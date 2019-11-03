Политика

Lenta.ruLenta.ruСтало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского

После потасовки глава администрации Зеленского лишился зуба и с тех пор не появлялся на работе, утверждает Речинский. Причиной конфликта якобы стало назначение начальника Главного следственного управления СБУ.
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Главе администрации Зеленского по традиции выбили зуб

Вести.UZ01:55
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 04:01, Ашберн
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Украинский государственный деятель, работник органов госбезопасности. Глава Службы безопасности Украины с 29 августа 2019. Член СНБО с 28 мая 2019.
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