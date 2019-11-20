Происшествия

Lenta.ruLenta.ruСтало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

Несколько бойцов ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, казнили дезертира из армии президента Сирии Башара Асада. Видео с издевательствами появилось в сети в июне 2017 года, однако понять, кто на нем запечатлен, удалось только сейчас, пишет «Новая газета».
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с чего всё началось

Головорезы (21+). Изуродовали кувалдой, отпилили голову, труп сожгли под музыку. Так в Сирии развлекались наемники из «группы Вагнера». Рассказываем, кто в этом участвовал

Комментаторы предположили, что на видео могут быть действующие в Сирии бойцы «группы Вагнера», но никто не смог этого подтвердить: лиц на записи не видно, каких-либо опознавательных знаков на людях нет, где и когда записано видео — неизвестно.
Новая газета13:21

Подробнее о событии

Головорезы (21+). Изуродовали кувалдой, отпилили голову, труп сожгли под музыку. Так в Сирии развлекались наемники из «группы Вагнера». Рассказываем, кто в этом участвовал

Новая газета13:21

Бойцы ЧВК Вагнера могут быть причастны к пыткам и жестокому убийству дезертира армии Башара Асада в Сирии

Эхо Москвы21:04

Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

Lenta.ru15:07

«Новая газета» нашла на видео жестокого убийства мужчины в Сирии бойца ЧВК «Вагнер»

Дождь14:09

«Новая газета» рассказала о бойце «ЧВК Вагнера», причастного к жестокой казни в Сирии

Медиазона13:34

СМИ: наемники ЧВК «Вагнер» в Сирии на камеру жестоко убили, обезглавили и сожгли человека

Znak.com21:00

В 2017 году четверо мужчин забили пятого кувалдой в Сирии. «Новая газета» назвала имя одного из них — это боец ЧВК «Вагнера»

Snob.ru15:27
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Политика

Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника

Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru 19:53
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Суд ООН требует от России ответить на иск Украины

Международный суд Организации Объединённых Наций постановил, что Российская Федерация должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
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Общество

ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда

Медицинские справки в электронном виде могут полностью заменить бумажные при получении или обмене водительских прав, говорится на сайте МВД России.
Газета.Ru 07:34
Армия и оружие

Армия Хафтара сбила в Ливии итальянский беспилотник

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Люди в масках проникли в дом патриарха Варфоломея в Стамбуле

Внутренние камеры видеонаблюдения зафиксировали, что трое людей в масках проникли в резиденции патриарха.
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Политика

На Украине обвинили Россию в краже унитазов с возвращенных кораблей

Gazeta.SPb 09:18
Политика

Горбачев отреагировал на слова Путина о причинах распада СССР

Бывший советский лидер Михаил Горбачев ответил на слова президента России Владимира Путина о причинах распада Советского Союза.
Газета.Ru 10:43
Политика

ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в городе Аксае Ростовской области российского военного, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЦОС ФСБ.
Ведомости 09:31
Армия и оружие

Шойгу объявил об открытии новых военных учебных центров при ВУЗах

С 2019 года военная подготовка студентов проходит в рамках единой структуры: на базе 93 военных учебных центров.
ТК Звезда 04:48
Футбол

РФС обещает найти и наказать фанатов, оскорбивших Артема Дзюбу

Руководство Российского футбольного союза со всей серьезностью отнеслось к скандалу, случившемуся на матче Евро-2020 между сборными Сан-Марино и России, когда группа российский фанатов скандировала оскорбления в адрес капитана нашей команды Артема Дзюбы.
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На космодроме Восточный вскрылись новые хищения

Следственное управление Следственного комитета России по Амурской области возбудило сразу два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК России) при строительстве объектов космодрома Восточный.
Lenta.ru 21:16
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Стало известно о тяжелых осложнениях у беременной Самойловой

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В МИД ответили на территориальные претензии Эстонии

Москва сожалеет, что Таллин продолжает делать абсурдные заявления о территориальных претензиях к России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 12:00
Общество

Forbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров

Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.
Коммерсантъ 03:59
Политика

США заявили о начале поставок сжиженного газа на Украину

Американский танкер со сжиженным природным газом (СПГ) находится на пути на Украину. Об этом в фейсбуке заявили в посольстве США в Киеве.
РИА Новости 20:25
Хоккей

Овечкин вновь собрался на Олимпиаду

На Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году не было игроков НХЛ, так как лига в апреле 2017-го отказалась отпускать хоккеистов в Южную Корею и составила календарь без перерыва на соревнования.
Lenta.ru 15:14
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Путин допустил «мысли» о выходе из ЕС у стран Восточной Европы

Примерно к 2028 году некоторые страны Восточной Европы перестанут получать поддержку и должны будут платить в общий бюджет, отметил Путин.
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Музыка

В США объявили номинантов на премию «Грэмми»

Названы номинанты 62-й церемонии музыкальной премии «Грэмми». Трансляция доступна на YouTube.
Росбалт 11:13
Общество

Михайлов день: что строго запрещено в праздник Архангела Михаила

Пятый канал 17:24
Футбол

Сборная России на Евро-2020 сыграет с Данией и Бельгией

Из-за ограничений по хозяевам турнира и команде Косово (Россия не может встретиться с этой командой, как и с Украиной) в группу В автоматически могут попасть финны.
Pravda.Ru вчера в 01:41
Происшествия

Три человека спасли из пожара на юго-востоке Москвы

Как рассказали в пресс-службе МЧС по городу, пожарные спасли из огня трех человек.
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Общество

Очередная колонна МЧС РФ с гумпомощью для детей отправилась в Донбасс

Российская газета 20:42
Гаджеты

Все смартфоны Samsung линейки Galaxy A получат Android 10 из коробки

Самой младшей моделью обновленной линейки Samsung Galaxy A станет смартфон Galaxy A01.
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В России готовят быстрый интернет для поездов и самолетов

Российские поезда и самолеты планируют обеспечить высокоскоростным интернетом.
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Здоровье

Пять смертельных симптомов перечислил доктор Мясников

Симптомы, при которых нужно срочно обращаться к врачу, назвал доктор Александр Мясников.
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Технологии

Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

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Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав

После 22 ноября цена вырастет до 6150 рублей. Очереди за справками также возникли в Ярославле.
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Зеленский открыл мост в Донбассе и смутился из-за флагов ЛНР

Lenta.ru 12:52
Шоу-бизнес

Лобода показала шпагат не хуже, чем у Волочковой

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Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк ответили на сообщения о планах Чернышева развестись

Сообщения о планах фигуриста Петра Чернышева развесить с Анастасии Заворотнюк является ложью, заявили близкие актрисы.
РИА Новости 15:32
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