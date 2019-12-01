Происшествия

Взгляд.руВзгляд.руСтало известно о массовых задержаниях фанатов «Спартака» в Петербурге

В Санкт-Петербурге накануне матча между местным «Зенитом» и московским «Спартаком» задержали более 80 фанатов столичного клуба, сообщают СМИ. К утру 1 декабря в отделениях полиции побывали 86 футбольных фанатов, из которых 81 – болельщики «Спартака».
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Накануне матча со «Спартаком» гостей из столицы принимали петербургские отделения полиции. Больше 80 москвичей уедут домой со штрафами

Мелкое хулиганство и уличное пьянство за сутки до матча «Зенит» – «Спартак» штамповалось в виде административных протоколов в петербургских отделениях полиции. Среди задержанных оказались и пятеро болельщиков сине-бело-голубых.
Фонтанка.Рувчера в 04:41

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19 фанатов «Спартака» оштрафованы за мелкое хулиганство

Газета.Ru10:12

«Зенит» — «Спартак»: задержания фанатов, live матча

Спорт-Экспрессвчера в 08:40

Накануне матча со «Спартаком» гостей из столицы принимали петербургские отделения полиции. Больше 80 москвичей уедут домой со штрафами

Фонтанка.Рувчера в 04:41

Фонтанка: В Петербурге задержали 81 болельщика «Спартака»

Sport.ruвчера в 05:30

В Петербурге задержали около двухсот болельщиков «Спартака»

РИА Новостивчера в 05:05

Около 200 болельщиков «Спартака» задержаны в Санкт-Петербурге («Р-Спорт»)

Sports.ruвчера в 05:32

В Санкт-Петербурге задержали 81 болельщика «Спартака» и пятерых фанатов «Зенита»

Чемпионатвчера в 05:00
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Российский президент Владимир Путин заявил, что его поручения, которые он давал по итогам военных совещаний были выполнены всего на 70%, передает "Интерфакс".
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Боевой российский многофункциональный робот «Уран-9» запечатлели в Сирии.
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