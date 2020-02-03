Общество

Lenta.ruLenta.ruСтало известно о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ

В Сирии погибли четверо бойцов центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России. Об этом стало известно изданию Baza. По его информации, автомобиль, в котором ехали спецназовцы, подорвался на фугасе в районе Алеппо, после чего они попали в руки к боевикам и были застрелены.
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В Сети названы имена погибших бойцов спецназа ФСБ в Сирии

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СМИ сообщили о гибели четырех бойцов спецназа ФСБ в Сирии

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Стало известно о погибших в Сирии сотрудниках спецподразделения ФСБ России

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В Сирии, по неподтвержденным данным, погибли четверо бойцов спецназа ФСБ

Эхо Москвы00:00

Стало известно о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ

Lenta.ru04:15

АН стали известны подробности гибели сотрудников ФСБ в Сирии

Аргументы неделивчера в 11:36
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Большинство россиян поддержали предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию.
Lenta.ru вчера в 17:47
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Бывший председатель Керченского городского совета Мая Хужина, которая ушла в отставку после скандала с «поздравлением» блокадников, попросила прекратить травлю её детей.
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В китайском городе Ухань, наиболее пострадавшем от вспышки коронавируса, за 10 дней построили первую больницу для лечения заболевших.
Известия вчера в 15:36
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Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Газета.Ru вчера в 23:01
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Гражданский суд первой инстанции швейцарского кантона Женева в конце 2019 года заморозил счета люксембургской Kernel Holding SA, холдинговой компании украинской аграрной группы Kernel, и связанных с ней компаний, следует из имеющейся у РБК копии постановления суда.
РБК вчера в 23:01
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В Минобороны России признали, что в ночь на 3 февраля военнослужащие Турции действительно попали под обстрел правительственных сил Сирии в Идлибе, которые вели огонь по террористам.
Газета.Ru 05:06
Авто

Hyundai анонсировала дебют новой Hyundai Creta

Компания Hyundai показала первые тизерные изображения индийской версии Hyundai Creta нового поколения, чья премьера пройдет 6 февраля на мотор-шоу Auto Expo в Дели.
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В Кремле напомнили Эрдогану о действующем предложении посетить Крым

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у турецкого лидера Тайипа Эрдогана есть действующее предложение посетить Крым, таким образом он может на месте изучить ситуацию с правами крымских татар.
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В Твери две иномарки вылетели на тротуар после ДТП

Две иномарки, столкнувшись на перекрестке в Твери, вылетели на тротуар в толпу людей, пять человек пострадали, сообщил РИА Новости представитель управления ГИБДД по региону.
РИА Новости 05:48
Общество

Директором Гидрометцентра России назначен гидролог Сергей Борщ

Новым руководителем Гидрометцентра России стал Сергей Борщ, ранее занимавший должность заместителя директора учреждения.
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Посол России в ЦАР сообщил о правонарушениях убитых журналистов

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Газета.Ru 05:33
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Организатор трагической вечеринки в Новосибирске раскаялся в суде

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В Карелии скончался чиновник, предложивший расстреливать граждан

Сергей Прокопьев считал растиражированную в СМИ информацию о своих высказываниях об отстреле недовольных граждан - "бессовестной лживой провокацией" и клеветой.
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Вузы и колледжи Саратовской области закрыли на карантин

В Саратовской области вслед за школами закрывают на карантин вузы и колледжи. Об этом 3 февраля сообщили в управлении Роспотребнадзора.
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Состоялся первый полет усовершенствованного Ту-160М

Состоялся первый полет стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М после модернизации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Туполева".
Газета.Ru вчера в 06:49
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Водитель легковушки погиб в ДТП на КАД Петербурга

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Глава МИД Польши заявил о желании Варшавы занять место Лондона в ЕС

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Опубликован разговор диспетчера и заметившего иранскую ракету пилота

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Врач предупредила об опасности нехватки витамина D

Нехватка витамина D грозит частыми простудными заболеваниями зимой и весной, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой".
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