Турецкая авиация начала военную операцию против курдских формирований и нанесла авиаудары по сирийским объектам. Об этом сообщает сирийский телеканал Ikhbariya. Отмечается, что под авиаудар был нанесен по расположенному на севере Сирии городу Рас эль-Ай.

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