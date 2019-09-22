Автоспорт
Газета.RuСтало известно о наказании Квята по итогам Гран-при Сингапура
После гонки Квят объяснил стюардам обстоятельства столкновения, организаторы Гран-при приняли его объяснения и приняли решение не наказывать пилота. Квят по итогам Гран-при занял 15-е место. Ранее сообщалось, что Феттель стал победителем Гран-при "Формулы-1" в Сингапуре.
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Автоспорт
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