Происшествия

Lenta.ruLenta.ruСтало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

Несколько бойцов ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, казнили дезертира из армии президента Сирии Башара Асада. Видео с издевательствами появилось в сети в июне 2017 года, однако понять, кто на нем запечатлен, удалось только сейчас, пишет «Новая газета».
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Головорезы (21+). Изуродовали кувалдой, отпилили голову, труп сожгли под музыку. Так в Сирии развлекались наемники из «группы Вагнера». Рассказываем, кто в этом участвовал

Новая газетавчера в 13:21

«Новая газета»: Бойцы ЧВК Вагнера могут быть причастны к жестокому убийству в Сирии

Эхо Москвы00:30

Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

Lenta.ruвчера в 15:07

«Новая газета» нашла на видео жестокого убийства мужчины в Сирии бойца ЧВК «Вагнер»

Дождьвчера в 14:09

«Новая газета» рассказала о бойце «ЧВК Вагнера», причастного к жестокой казни в Сирии

Медиазонавчера в 13:34

СМИ: бойцы ЧВК Вагнера могут быть причастны к пыткам и жестокому убийству человека в Сирии

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СМИ: наемники ЧВК «Вагнер» в Сирии на камеру жестоко убили, обезглавили и сожгли человека

Znak.comвчера в 21:00
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Хоккей

«Ренджерс» Панарина обыграли «Вашингтон» Овечкина

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Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал приложение WhatsApp небезопасным.
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Зеленский пообещал вернуть оборудование на прибывшие из России корабли

Украина обратится к России с требованием вернуть вещи и объекты, находившиеся на кораблях, возвращенных на этой неделе после задержания в Керченском проливе.
РБК вчера в 17:15
Политика

Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника

Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 19:53
Общество

На космодроме Восточный вскрылись новые хищения

Следственное управление Следственного комитета России по Амурской области возбудило сразу два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК России) при строительстве объектов космодрома Восточный.
Lenta.ru вчера в 21:16
Армия и оружие

NI счел новый автомат ШАК-12 «ужасом на поле боя»

Газета.Ru вчера в 23:12
Общество

Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав

Сразу в нескольких российских городах образовались очереди для прохождения медосмотров после появления информации о возможном подорожании справок для автомобилистов, передают местные СМИ.
РИА Новости вчера в 09:15
Футбол

Черчесов высказался об оскорблениях болельщиков в адрес Дзюбы

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру капитана команды Артема Дзюбы в отборочном матче на чемпионат Европы с Сан-Марино.
Известия 19 ноября в 22:17
Политика

Путин назвал бесперспективными технологии добычи сланцевой нефти

Президент РФ Владимир Путин назвал варварскими сегодняшние технологии добычи сланцевой нефти.
Российская газета вчера в 18:50
Политика

В США допускают введение санкций для задержки «Северного потока — 2»

По мнению Круза, США могут «остановить или отложить более чем на год» ввод «Северного потока — 2» с помощью санкций.
RT на русском вчера в 22:39
Кино

Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»

В российском кино при съемке интимных сцен используют тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи.
РИА Новости вчера в 22:55
Политика

Белый дом: Показания посла США в ЕС подтвердили невиновность Трампа

Показания посла США в ЕС Гордона Сондленда в ходе слушаний по импичменту подтверждают невиновность президента Дональда Трампа.
Российская газета вчера в 17:55
Футбол

УЕФА открыл дело в отношении сборной Бельгии после матча с Россией

УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) завел дисциплинарное дело в отношении национальной сборной Бельгии после матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года с Россией.
РБК вчера в 20:27
Общество

ГИБДД России сможет лишать водителей прав без суда

Для ГИБДД будет введена единая электронная медицинская справка, тогда как водитель при желании сможет получить бумажную версию документа.
RuNews24.ru вчера в 09:48
Общество

Власти передумали убирать уроки православия и ислама в начальной школе

Как РПЦ боролась за уроки православия Предмет "Основы религиозных культур и светской этики" стал обязательным для четвероклассников с 1 сентября 2012 года.
РБК вчера в 23:00
Экономика

Минстрой Крыма назвал нацпроект «Жилье» невыполнимым на полуострове

Федеральный Минстрой рассчитывает, что в Крыму построят почти в два раза больше жилья: в нацпроекте заложено, что за шесть лет на полуострове возведут почти 6,5 млн кв. м жилой недвижимости, в том числе в 2024 году — 1,3 млн кв. м. "Достижение указанного показателя федерального проекта на территории Республики Крым невыполнимо в связи с рядом причин", — отмечает Скорин.
РБК вчера в 22:00
Общество

Михайлов день: что запрещено делать 21 ноября

Волгоградская правда вчера в 22:18
Транспорт

Президент откроет движение по первым Московским центральным диаметрам

Президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым двум маршрутам Московского центрального диаметра (МЦД).
Российская газета вчера в 18:16
Общество

В Карском море всплыли две нитки трубопровода «Газпрома»

Общая газета.RU вчера в 16:35
Политика

ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти

Что россияне ждут от "партии власти" Большинство россиян, а именно 63%, считают, что в стране есть такой институт, как "партия власти", — только 24% не согласны с этим тезисом.
РБК вчера в 16:00
Политика

«Даже Порошенко такого не позволял»: в Раде рассказали об обмане украинцев

Украинцев дурят новые власти, которые состоят из иностранных граждан, заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 22:45
Общество

Космонавт Рязанский рассказал, почему россиянки не летают в космос

Российские женщины не часто летают в космос из-за действующих в РФ сугубо мужских требований к работе на орбите.
ТАСС 00:01
Технологии

В России готовят быстрый интернет для поездов и самолетов

Российские поезда и самолеты планируют обеспечить высокоскоростным интернетом.
РИА Новости вчера в 16:56
Здоровье

Врачи впервые охладили человека до искусственной клинической смерти

Американские врачи впервые ввели пациента в состояние искусственной клинической смерти, быстро охладив его и заменив всю его кровь физраствором, сообщает New Scientist.
Газета.Ru вчера в 20:52
Происшествия

В Сибири пресекли контрабанду древесины на 600 млн рублей

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 21 ноября, ущерб может превышать 600 млн рублей.
Известия 00:01
Политика

Президент Эстонии назвала Россию «самым трудным партнером»

Диалог важен "даже с самыми трудными партнерами", заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд, обсуждая Россию в интервью EurActiv.
РИА Новости вчера в 17:56
Происшествия

Попытка историка Соколова схватить кортик попала на видео

Появилось видео попытки бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова схватить кортик во время проведения следственного эксперимента.
Известия вчера в 16:55
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк ответила на сообщения о планах Чернышева развестись

Семья продолжающей бороться с раком головного мозга российской актрисы Анастасии Заворотнюк ответила на сообщения, появившиеся в СМИ, о планах Петра Чернышева развестись с больной супругой.
Ugpressa.ru вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Жанна Агузарова выступила на одной сцене с Аллой Пугачевой

Особое внимание журналистов привлекла к себе Жанна Агузарова. Звезда 90-х давно не появлялась на сцене и в свете.
StarHit.ru вчера в 16:00
Политика

ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины

В Ростовской области ФСБ задержала российского военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины.
Lenta.ru вчера в 09:32
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