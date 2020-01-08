Происшествия
Lenta.ruНа борту разбившегося в Иране самолета нашли записку с мольбой
Среди обломков разбившегося в Иране украинского самолета спасатели нашли рукописную записку. Об этом сообщает Telegram-канал «Украина 24/7». На листе бумаги студент-иранец просит Бога помочь с экзаменом.
Читать в источнике
Оценить69
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 02:39, Ашберн
Политика
Путин посетил церковь и мечеть в Дамаске
Президент России Владимир Путин во время визита в Сирию вместе с сирийским коллегой Башаром Асадом посетил Омейядскую мечеть.
Армия и оружие
МИД Ирана назвал удар по базе США мерой самообороны
В своем аккаунте Twitter министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф написал о принятых арабской страной соразмерных мерах самозащиты, которые не нарушают 51 статью Устава ООН.
Общество
В России изменят порядок поверки счетчиков
В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Происшествия
В Санкт-Петербурге автомобиль сбил пешехода
В Санкт-Петербурге водитель сбил двух пешеходов, один из них погиб, второй госпитализирован, пишет «Фонтанка» со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД по региону.
Политика
В Латвии объяснили недружественное отношение Прибалтики к России
Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс в интервью Sputnik Латвия объяснил недружественное отношение его страны и всей Прибалтики в целом к России.
Энергетика
Цена на нефть WTI растет после ударов Ирана по объектам США
Цена на нефть компании WTI поднялась более чем на 4% на фоне ударов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана по военным объектам США, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные бирж.
Происшествия
Два землетрясения произошли у АЭС «Бушер» в Иране
Армия и оружие
Иран пригрозил атаковать Дубай и Хайфу
Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил атаковать город Дубай в ОАЭ и израильскую Хайфу в ходе третьей фазы операции «Мученик Сулеймани», начатой в отместку за гибель в Багдаде в результате авиаудара США генерала Касема Сулеймани.
Общество
В Иране перенесли время похорон генерала Сулеймани
Кино
Тарантино получил премию «Золотой глобус»
Режиссер и сценарист Квентин Тарантино выиграл престижную американскую кинопремию "Золотой глобус".
Общество
На всей территории России установилась аномально теплая погода
На всей территории Российской Федерации установилась аномально теплая погода для текущего времени года.
Происшествия
Автобус столкнулся с грузовиком на трассе в Тюмени
В результате столкновения грузовика и автобуса в Тюменской области погибли два человека, сообщил в понедельник "Интерфаксу" информированный источник.
Происшествия
Жертвами авиакатастрофы в аэропорту Тегерана стали 177 человек
В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины заявили о 177 пассажирах: 168 пассажиров и 9 членов экипажа, передает "Интерфакс".
Политика
Оппозиционер Миланович победил на выборах президента Хорватии
Согласно окончательным результатам, Миланович, который представляет оппозиционных социал-демократов, набрал 52,7% голосов, а нынешний президент Колинда Грабар-Китарович из правоцентристской партии Хорватское демократическое содружество получила 47,3%.
Происшествия
В Новосибирской области горит крупный торговый комплекс
В городе Искитим Новосибирской области возник пожар в торговом комплексе "Центральный".
Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Хоккей
«Вашингтон» разгромил «Оттаву» с дублем Овечкина
Общество
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 7 января 2020 года
День может принести хорошую прибыль, но вся она может уйти на бытовые расходы. Постарайтесь избежать случайных знакомств.
Спорт
WADA начало расследование после фильма о допинге в тяжёлой атлетике
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) намерено проверить информацию, изложенную в документальном фильме немецкой телекомпании ARD.
Наука
Искусственный интеллект настроили на рак груди
Искусственный интеллект (ИИ) теперь может диагностировать рак молочной железы по рентгеновским снимкам быстрее и эффективнее специалистов-людей.
Армия и оружие
Боевиками было совершено нападение на военную базу США в Кении
Боевиками радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб» было совершено нападение на военно-морскую базу Соединенных Штатов, расположенную на северном побережье Кении.
Политика
Reuters сообщило о лечении российских наемников в клинике СОГАЗа
Российским наемникам, которые воевали за границей, в том числе в Ливии и Сирии, оказывают помощь в клинике в Санкт-Петербурге, принадлежащей страховой компании СОГАЗ, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Гаджеты
Представлена видеокарта для киберспорта AMD Radeon RX 5600 XT
Политика
Гуайдо принес присягу на трибуне президиума парламента Венесуэлы
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо попал в зал заседаний Национальной ассамблеи Венесуэлы, где принес присягу после объявления себя председателем парламента.
Шоу-бизнес
Модель Оксана Самойлова показала дом в Майами
Оксана решила показать поклонникам в Инстаграме свое новое жилище.
Авто
Компания Sony презентовала электромобиль Vision-S
В рамках международной выставки Consumer Electronic Show представители компании Sony презентовали электромобиль Vision-S.
Экономика
В Белоруссии хотят отказаться от доллара в расчетах за газ
"В целях повышения доверия к белорусскому рублю предполагается рассмотрение вопроса о внесении изменений в соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации, исключающих возможность осуществления расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь между резидентами за природный газ", - говорится в документе.
Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.