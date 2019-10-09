Армия и оружие
Газета.RuСтало известно о месте первого авиаудара Турции по Сирии
Турецкая авиация начала военную операцию против курдских формирований и нанесла авиаудары по сирийским объектам. Об этом сообщает сирийский телеканал Ikhbariya. Отмечается, что под авиаудар был нанесен по расположенному на севере Сирии городу Рас эль-Ай.
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«Источник мира»: турецкая авиация атаковала два города, курды отвечают минометами
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