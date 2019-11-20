Происшествия
Lenta.ruСтало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
Несколько бойцов ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, казнили дезертира из армии президента Сирии Башара Асада. Видео с издевательствами появилось в сети в июне 2017 года, однако понять, кто на нем запечатлен, удалось только сейчас, пишет «Новая газета».
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с чего всё началось
Головорезы (21+). Изуродовали кувалдой, отпилили голову, труп сожгли под музыку. Так в Сирии развлекались наемники из «группы Вагнера». Рассказываем, кто в этом участвовал
Под песню со словами «снимаю с плеч тяжелый автомат, стреляю в сына, потом стреляю в мать» несколько бойцов в неформальном снаряжении забивают кувалдой лежащего на земле мужчину в гражданской одежде.Новая газета13:21
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Частные медицинские компании пробили (конечно же во имя добра, безопасности и мира во всём мире) сдачу анализов крови на хронический алкоголизм при замене или выдаче водительского удостоверения.
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Американский сенатор Тед Круз заявил, что введение санкций в отношении компаний, которые принимают участие в прокладке «Северного потока — 2», могут задержать запуск газопровода более чем на год.
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Сообщения о планах фигуриста Петра Чернышева развесить с Анастасии Заворотнюк является ложью, заявили близкие актрисы.
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Кремль ответил на территориальные претензии Эстонии
Заявления спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса с территориальными претензиями к России являются неприемлемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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