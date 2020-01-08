Среди обломков разбившегося в Иране украинского самолета спасатели нашли рукописную записку. Об этом сообщает Telegram-канал «Украина 24/7». На листе бумаги студент-иранец просит Бога помочь с экзаменом.

На борту разбившегося в Иране самолета нашли записку с мольбой

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