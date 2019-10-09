Армия и оружие
Газета.RuСтало известно о месте первого авиаудара Турции по Сирии
Турецкая авиация начала военную операцию против курдских формирований и нанесла авиаудары по сирийским объектам. Об этом сообщает сирийский телеканал Ikhbariya. Отмечается, что под авиаудар был нанесен по расположенному на севере Сирии городу Рас эль-Ай.
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Абэ заявил о распространении суверенитета Японии на южные Курилы
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что его страна считает, что её суверенитет распространяется на острова, расположенные в южной части Курил, и позиция Токио по этому поводу неизменна.
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Компания "АвтоВАЗ" приступила к выпуску модели LADA Vesta с вариатором Jatco и мотором HR16 объемом 1,6 литра мощностью 113 л.с. Новые агрегаты достались авто в кузове седан, а также "Вестам" в исполнении Cross, SW и SW Cross.
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Заместитель гендиректора «Вертолетов России» (входят в «Ростех») по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков попал в реанимацию, после того как выпал из окна своего загородного дома в Московской области.
Армия и оружие
Турция начала военную операцию в Сирии против курдов и ИГИЛ
Турция начала военную операцию под кодовым названием "Источник мира" на территории Сирии, об этом президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил в своем Twitter.Операция "Источник мира" направлена против "Рабочей партии Курдистана", "Сил народной самообороны" и ИГИЛ (запрещена в РФ), признанными террористическими организациями.
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В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.
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Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
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«Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа
«Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.
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Общество
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В этом году в связи с празднованием Дня народного единства россиян ждут трехдневные выходные.
Армия и оружие
Трамп назвал военную операцию Турции в Сирии «плохой идеей»
Ранее СМИ узнали, что президент США Дональд Трамп отдал американским военным приказ не вмешиваться в военную операцию Турции на территории Сирии.
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Nissan отзовет в России более 160 тысяч автомобилей
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова, посвященное якобы дню рождения Владимира Путина.
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Минпромторг: Россия запустит серийный выпуск газовых турбин
Организация серийного производства газовых турбин, которого в России еще было, отвечает планам федеральной программы по модернизации тепловых электростанций.
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35-летняя москвичка, у которой полтора года назад диагностировали страшную болезнь - рак на четвертой стадии - вступила на путь борьбы с пальмовым маслом.
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Суд отказал в восстановлении на службу участнику задержания журналиста
Суд отказал в восстановлении на службу участнику задержания журналиста Мосгорсуд отказал в восстановлении в должности бывшему сотруднику УВД по Западному округу столицы Роману Феофанову, который ранее был уволен по отрицательным мотивам за участие в вызвавшем огромный резонанс задержании журналиста Ивана Голунова.
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Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
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