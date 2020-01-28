Армия и оружие
Lenta.ruСтало известно о гибели курировавшего атаку на Сулеймани офицера ЦРУ
В результате катастрофы американского военного самолета в провинции Газни в Афганистане погиб высокопоставленный офицер ЦРУ США Майкл Д'Андреа (Michael D’Andrea), который курировал операции на Ближнем Востоке и, в частности, атаку на главу спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани.
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При крушении самолета США в Афганистане погиб руководитель ликвидации Сулеймани
Московский Комсомолец05:57
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