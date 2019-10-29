Общество

Российская газетаРоссийская газетаВыявлена крупнейшая утечка данных банковских карт

Крупнейшая в истории утечка информации с платежных карт банков зафиксирована в Сети. Ее выявили эксперты по кибербезопасности компании Group-IB.
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Эксперты зафиксировали крупнейшую утечку данных с банковских карт

РИА Новости16:46

В сеть утекла самая большая в истории база банковских карт

Lenta.ru15:02

Group IB сообщила о крупнейшей базе данных кредитных карт на черном рынке

РБК17:39

Эксперты по кибербезопасности обнаружили крупнейшую утечку данных с банковских карт

URA.Ru18:05

Выявлена крупнейшая утечка данных банковских карт

Российская газета17:07

Group-IB обнаружила утечку 1,3 млн данных с банковских карт

Коммерсантъ18:31

Стало известно о крупнейшей утечке данных банковских карт

Известия17:59
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Путин открыл памятник Евгению Примакову

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Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
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Палата общин проголосовала за досрочные выборы в Великобритании

Палата общин британского парламента согласилась с предложением премьер-министра Бориса Джонсона провести досрочные выборы в середине декабря.
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Армия и оружие

Испытания новейшей российской ядерной ракеты стартуют в начале года

Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков считает, что пуск из действующей ракетной дивизии необходим на финальном этапе испытаний, чтобы боевой расчет провел все предстартовые операции и пуск ракеты по цели.
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Госдолг Украины вырос почти до $83 млрд

«В течение сентября 2019 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 69,44 млрд гривен и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на $1,02 млрд», — говорится в сообщении украинского Минфина.
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Общество

Шварценеггера эвакуировали из-за пожаров в Лос-Анджелесе

Из-за пожаров в Калифорнии был массово эвакуированы жители нескольких районов Лос-Анджелеса.
Pravda.Ru 08:52
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Владимир Тарасенко перенёс операцию на плече

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко сегодня, 29 октября, перенёс операцию на левом плече, о чём сообщил генеральный менеджер команды Даг Армстронг.
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Грудинин заявил, что у него нет денег на выплату по иску акционеров

Директор "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин прокомментировал решение суда, согласно которому он должен выплатить в пользу акционеров предприятия более миллиарда рублей.
РИА Новости 15:58
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Папарацци сфотографировали в Риме постаревшую Монику Беллуччи

Папарацци сфотографировали в Риме постаревшую актрису.
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Кино

Гийом Кане снимет новый фильм об Астериксе и Обеликсе, которые отправятся в Китай

Известный французский актёр и режиссёр Гийом Кане снимет новый игровой фильм о героях комиксов Рене Госсини Астериксе и Обеликсе.
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Шоу-бизнес

Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске

Ольга Рогова, пиар-директор Наргиз Закировой прокомментировала информацию о жалобах на концерт певицы в Уссурийске, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 12:35
Происшествия

Автомобиль насмерть сбил женщину на Сахалине

Из-за плохих условий видимости, один из автомобилей сбил женщину, а затем по ней проехал внедорожник, ехавший следом.
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Хоккей

Московское «Динамо» обыграло «Авангард» и продлило серию побед в КХЛ

РБК 15:14
Политика

Контактная группа согласовала дату начала отвода войск в Петровском

Дату начала отвода войск в районе населённого пункта Петровское согласовала контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины.
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Футбол

Японский вратарь пропустил два гола с центра поля за минуту

Голкипер японского футбольного клуба "Эхимэ" пропустил два гола с чужой половины поля за одну минуту.
РИА Новости вчера в 06:36
Общество

Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного

Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.
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Происшествия

Названы причины расстрела сослуживцев солдатом в Забайкалье

Газета.Ru 17:43
Авто

Первые изображения новой Kia Optima появились в Сети

Главным отличием следующей генерации Optima от актуального поколения станет большая решетка радиатора — то, что китайские покупатели любят видеть на своих машинах.
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Происшествия

В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать

Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.
Газета.Ru вчера в 11:03
Армия и оружие

Трамп заявил о ликвидации преемника аль-Багдади

Президент США Дональд Трамп сообщил о гибели преемника ликвидированного лидера ИГ («Исламское государство», террористическая группировка, запрещённая на территории РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
News.ru 09:37
Здоровье

Врач назвала первые признаки инсульта

Главный детский невролог Москвы Татьяна Батышева рассказала, кто предрасположен к инсультам и как распознать его первые признаки у взрослых и детей.
РИА Новости 08:26
Армия и оружие

Россия озабочена количеством спутников США в космосе

Зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов в ходе выступления в рамках Первого комитета ГА ООН заявил, что Россия озабочена числом американских спутников в космосе.
RT на русском 19:29
Политика

Песков назвал условие договоренности с Украиной по газу

Достижение договоренностей России и Украины по транзиту газа возможно только при отсутствии судебных претензий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Политика

Конгрессмены США одобрили санкции против Турции

Как передает ТАСС, Белый дом, по мнению конгрессменов, также обязан ввести санкции в отношении Анкары в связи с покупкой этой страной зенитных ракетных комплексов С-400.
Российская газета 18:02
Общество

Количество моногородов в России может сократиться вдвое

По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Российская газета 00:30
Кино

Стартовал показ комедийного телесериала с Пореченковым и Охлобыстиным

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Старые iPhone могут прекратить работать с ноября

Владельцам iPhone заявили, что требуется немедленное обновление до версии iOS 10.3.4.
ТК Звезда вчера в 11:06
Общество

Орешкин считает, что ВТО находится в плачевном состоянии

Процесс реформирования Всемирной торговой организации идет тяжело, в то время как сама организация находится в плачевном состоянии.
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Экономика

Минэкономразвития предложило поменять подход к оценке бедности

Минэкономразвития РФ подготовило проект постановления правительства, предлагающего изменить порядок учета бедности в стране.
Российская газета вчера в 21:46
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Diablo IV и Overwatch 2 : Blizzard хочет исправить ошибки прошлого года

Редактор Kotaku Джейсон Шрайер подтвердил, что на предстоящем конвенте Blizzcon 2019 состоится анонс Diablo IV и Overwatch 2. Об этом он рассказал на сайте издания 28 октября.
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