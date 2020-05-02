Коронавирус
Вести.RuСтало известно о еще одном возможном способе передачи коронавируса
Как выяснили специалисты, при проникновении вируса в кишечник его клетки быстро заражались, и их число увеличивалось. Ученые указали, что у значительной части пациентов с COVID-19 проявляются тошнота и диарея, а в стуле переболевших обнаруживают вирусные частицы.
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с чего всё началось
Это подтверждает исследование нидерландских ученых из Института Хабрехта, Медицинского центра Университета Эразма Роттердамского и Маастрихтского Университета, которые проследили воздействие коронавируса на модели клеточной культуры кишечника человека и реакцию на него клеток.Российская газета03:56
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Общество
Стало известно о пяти кожных проявлениях коронавируса
Ученые выделили пять групп пациентов с разными кожными высыпаниями — все они могут быть проявлениями коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 03:24
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
Общество
Собянин заявил о европейском сценарии развития коронавируса в России
В России развивается европейский вариант развития ситуации с коронавирусом. Об этом 2 мая заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Известия 06:49
Общество
Программу Никиты Михалкова на канале «Россия 24» сняли с эфира
Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) приняла решение снять с эфира канала "Россия 24" выпуск авторской программы режиссера Никиты Михалкова "Бесогон ТВ".
Газета.Ru 12:41
Политика
В Мичигане протестующие против карантина захватили местный капитолий
Российская газета вчера в 08:01
Политика
В Госдуме прокомментировали прекращение полномочий Назарбаевой
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин считает, что нужно следить за дальнейшим развитием ситуации с прекращением полномочий депутата сената Казахстана Дариги Назарбаевой, "это как гром среди ясного неба".
РИА Новости 13:39
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
Политика
Путин обратится к россиянам 9 мая от Вечного огня
Президент России Владимир Путин 9 мая обратится к россиянам, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 10:12
Общество
Лукашенко не делал тест на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не делал тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 14:12
Политика
Медведев считает, что трудовое законодательство надо усовершенствовать
Нужно будет по-другому взглянуть на регулирование трудовых отношений из-за коронавируса, детально проанализировать происходящее и заняться совершенствованием трудового законодательства, заявил в пятницу лидер "Единой России" Дмитрий Медведев.
РИА Новости вчера в 08:15
Общество
В Нижегородской области три города закрыли на карантин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ввёл карантин в городах Выкса, Павлово и Кулебаки, а также в селе Починки и рабочих посёлках Тумботино, Гремячево и Мухтолово.
RT на русском 13:10
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС 30 апреля в 13:18
Происшествия
В Казахстане затопило 500 га пастбищ из-за прорыва дамбы в Узбекистане
Нур-Султан, 2 мая 2020, 15:27 — REGNUM В селе Женис Мактааральского района Туркестанской области Узбекистана затопило 500 га пастбищ и 50 га пахотных земель, сообщили 2 мая в пресс-службе администрации Туркестанской области.
REGNUM 08:27
Политика
МИД Казахстана отверг обвинения в разработке биологического оружия
«Ответственно заявляем, что в Казахстане не ведутся никакие разработки биологического оружия, не проводятся исследования против других государств», — заявили в внешнеполитическом ведомстве.
REGNUM 12:32
Шоу-бизнес
Алибасов заявил об отсутствии конфликтов с супругой из-за квартиры
Продюсер Бари Алибасов заявил, что у него нет никаких конфликтов с супругой, актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной.
РБК 12:32
Шоу-бизнес
Барановскую возмутили нападки Аршавина на сына Рудковской
Телеведущую возмутили нападки ее бывшего возлюбленного на маленького сына Рудковской.
ФАН 09:12
Игры
Опубликован трейлер Assassin’s Creed Valhalla
Astera 30 апреля в 15:50
Общество
В метро Москвы начнут продавать маски
Уточняется, что продажи масок в подземке стартуют со следующей недели. Необходимое количество масок уже завезено на склады метро.
Москва 24 07:47
Общество
В Вольском районе закрыты на карантин два села
В связи с угрозой распространения коронавируса в Саратовской области закрыты на карантин еще два населенных пункта: села Черкасское и Спасское в Вольском районе.
Saratovnews 11:54
Происшествия
При взрыве на плавбазе в Находке погиб сварщик
В Находке при взрыве на плавбазе "Всеволод Сибирцев" погиб сварщик, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта.
РИА Новости 01:28
Общество
Попова допустила усиление режима самоизоляции после майских праздников
Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к ужесточению мер.
Российская газета вчера в 10:34
Происшествия
Тело новорожденного нашли в ведре в подмосковном Подольске
В подмосковном Подольске за гаражами в одном из районов было найдено тело новорожденного. Об этом сообщается на сайте СК.
Газета.Ru 11:14
Общество
В Северной Осетии сожгли сотовую вышку из-за коронавируса
Жители Северной Осетии, которые не верят в существование COVID-19, сожгли антенну сотовой связи рядом с селением Ногир.
РБК 13:46
Политика
Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России
Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
Известия вчера в 18:42
Армия и оружие
В погоне за эксклюзивом на Донбассе журналисты попали в руки СБУ
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Дмитрия Астраханя.
Rusvesna.su 09:55
Спорт
Комиссия МОК прокомментировала результаты расследования WADA
Комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) прокомментировала итоги расследования Всемирног антидопингового агентства (ВАДА) в отношении российских атлетов.
Деловое.ТВ 11:53
Общество
Попова заявила об отсутствии до марта в России коронавируса
Не было случаев заражения россиян коронавирусом до марта этого года, и мнения некоторых россиян о том, что инфекцией можно было переболеть уже в январе или феврале, ошибочно.
РБК 09:54
Общество
Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать человечество
Российский режиссер Никита Михалков считает, что миллиардер и филантроп Билл Гейтс хочет чипировать всех людей планеты.
Газета.Ru 13:34