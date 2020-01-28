Армия и оружие
Lenta.ruСтало известно о гибели курировавшего атаку на Сулеймани офицера ЦРУ
В результате катастрофы американского военного самолета в провинции Газни в Афганистане погиб высокопоставленный офицер ЦРУ США Майкл Д'Андреа (Michael D’Andrea), который курировал операции на Ближнем Востоке и, в частности, атаку на главу спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани.
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При крушении самолета США в Афганистане погиб руководитель ликвидации Сулеймани
Московский Комсомолец05:57
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Появился дебютный трейлер анимационной адаптации Mortal Kombat
Синопсис Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge не предполагает чего-то существенно нового для франшизы: Рейдену предстоит собрать вокруг себя лучших чемпионов Земли, которые сразятся в смертельном турнире против Шанг Цунга и его союзников.
Происшествия
Умер пилот разбившегося под Алма-Атой самолета авиакомпании Bek Air
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Общество
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Общество
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Компания-перевозчик уволила водителя после того, как он высадил украинок Ярину Черногуз и Настю Конфедерат из автобуса из-за их возмущения показом в салоне сериала на русском языке.
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Путин встретится с Нетаньяху 30 января
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Позже в эфир вышла программа Андрея Малахова под названием «Певица Ирина Отиева не выходит из дома и готовится к смерти», в которой он без зазрения совести назвал Отиеву алкоголичкой и продемонстрировал кадры, сделанные в ее квартире тайно.
Армия и оружие
Точный удар ВКС уничтожил огромную колонну террористов направлявшихся на подкрепление в Идлиб
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Звезду сериала «Интерны» ограбили в Москве
Общество
Коронавирус может подорвать выпуск iPhone в Китае
Китайский коронавирус ставит под угрозу производство смартфонов Apple и запуск нового, бюджетного, iPhone.
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Шоу-бизнес
Ирина Шейк рассказала о расставании с Брэдли Купером
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Инцидент произошел в марте 2019 года – ночью молодой человек ворвался в частный дом к пенсионерке, жестоко избил ее, а затем изнасиловал, после чего похитил все сбережения 83-летней сельчанки и покинул место преступления.