 12 июля 2018 года. Курс евро снизился на 0,6% - до 68,65 рубля.
ТАСС 06:14
Общество

Глава МВД уволил организаторов учений со школьниками в Татарстане

Глава МВД Владимир Колокольцев распорядился привлечь к ответственности полицейских, организовавших учения с отработкой приемов по разгону акций в школе.
РБК 03:53
Политика

Путин признался, что не пьет чай

Газета.Ru вчера в 10:21
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Ольга Бузова
Российская ведущая
Российская телеведущая, певица, актриса театра, кино и дубляжа. Известна как бывшая участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ»; с декабря 2008 года - шеф-редактор журнала «Мир реалити-шоу. Дом-2».
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