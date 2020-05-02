с чего всё началось

Как выяснили специалисты, при проникновении вируса в кишечник его клетки быстро заражались, и их число увеличивалось. Ученые указали, что у значительной части пациентов с COVID-19 проявляются тошнота и диарея, а в стуле переболевших обнаруживают вирусные частицы.

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