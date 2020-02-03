Общество
Lenta.ruСтало известно о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ
В Сирии погибли четверо бойцов центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России. Об этом стало известно изданию Baza. По его информации, автомобиль, в котором ехали спецназовцы, подорвался на фугасе в районе Алеппо, после чего они попали в руки к боевикам и были застрелены.
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Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
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Директором Гидрометцентра России назначен гидролог Сергей Борщ
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Посол России в ЦАР Владимир Титоренко заявил, что убитые там российские журналисты нарушили законы страны, попытавшись без разрешения проникнуть на военную базу и не зарегистрировав ввоз киноаппаратуры.
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В Карелии скончался чиновник, предложивший расстреливать граждан
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Опубликованы самые детальные фото поверхности Солнца
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Милла Йовович родила третью дочку
Актриса Милла Йовович родила третьего ребенка.
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Вузы и колледжи Саратовской области закрыли на карантин
В Саратовской области вслед за школами закрывают на карантин вузы и колледжи. Об этом 3 февраля сообщили в управлении Роспотребнадзора.
Общество
Состоялся первый полет усовершенствованного Ту-160М
Состоялся первый полет стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М после модернизации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Туполева".
Происшествия
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Жертвой ДТП на КАД Санкт-Петербурга в Петродворцовом районе стал водитель легкового автомобиля.
Шоу-бизнес
Телеведущая Марина Кравец впервые станет мамой
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Общество
Голикова попросила Мишустина отменить инвестиционный форум в Сочи
Вице-премьер Татьяна Голикова на оперативном совещании в понедельник попросила премьер-министра РФ Михаила Мишустина, с учетом ситуации с распространением коронавируса в мире, принять решение об отмене российского инвестиционного форума в Сочи, который должен пройти в середине февраля.
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Адвокат боксера Кушиташвили заявил, что наркотики подбросили
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Екатерина Климова опубликовала свое фото в 18-летнем возрасте
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Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.