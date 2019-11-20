Происшествия

Lenta.ruLenta.ruСтало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

Несколько бойцов ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, казнили дезертира из армии президента Сирии Башара Асада. Видео с издевательствами появилось в сети в июне 2017 года, однако понять, кто на нем запечатлен, удалось только сейчас, пишет «Новая газета».
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с чего всё началось

Головорезы (21+). Изуродовали кувалдой, отпилили голову, труп сожгли под музыку. Так в Сирии развлекались наемники из «группы Вагнера». Рассказываем, кто в этом участвовал

Под песню со словами «снимаю с плеч тяжелый автомат, стреляю в сына, потом стреляю в мать» несколько бойцов в неформальном снаряжении забивают кувалдой лежащего на земле мужчину в гражданской одежде.
Новая газета13:21

Подробнее о событии

Головорезы (21+). Изуродовали кувалдой, отпилили голову, труп сожгли под музыку. Так в Сирии развлекались наемники из «группы Вагнера». Рассказываем, кто в этом участвовал

Новая газета13:21

Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

Lenta.ru15:07

«Новая газета» рассказала о бойце «ЧВК Вагнера», причастного к жестокой казни в Сирии

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Snob.ru15:27

В Сирии наемники жестоко убили человека, выдав себя за спецназ ВС РФ

ВладТайм18 ноября в 02:46
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