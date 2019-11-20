Комментаторы предположили, что на видео могут быть действующие в Сирии бойцы «группы Вагнера», но никто не смог этого подтвердить: лиц на записи не видно, каких-либо опознавательных знаков на людях нет, где и когда записано видео — неизвестно.

с чего всё началось

Несколько бойцов ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, казнили дезертира из армии президента Сирии Башара Асада. Видео с издевательствами появилось в сети в июне 2017 года, однако понять, кто на нем запечатлен, удалось только сейчас, пишет «Новая газета».

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