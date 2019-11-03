Политика

Lenta.ruLenta.ruСтало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского

После потасовки глава администрации Зеленского лишился зуба и с тех пор не появлялся на работе, утверждает Речинский. Причиной конфликта якобы стало назначение начальника Главного следственного управления СБУ.
Читать в источнике
Комментировать180

Подробнее о событии

В офисе Зеленского опровергли слухи о драке глав СБУ и администрации президента

Lenta.ru05:09

Офис Зеленского опроверг драку его главы с начальником СБУ

Известия04:46

Глава администрации Зеленского с юмором опроверг драку с главой СБУ

РЕН ТВ01:48

В офисе Зеленского опровергли информацию о драке Богдана и главы СБУ

РИА Новости04:27

Богдан прокомментировал слухи о драке с главой СБУ

Газета.Ru04:12

В офисе Зеленского опровергли сообщения о драке Богдана с главой СБУ

RT на русском03:45

Журналист сообщил о драке начальника СБУ с главой офиса Зеленского

РБКвчера в 22:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 07:02, Ашберн

Главе администрации Зеленского по традиции выбили зуб

Вести.UZ01:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 07:02, Ашберн
Футбол

«Астана» в шестой раз подряд стала чемпионом Казахстана

Команда из Нур-Султана стала чемпионом страны в шестой раз подряд.
Спорт-Экспресс 06:58
Происшествия

В самолете премьер-министра Японии произошло возгорание

Известия 05:54
Единоборства

Опубликовано видео нокаута Ковалева от Альвареса

В сети появилось видео решающего эпизода поединка российского боксера Сергея Ковалева и мексиканца Сауля Альвареса.
Lenta.ru 06:17
Политика

ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса

Вести.Ru 04:33
Футбол

Тедеско высказался о состоянии игроков перед матчем с «Арсеналом»

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о том, в каком состоянии находятся футболисты перед матчем 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает ТАСС.
Газета.Ru 06:35
Армия и оружие

В США назвали Россию реальной военной угрозой

Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
RT на русском вчера в 17:49
Политика

Бабченко признал, что покинул Украину

РИА Новости 05:43
Политика

«Сказочные молодцы» лишают Украину транзита газа, заявил Соловьев

Украину пытаются лишить транзита газа, заявил телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале.
РИА Новости вчера в 17:30
Фигурное катание

Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке

В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Взгляд.ру 04:24
Шоу-бизнес

Алла устала. Пугачева заявила, что вернется на сцену только в 80 лет

На концерте в Минске 70-летняя Примадонна заявила, что не будет выступать ближайшие десять лет.
В курсе.ру 00:57
Общество

Вывезший детей из Швеции россиянин возвратится в Москву

Газета.Ru 04:34
Музыка

В шоу «Голос» не взяли Руслана Алехно

ИА InterMedia 01 ноября в 15:54
Происшествия

Парикмахер Роналду найден мертвым в отеле в Швейцарии

Парикмахер нападающего сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду Рикардо Маркес Феррейра был найден мертвым в гостинице в Цюрихе, сообщает Mundo Deportivo.
Газета.Ru 05:45
Религия

Патриарх Кирилл передал архиепископу Иоанну грамоту о единстве с РПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал главе Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископу Иоанну Дубнинскому (Реннето) Патриаршую и Синодальную грамоту о восстановлении единства архиепископии (Русского экзархата) с Русской православной церковью (РПЦ).
Известия 03:11
Происшествия

Боеприпас времён войны взорвался в квартире жилого дома в Ленобласти

57-летний мужчина разбирал боеприпас мелкого калибра времён Великой Отечественной войны в коридоре однокомнатной квартиры.
REGNUM 06:15
Политика

Голикова признала оптимизацию здравоохранения в ряде регионов неудачной

Основные вопросы касались обеспечения доступности для граждан первичного звена здравоохранения и качества оказания услуг.
РИА Новости 06:28
Здоровье

Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре

Аномальное тепло, которое придет в Центральную часть России на следующей неделе, может негативно отразиться на самочувствии жителей.
Lenta.ru 03:32
Общество

Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне

Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс вчера в 02:36
Общество

В Гидрометцентре обещают «розовую зиму»

В главном синоптическом ведомстве страны считают, что предстоящая зима в России будет «розовой».
МедиаПоток вчера в 02:42
Политика

WP: Трамп заявлял своим советникам о неприязни к Украине

Президент США Дональд Трамп заявлял своим советникам о неприязни к украинским властям и подозревал их в «сговоре» с предвыборным штабом Хиллари Клинтон, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
RT на русском 01:31
Наука

Между женским храпом и онкологией нашли связь

Греческие ученые объявили о результатах проведенного исследования, согласно которым женский храп может указывать на онкологию.
РЕН ТВ 03:48
Авто

Названы лучшие сайты автопроизводителей в России

Интернет-зависимость Консалтинговое агентство Markswebb провело исследование сайтов 10 крупнейших автопроизводителей в России, проанализировав их пользовательские функции, которые связаны с выбором, покупкой и обслуживанием автомобиля.
Российская газета 04:20
Происшествия

По делу об убийстве главы ЦПЭ Ингушетии проверяют девять человек

Убийство руководителя Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева имеет признаки заказного, - сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.
Московский Комсомолец 03:39
Шоу-бизнес

Ольга Орлова прокомментировала ссору с Ксенией Бородиной

Оказалось, что разлад произошел по причине того, что Орлова закрутила роман с женатым мужчиной, а Бородина не смогла поддержать коллегу в ее выборе.
StarHit.ru вчера в 16:00
Шоу-бизнес

В США опубликовали рейтинг самых популярных артистов кино

Столь резкий взлет Энистон, больше известной по достаточно старинному сериалу «Друзья», объясняется тем, что актриса наконец-то завела страницу в Instagram.
REGNUM 03:42
Политика

Медведев отметил интерес стран к работе с ЕАЭС

Интерес стран к сотрудничеству с Евразийским экономическим союзом увеличивается, в ЕАЭС никто не давит на людей, компании и государства, не участвует в торговых войнах, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости вчера в 18:03
Общество

Навка ответила на вопрос о разнице в доходах с Песковым

Lenta.ru 06:54
Происшествия

В Омске автомобиль без водителя сбил женщину с ребенком

В Омске автомобиль после автозапуска сдвинулся с места, зацепив другую машину, после чего совершил наезд на женщину с ребенком.
РБК 02:51
Наука

Учёные научили организм автоматически бороться с сахарным диабетом

Обнаружилось, что благодаря пересадке бета-клеток поджелудочной железы в организм мышей, которые страдают сахарным диабетом, улучшилась общая переносимость и регуляция глюкозы.
Ferra 04:57
Политика

Зеленский призвал «держать порох сухим» в Донбассе

Известия 06:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное