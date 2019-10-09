Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuСтало известно о месте первого авиаудара Турции по Сирии

Турецкая авиация начала военную операцию против курдских формирований и нанесла авиаудары по сирийским объектам. Об этом сообщает сирийский телеканал Ikhbariya. Отмечается, что под авиаудар был нанесен по расположенному на севере Сирии городу Рас эль-Ай.
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Видео авиаударов турецкой армии по городу Рас-аль-Айн

РЕН ТВ10:20

«Источник мира»: турецкая авиация атаковала два города, курды отвечают минометами

Вести.Ru10:40

Турция наносит удары по курдам, пока военная техника пересекает границу

Российская газета10:36

СМИ: турецкая артиллерия нанесла удары по «объектам террористов» в городе Телль-Абъяд

ТАСС10:34

По меньшей мере два человека погибли в результате авиаудара турецких ВВС на севере Сирии

Эхо Москвы12:03

Стало известно о месте первого авиаудара Турции по Сирии

Газета.Ru09:49

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News.ru09:48
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Армия и оружие

Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии

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