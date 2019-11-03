с чего всё началось

После потасовки глава администрации Зеленского лишился зуба и с тех пор не появлялся на работе, утверждает Речинский. Причиной конфликта якобы стало назначение начальника Главного следственного управления СБУ.

Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского

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