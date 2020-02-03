В Сирии погибли четверо бойцов центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России. Об этом стало известно изданию Baza. По его информации, автомобиль, в котором ехали спецназовцы, подорвался на фугасе в районе Алеппо, после чего они попали в руки к боевикам и были застрелены.

Стало известно о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ

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