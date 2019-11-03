Политика

Lenta.ruLenta.ruСтало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского

После потасовки глава администрации Зеленского лишился зуба и с тех пор не появлялся на работе, утверждает Речинский. Причиной конфликта якобы стало назначение начальника Главного следственного управления СБУ.
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с чего всё началось
Ранее журналист Станислав Речинский заявил
, что председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
РИА Новости01:36

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Глава офиса Зеленского ответил на слухи о драке и выбитом зубе

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Журналист сообщил о драке начальника СБУ с главой офиса Зеленского

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Глава офиса Зеленского отреагировал на слухи о драке с председателем СБУ

РИА Новости01:36
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 02:35, Ашберн

Главе администрации Зеленского по традиции выбили зуб

Вести.UZ01:55
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 02:35, Ашберн
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На Украине рассказали о последствиях отсутствия авиасообщения с РФ

Без нормализации авиасообщения с Россией украинскую авиаотрасль ждет печальный сценарий.
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Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев

Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса.
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Иван Баканов
Украинский политик
Украинский государственный деятель, работник органов госбезопасности. Глава Службы безопасности Украины с 29 августа 2019. Член СНБО с 28 мая 2019.
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