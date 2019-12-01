Мелкое хулиганство и уличное пьянство за сутки до матча «Зенит» – «Спартак» штамповалось в виде административных протоколов в петербургских отделениях полиции. Среди задержанных оказались и пятеро болельщиков сине-бело-голубых.

с чего всё началось

В Санкт-Петербурге накануне матча между местным «Зенитом» и московским «Спартаком» задержали более 80 фанатов столичного клуба, сообщают СМИ. К утру 1 декабря в отделениях полиции побывали 86 футбольных фанатов, из которых 81 – болельщики «Спартака».

Стало известно о массовых задержаниях фанатов «Спартака» в Петербурге

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