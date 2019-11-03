Политика
Lenta.ruСтало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского
После потасовки глава администрации Зеленского лишился зуба и с тех пор не появлялся на работе, утверждает Речинский. Причиной конфликта якобы стало назначение начальника Главного следственного управления СБУ.
Читать в источнике
Оценить130
с чего всё началось
Ранее журналист Станислав Речинский заявил, что председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.РИА Новости01:36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 02:35, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 02:35, Ашберн
Происшествия
В Омске автомобиль без водителя сбил женщину и ребенка
В Омске автомобиль начал движение без водителя и врезался в другую машину, а также сбил 31-летнюю женщину и трехлетнего ребенка, сообщает местная Госавтоинспекция.
РИА Новости 00:24
Общество
В Екатеринбурге идет митинг против строительства мусорного полигона
В Екатеринбурге идет митинг против строительства мусорного полигона. Свалку бытовых отходов власти решили построить на южной окраине города.
Эхо Москвы 02:30
Единоборства
Сергей Ковалев проиграл Альваресу титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев не смог одержать победу в поединке за титул Всемирной боксерской организации (WBO) полутяжелой весовой категории против мексиканца Сауля Альвареса.
Вести.Ru 01:13
Политика
Евгений Киселев сообщил о побеге Аркадия Бабченко с Украины
Журналист Евгений Киселев заявил, что Аркадий Бабченко покинул территорию Украины.
Газета.Ru вчера в 15:26
Космос
«Самой громкой премьерой будущего станет полностью электрический кроссовер»
Коммерсантъ FM 01 ноября в 10:17
Политика
Сальвадор высылает весь дипломатический корпус Венесуэлы из страны
"Правительство Сальвадора выдворяет дипломатический корпус режима (президента Венесуэлы - Прим. ред.) Николаса Мадуро в соответствии с неоднократными заявлениями президента Найиб Букеле, в которых он не признавал легитимность правительства Мадуро", - говорится в Twitter президента.
РИА Новости 00:47
Армия и оружие
В США назвали Россию реальной военной угрозой
Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
RT на русском вчера в 17:49
Политика
В «Нафтогазе» нашли «серьезный аргумент» в переговорах с Россией
Принятие закона о выделении газотранспортной системы из "Нафтогаза" даст Киеву "серьезный аргумент" в переговорах о транзите российского газа.
РИА Новости 01 ноября в 17:23
Происшествия
Бастрыкин проконтролирует дело об убийстве главы центра «Э» Ингушетии
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин проконтролирует расследование убийства начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата в Москве 2 ноября.
РБК 00:48
Шоу-бизнес
Сын Эвелины Бледанс ушел от нее из отеля в Эмиратах
Эвелина не сразу поняла этот звонок, но потом, увидев, что кровать Семечки пуста, побежала вниз.
Bimru.ru вчера в 13:29
Происшествия
В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство
27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Газета.Ru вчера в 12:09
Политика
На Украине рассказали о последствиях отсутствия авиасообщения с РФ
Без нормализации авиасообщения с Россией украинскую авиаотрасль ждет печальный сценарий.
Российская газета 02:31
Общество
Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу
Газета.Ru 01 ноября в 14:24
Экономика
Состояние Илона Маска возросло на $2 млрд
Состояние основателя компании SpaceX Илона Маска возросло на $2 млрд, сообщает Forbes.
Газета.Ru вчера в 22:12
Транспорт
Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым уже в 2019 году
Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым уже в этом году. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.
Народные новости 01 ноября в 09:42
Общество
Названы вакансии с зарплатой выше 200 тысяч рублей
Портал по поиску работы hh.ru назвал вакансии с зарплатой более 200 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает «Российская газета».
BFM.ru вчера в 18:49
Политика
Трамп заявил о желании встретиться с Зеленским в Белом доме
Президент США Дональд Трамп заявил, что был бы рад принять украинского коллегу Владимира Зеленского в Белом доме.
News.ru вчера в 22:48
Фигурное катание
Косторная обошла Загитову на этапе Гран-при во Франции
Короткая программа у девушек на этапе Гран-при во Франции вызвала неоднозначную реакцию в мире фигурного катания.
RT на русском вчера в 16:46
Общество
Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян
Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
РИА Новости вчера в 07:48
Общество
Airbnb запретила аренду домов для вечеринок после стрельбы в США
Компания Airbnb, являющаяся крупнейшим оператором сервиса по аренде жилья, запретила сдавать жилые дома для частных вечеринок.
News.ru вчера в 19:04
Общество
Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
РИА Новости 01 ноября в 05:02
Здоровье
Перечислены польза и вред кофе
Кофе, пожалуй, на сегодняшний день является самым противоречивым безалкогольным напитком.
Южный Федеральный 02:07
Политика
Украина закрыла небо и судоходство в Черном море из-за военных учений
Киев объявил о закрытии неба и запрете судоходства в северной части Черного моря по причине проведения стрельб.
Экономика сегодня вчера в 09:35
Общество
Минтруд упростит порядок назначения пенсий
Упростить порядок назначения пенсий россиянам планируют в Минтруда.
Mockva.ru 01 ноября в 12:43
Происшествия
Саратовец задержал мужчину, пытавшегося похитить его дочь
Правоохранительные органы Саратова проводит проверку в отношении мужчины, который якобы пытался похитить 9-летнюю девочку.
Piter.tv вчера в 10:14
Общество
Автомобили россиян смогут самостоятельно парковаться и вызывать помощь
Российские водители смогут устанавливать в автомобили систему, контролирующую их состояние здоровья.
Lenta.ru вчера в 20:09
Политика
В Польше рассказали о «нежелательном сближении» России и Франции
В Польском правительственном институте международных отношений (PISM) выразили опасение, что приверженность президента Франции Эммануэля Макрона курсу на тесное сотрудничество с Россией подорвет единство внутри Евросоюза по ряду вопросов, в частности, действующих санкций.
РИА Новости 01:56
Общество
Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев
Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса.
РИА Новости вчера в 07:50
Наука
Кардиологи рассказали, как проблемы с сердцем связаны с развитием рака
Ученые нашли связь между дисфункцией эндотелия сосудов и раком, рассмотрев случаи 488 пациентов с жалобами на сердце, наблюдавшихся у врачей с 2006 по 2014 год.
РИА Новости 31 октября в 06:04