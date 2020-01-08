Происшествия

Lenta.ruLenta.ruНа борту разбившегося в Иране самолета нашли записку с мольбой

Среди обломков разбившегося в Иране украинского самолета спасатели нашли рукописную записку. Об этом сообщает Telegram-канал «Украина 24/7». На листе бумаги студент-иранец просит Бога помочь с экзаменом.
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СМИ сообщили о десятках канадцев на борту разбившегося в Иране самолета

Взгляд.ру02:36

Большинство погибших в результате авиакатастрофы в Иране были граждане Ирана и Канады

Эхо Москвы02:33

На борту разбившегося в Иране самолета нашли записку с мольбой

Lenta.ru02:36

Список погибших при крушении украинского Боинга в Тегеране 8 января 2020 года: большинство погибших из Канады и Ирана

Комсомольская правда02:26

Стало известно число украинцев на борту упавшего в Иране самолета

Московский Комсомолец02:07

Украина уточнила число погибших при крушении самолета в Иране

Телеканал 360°01:47

Опубликован предварительный список погибших в авиакатастрофе под Тегераном

URA.Ru02:28
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Происшествия

Украина исключила теракт на борту разбившегося в Иране самолета

Lenta.ru 02:20
Политика

Путин посетил церковь и мечеть в Дамаске

Президент России Владимир Путин во время визита в Сирию вместе с сирийским коллегой Башаром Асадом посетил Омейядскую мечеть.
Российская газета вчера в 11:54
Армия и оружие

МИД Ирана назвал удар по базе США мерой самообороны

В своем аккаунте Twitter министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф написал о принятых арабской страной соразмерных мерах самозащиты, которые не нарушают 51 статью Устава ООН.
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Общество

В России изменят порядок поверки счетчиков

В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Lenta.ru вчера в 23:40
Происшествия

В Санкт-Петербурге автомобиль сбил пешехода

В Санкт-Петербурге водитель сбил двух пешеходов, один из них погиб, второй госпитализирован, пишет «Фонтанка» со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД по региону.
РБК вчера в 13:05
Политика

В Латвии объяснили недружественное отношение Прибалтики к России

Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс в интервью Sputnik Латвия объяснил недружественное отношение его страны и всей Прибалтики в целом к России.
РИА Новости вчера в 20:32
Энергетика

Цена на нефть WTI растет после ударов Ирана по объектам США

Цена на нефть компании WTI поднялась более чем на 4% на фоне ударов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана по военным объектам США, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные бирж.
Газета.Ru вчера в 20:58
Происшествия

Два землетрясения произошли у АЭС «Бушер» в Иране

RT на русском вчера в 23:34
Армия и оружие

Иран пригрозил атаковать Дубай и Хайфу

Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил атаковать город Дубай в ОАЭ и израильскую Хайфу в ходе третьей фазы операции «Мученик Сулеймани», начатой в отместку за гибель в Багдаде в результате авиаудара США генерала Касема Сулеймани.
Lenta.ru вчера в 20:32
Общество

В Иране перенесли время похорон генерала Сулеймани

РИА Новости вчера в 07:03
Кино

Тарантино получил премию «Золотой глобус»

Режиссер и сценарист Квентин Тарантино выиграл престижную американскую кинопремию "Золотой глобус".
Москва 24 05 января в 22:19
Общество

На всей территории России установилась аномально теплая погода

На всей территории Российской Федерации установилась аномально теплая погода для текущего времени года.
REGNUM вчера в 00:15
Происшествия

Автобус столкнулся с грузовиком на трассе в Тюмени

В результате столкновения грузовика и автобуса в Тюменской области погибли два человека, сообщил в понедельник "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 06 января в 03:14
Происшествия

Жертвами авиакатастрофы в аэропорту Тегерана стали 177 человек

В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины заявили о 177 пассажирах: 168 пассажиров и 9 членов экипажа, передает "Интерфакс".
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Политика

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Согласно окончательным результатам, Миланович, который представляет оппозиционных социал-демократов, набрал 52,7% голосов, а нынешний президент Колинда Грабар-Китарович из правоцентристской партии Хорватское демократическое содружество получила 47,3%.
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В городе Искитим Новосибирской области возник пожар в торговом комплексе "Центральный".
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Общество

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Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
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Культура

Сергей Шнуров в шуточном стихотворении высмеял новые российские фильмы

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Спорт

WADA начало расследование после фильма о допинге в тяжёлой атлетике

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) намерено проверить информацию, изложенную в документальном фильме немецкой телекомпании ARD.
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Искусственный интеллект (ИИ) теперь может диагностировать рак молочной железы по рентгеновским снимкам быстрее и эффективнее специалистов-людей.
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Армия и оружие

Боевиками было совершено нападение на военную базу США в Кении

Боевиками радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб» было совершено нападение на военно-морскую базу Соединенных Штатов, расположенную на северном побережье Кении.
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Политика

Reuters сообщило о лечении российских наемников в клинике СОГАЗа

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Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо попал в зал заседаний Национальной ассамблеи Венесуэлы, где принес присягу после объявления себя председателем парламента.
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В рамках международной выставки Consumer Electronic Show представители компании Sony презентовали электромобиль Vision-S.
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В Белоруссии хотят отказаться от доллара в расчетах за газ

"В целях повышения доверия к белорусскому рублю предполагается рассмотрение вопроса о внесении изменений в соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации, исключающих возможность осуществления расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь между резидентами за природный газ", - говорится в документе.
Газета.Ru 06 января в 09:17
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В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
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