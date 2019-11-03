Политика
Lenta.ruСтало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского
После потасовки глава администрации Зеленского лишился зуба и с тех пор не появлялся на работе, утверждает Речинский. Причиной конфликта якобы стало назначение начальника Главного следственного управления СБУ.
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 04:01, Ашберн
Политика
Норвежский политик потребовала отменить санкции против России
Норвежский политик от региона Финнмарк Рагнхильд Вассвик призвала в кратчайшие сроки отменить санкции в отношении России, передает iFinnmark.
Футбол
Матч чемпионата РФ по футболу между «Зенитом» и ЦСКА закончился вничью
Петербургский "Зенит" и московский ЦСКА сыграли вничью в рамках 15-го тура чемпионата России по футболу.
Политика
WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства
Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.
Единоборства
Сергей Ковалев проиграл Альваресу титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев не смог одержать победу в поединке за титул Всемирной боксерской организации (WBO) полутяжелой весовой категории против мексиканца Сауля Альвареса.
Политика
Евгений Киселев сообщил о побеге Аркадия Бабченко с Украины
Журналист Евгений Киселев заявил, что Аркадий Бабченко покинул территорию Украины.
Происшествия
В Москве убит начальник ЦПЭ Ингушетии
Футбол
«Сочи»: «В РПЛ нас обижают, а вольной жизни хочется»
В официальном Twitter ФК «Сочи» появилось шуточное сообщение.
Происшествия
В Находке возобновили поиски моряка с танкера «Залив Америка»
Активная фаза поисков моряка танкера "Залив Америка", где прогремел взрыв, возобновлена, сообщил РИА Новости представитель аварийно-спасательного подразделения порта Находка.
Здоровье
Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре
Аномальное тепло, которое придет в Центральную часть России на следующей неделе, может негативно отразиться на самочувствии жителей.
Армия и оружие
Корабли Тихоокеанского флота ВМФ России прибыли в Бруней
Единоборства
Масвидаль победил Нейта Диаза техническим нокаутом на турнире UFC244
В результате победа техническим нокаутом была присуждена Масвидалю, он же стал обладателем стоявшего на кону в поединке пояса BMF (титул главного мерзавца).
Политика
В Госдуме оценили слова Байдена об укреплении российских позиций в САР
Ранее Байден заявил об укреплении позиций России в Сирии на фоне того, что у Трампа «отсутствует внешняя политика».
Происшествия
Бастрыкин взял на контроль дело подростков-убийц
Расследование взял под личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, а в Забайкалье направлены следователи-криминалисты из центрального аппарата.
Музыка
Участник «Евровидения» не прошёл пробы в шоу «Голос»
Руслан Алехно, участник конкурса «Евровидение-2008» от Белоруссии, был забракован жюри телеконкурса «Голос», сообщает 3 ноября InterMedia.
Шоу-бизнес
Леонардо Ди Каприо встретился с Гретой Тунберг
Политика
Сальвадор высылает весь дипломатический корпус Венесуэлы из страны
Правительство Сальвадора приняло решение выдворить из страны членов дипломатического корпуса Венесуэлы, говорится в заявлении администрации сальвадорского президента.
Происшествия
В Екатеринбурге пассажир избил кондуктора до потери сознания
В салоне муниципального автобуса №25 неадекватный пассажир набросился на кондуктора и избил его после словесной перепалки.
Наука
Смогут ли 20 миллионов деревьев спасти нашу планету: мнение ученых
Июльское исследование, опубликованное в журнале Science, показало, что если бы мы посадили новые деревья на 900 миллионах гектаров, то они могли бы поглотить две трети углекислого газа, который мы выделили в атмосферу за последние 250 лет.
Фигурное катание
Косторная обошла Загитову на этапе Гран-при во Франции
Короткая программа у девушек на этапе Гран-при во Франции вызвала неоднозначную реакцию в мире фигурного катания.
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
Шоу-бизнес
Сын Эвелины Бледанс ушел от нее из отеля в Эмиратах
Эвелина не сразу поняла этот звонок, но потом, увидев, что кровать Семечки пуста, побежала вниз.
Религия
Патриарх Кирилл впервые не помянул на литургии архиепископа Иеронима
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье за Божественной литургией в храме Христа Спасителя впервые не помянул в числе предстоятелей поместных православных церквей архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима, передает корреспондент РИА Новости.
Футбол
Уткин нашел несостыковки в финансовом отчете «Чертаново»
Блогер Василий Уткин рассказал о финансовых несостыковках клуба Олимп - Футбольной национальной лиги "Чертаново".
Общество
Вступил в силу закон об изоляции Рунета
Экспертный совет при правительстве подсчитал, что исполнение требований закона потребует от операторов до 130 миллиардов рублей дополнительных расходов ежегодно.
Происшествия
В Иркутске пьяный водитель врезался в памятник Александру III
Здоровье
Врач назвал основные причины участившихся судорог в ногах
Немецкий врач определил и назвал основные причины участившихся судорог в ногах, сообщает портал «МедикФорум».
Кино
Названа дата выхода нового анимационного фильма о Человеке-пауке
Студия Sony Pictures объявила дату выхода нового фильма "Человек-паук: Через вселенные".
Политика
На Украине порассуждали о восстановлении авиасообщения с Россией
«В общем, если Украина не начнёт в самое ближайшее время договариваться с Россией о нормализации авиасообщения, украинскую авиаотрасль ждет весьма печальный сценарий: отмена рейсов и закрытие маршрутов, сокращение персонала, уменьшение налоговых поступлений, ухудшение логистического климата», — заключил Белашко.
Теннис
Барти — Свитолина: прогноз Анны Чакветадзе на финал итогового турнира WTA
Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Эшли Барти — Элина Свитолина в финале Итогового турнира WTA, который проходит в Шэньчжэне.