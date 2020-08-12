Стало известно о находках в квартире историка-расчленителя Соколова

Петербургский дневник 1 15

В Санкт-Петербурге на очередном заседании по делу историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве и незаконном хранении оружия, прокурор огласила протоколы обыска и осмотра его квартиры. Об этом в среду, 12 августа, сообщает «Московский комсомолец».