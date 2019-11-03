После потасовки глава администрации Зеленского лишился зуба и с тех пор не появлялся на работе, утверждает Речинский. Причиной конфликта якобы стало назначение начальника Главного следственного управления СБУ.

Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского

Религия Патриарх Кирилл прокомментировал воссоединение западных приходов с РПЦ Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал воссоединение прихожан Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с Русской православной церковью (РПЦ) правильным выбором в пользу духовного единства, передаёт ТАСС.

Происшествия В СБУ передали производство в отношении правоохранителей по делу Гандзюк Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) передала СБУ производство в отношении правоохранителей по делу об убийстве советника городского головы Херсона Екатерины Гандзюк.

Технологии Google купила производителя фитнес-браслетов Fitbit за $2,1 млрд В пятницу, 1 ноября, Google объявила о покупке производителя фитнес-трекеров Fitbit, сумма сделки составила $2,1 млрд.

Политика Журналист Аркадий Бабченко покинул Украину Журналист Аркадий Бабченко, инсценировавший свое убийство в Киеве, покинул Украину.

Здоровье Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре Аномальное тепло, которое придет в Центральную часть России на следующей неделе, может негативно отразиться на самочувствии жителей.

Экономика Саудовский регулятор одобрил IPO Saudi Aramco Совет директоров Управления по рынку капитала Саудовской Аравии (CMA) утвердил заявку национальной нефтяной компании Saudi Aramco на проведение первичного размещения части своих акций (IPO).

Происшествия Начальника полиции Качканара поймали пьяным за рулем В Качканаре задержан начальник местной полиции Денис Сизов за вождение в состоянии опьянения.

Происшествия Парикмахер Роналду найден мертвым в отеле в Швейцарии Парикмахер нападающего сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду Рикардо Маркес Феррейра был найден мертвым в гостинице в Цюрихе, сообщает Mundo Deportivo.

Единоборства Появилось видео нокаута Ковалева в бою против Альвареса Журналист издания Review Journal Мик Акерс выложил в своем Twitter-аккаунте видеозапись нокаута российского боксера Сергея Ковалева в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.

Транспорт С 1 ноября в России ввели новые штрафы для водителей Новые штрафы установили российским водителям частных грузовых автомобилей и автобусов с 1 ноября текущего года.

Фигурное катание Золотую медаль российской фигуристки по ошибке отдали американке Во время церемонии награждения по итогам этапа Гран-при по фигурному катанию во Франции по ошибке наградили золотой медалью американку вместо российской фигуристки, передает издание "Снамріопат" в воскресенье, 3 ноября.

Шоу-бизнес Бузова подарила Симоньян ползунки Gucci для новорожденной дочки Главный редактор RT Маргарита Симоньян поделилась со своими подписчиками в сторис Instagram фотографиями подарков для новорожденной дочери от певицы и ведущей Ольги Бузовой.

Политика В Совфеде оценили заявление о важности авиасообщения Украины с Россией Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT заявление директора украинского Агентства социальных коммуникаций Сергея Белашко о том, что авиационная отрасль Украины не сможет развиваться без восстановления воздушного сообщения с Россией.

Кино Квентин Тарантино назвал лучший фильм 2019 года Фильм «Капкан» рассказывает о девушке по имени Хейли, которая во время урагана во Флориде ищет отца. Она находит его тяжело раненным.

Здоровье Минздрав изменил норму потребления соли для россиян Министерство здравоохранения РФ внесло изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, установив суточную норму для соли.

Авто Nissan подтвердил следующее поколение Patrol По словам австралийского издания, шеф-дизайнер Nissan Альфонсо Альбайса подтвердил, что команда дизайнеров японского автопроизводителя уже начала работу над рядом высококлассных автомобилей Nissan, одним из которых является Nissan Patrol.

Общество Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.

Космос Строящиеся новые прототипы «Звездолета» засняли с дрона Предприятие во Флориде было заснято при помощи дрона Джоном Винкоппом (John Winkopp) 17 октября; на видео можно заметить строящийся корпус Mk2, а также детали для будущего Mk4.

Шоу-бизнес Бывший муж Ани Лорак показал женщину, воспитывающую их дочь Софию Ани Лорак, невзирая на болезненный развод, проявила мудрость зрелой женщины и не стала препятствовать встречам экс-супруга и любимой дочки.

Футбол «Витесс» Слуцкого терпит второе поражение подряд в Эредивизие В матче 12-го тура Эредивизие "Витесс" под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого потерпел второе поражение подряд в первенстве.

Общество Диетолог назвала продукты, которые ухудшают настроение Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой" посоветовала отказаться от алкоголя и ряда продуктов, если у человека плохое настроение.