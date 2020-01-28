Армия и оружие

ИзвестияИзвестияСтало известно о гибели отвечавшего за атаку на Сулеймани офицера ЦРУ

В результате крушения американского военного самолета в провинции Газни в Афганистане погиб офицер ЦРУ Майкл Д'Андреа, который курировал операции на Ближнем Востоке, в том числе атаку на главу подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани.
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Гибель курировавшего атаку на Сулеймани офицера ЦРУ опровергли

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