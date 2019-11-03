Политика
Lenta.ruСтало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского
После потасовки глава администрации Зеленского лишился зуба и с тех пор не появлялся на работе, утверждает Речинский. Причиной конфликта якобы стало назначение начальника Главного следственного управления СБУ.
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Единоборства
Боксеры Ковалев и Альварес повторно уложились в вес
ТАСС Спорт вчера в 23:10
Происшествия
Пожар произошел на складе в подмосковном Жуковском
Склад загорелся в городском округе Жуковский в Московской области. Площадь пожара составила 3,5 тысячи квадратных метров.
Российская газета 00:21
Происшествия
Бастрыкин проконтролирует дело об убийстве главы центра «Э» Ингушетии
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин проконтролирует расследование убийства начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата в Москве 2 ноября.
РБК 00:48
Политика
Финляндия оплатит разминирование Донбасса
Ранее министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен оплачивать восстановление неподконтрольных ему территорий Донбасса.
Lenta.ru вчера в 04:01
Футбол
Сёмин остался недоволен судейством матча «Уфа» — «Локомотив»
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о работе бригады арбитров в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой» (1:1).
RT на русском вчера в 09:07
Шоу-бизнес
Александр Градский отмечает 70-летний юбилей
3 ноября исполняется 70 лет народному артисту России Александру Градскому.
RT на русском 00:46
Шоу-бизнес
Пугачева заявила, что уходит со сцены
Певица Алла Пугачева решила, что больше не будет выступать на сцене в ближайшие 10 лет — до 80-летнего юбилея.
URA.Ru вчера в 16:05
Общество
«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома»
«Нафтогаз Украины» направил в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», касающийся газового транзита.
Известия вчера в 10:31
Политика
Медведев рассказал о планах США установить влияние в Азии
США пытаются усилить влияние в азиатском регионе, однако это может устоявшиеся там способы сотрудничества стран и, в частности, позиции Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Lenta.ru вчера в 20:53
Футбол
Айнтрахт — Бавария 5:1
«Бавария» с разгромным счетом уступила «Айнтрахту» в матче 10-го тура чемпионата Германии (1:5). На 9-й минуте мюнхенцы остались в меньшинстве — прямую красную карточку получил защитник Джером Боатенг.
Спорт-Экспресс вчера в 11:18
Политика
Байден обвинил Трампа в укреплении российских позиций в Сирии
Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что из-за отсутствия у президента США Дональда Трампа внешней политики позиции России в Сирии укрепляются.
Коммерсантъ вчера в 23:57
Происшествия
В школе Владивостока прогремел взрыв
В результате взрыва неизвестного предмета на школьном дворе школы № 45 города Владивостока пострадала женщина, сообщает 3 ноября портал «Владивосток 24».
REGNUM вчера в 23:34
Кино
Трейлер сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом появился в Сети
Британский артист Генри Кавилл обнародовал на своей странице в соцсети Instagram официальный трейлер сериала Netflix "Ведьмак".
Народные новости 31 октября в 21:14
Фигурное катание
Косторная победила на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая
Ранее сообщалось, что Пападакис и Сизерон победили в танцах на льду на этапе Гран-при во Франции.
RT на русском вчера в 14:51
Технологии
Автомобили россиян смогут самостоятельно парковаться и вызывать помощь
Российские водители смогут устанавливать в автомобили систему, контролирующую их состояние здоровья.
Lenta.ru вчера в 20:09
Армия и оружие
Минобороны показало видео загрузки ракет «Ярс» в пусковую установку
Минобороны России показало загрузку "Ярсов" в пусковую установку. Уникальные кадры были сняты в Калужской области.
Вести.Ru 01 ноября в 02:50
Гаджеты
Redmi представил дешевый 40-дюймовый смарт-телевизор
ToDay News Ufa вчера в 02:49
Единоборства
Масвидаль победил Диаса и завоевал пояс самого опасного парня в UFC
Хорхе Масвидаль одолел Нейта Диаса на турнире UFC 244 и стал обладателем пояса The Baddest Motherfucker (BMF) — "главного гангстера" организации.
Газета.Ru 00:04
Армия и оружие
В США назвали Россию реальной военной угрозой
Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
RT на русском вчера в 17:49
Космос
Итоги испытаний робота «Фёдор» обсудят на конференции в Звёздном городке
Круглый стол, посвящённый перспективам использования роботехнических систем в космосе, пройдёт в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) в Звёздном городке.
REGNUM вчера в 00:54
Авто
Составлен рейтинг внедорожников с наибольшим клиренсом
Автоновости дня вчера в 01:26
Политика
В СФ отреагировали на слова о ракетном ударе по АЭС в России
Спецслужбы Украины должны немедленно отреагировать на заявление политического эксперта Тараса Загороднего, который призвал создать в стране ракеты для ударов по АЭС в России, заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
News.ru вчера в 06:37
Политика
Норвежский политик заявила о важности снятия санкций с России
Во время празднования 75-летнего юбилея освобождения Восточного Финнмарка в Норвегии прошла двухдневная конференция с Россией, в ходе которой политик заявила о важности снятия санкций с Москвы.
РИА Новости вчера в 22:19
Музыка
Сергей Жуков стал зомби в новом клипе
Сергей Жуков не зря выбрал Хэллоуин для даты релиза, ведь клип на песню «Я больной тобой» — дебютная работа группы в жанре хоррора.
StarHit.ru 31 октября в 12:00
Происшествия
В Находке возобновили поиски моряка с танкера «Залив Америка»
Активная фаза поисков моряка танкера "Залив Америка", где прогремел взрыв, возобновлена, сообщил РИА Новости представитель аварийно-спасательного подразделения порта Находка.
РИА Новости вчера в 19:24
Политика
Задержанного в США Билалова отпустили под залог
Задержанного в США экс-главу компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмеда Билалова отпустили под залог.
Взгляд.ру 01 ноября в 09:36
Транспорт
Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым уже в 2019 году
Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым уже в этом году. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.
Народные новости 01 ноября в 09:42
Происшествия
Девочка выжила в двух ДТП в Кирове в один день
Шестилетняя девочка в Кирове выжила в двух авариях за один день: при столкновении автомобиля её семьи на трассе с КамАЗом погибли её родители, а позднее при госпитализации перевернулась «скорая» с ребёнком.
RT на русском вчера в 15:35
Политика
Сальвадор высылает весь дипломатический корпус Венесуэлы из страны
Правительство Сальвадора приняло решение выдворить из страны членов дипломатического корпуса Венесуэлы, говорится в заявлении администрации сальвадорского президента.
РИА Новости 00:47
Политика
Трамп сообщил о желании встретиться с Зеленским в Белом доме
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов принять в Белом доме украинского лидера Владимира Зеленского.
РБК вчера в 19:50