Коронавирус
Вести.RuСтало известно о еще одном возможном способе передачи коронавируса
Как выяснили специалисты, при проникновении вируса в кишечник его клетки быстро заражались, и их число увеличивалось. Ученые указали, что у значительной части пациентов с COVID-19 проявляются тошнота и диарея, а в стуле переболевших обнаруживают вирусные частицы.
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с чего всё началось
Это подтверждает исследование нидерландских ученых из Института Хабрехта, Медицинского центра Университета Эразма Роттердамского и Маастрихтского Университета, которые проследили воздействие коронавируса на модели клеточной культуры кишечника человека и реакцию на него клеток.Российская газета03:56
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