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Lenta.ru
Lenta.ru

Стало известно о находках в квартире историка-расчленителя Соколова

В Санкт-Петербурге на очередном заседании по делу историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве и незаконном хранении оружия, прокурор огласила протоколы обыска и осмотра его квартиры. Об этом в среду, 12 августа, сообщает «Московский комсомолец».В источнике
С чего всё началось
Московский Комсомолец

Суд огласил список страшных находок в квартире историка-расчленителя Соколова

Обстановку в квартире экс-доцента СпбГУ Олега Соколова на набережной Мойки после убийства аспирантки Анастасии Ещенко восстановил суд. Список страшных находок, обнаруженных следователями, огласил в судебном заседании прокурор.
Московский Комсомолец08:24
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Московский Комсомолец

В суде рассказали о страшных находках в квартире историка Соколова

Московский Комсомолец10:59
Петербургский дневник

Бутылка дорогого коньяка и пакет из супермаркета с женской головой: как проходил обыск у доцента-расчленителя

Петербургский дневник08:48
Эхо Москвы

Петербургский суд сегодня продолжит рассматривать дело историка Олега Соколова

Эхо Москвы03:33
Фонтанка.Ру

«Это новая веха в истории отечественного правосудия». Адвокат Соколова удивился ходу процесса

Фонтанка.Ру08:00
Мойка78

У Соколова потекли сопли, когда он услышал про собственное ожирение

Мойка7807:01
Телеканал Санкт-Петербург

На заседании по делу Олега Соколова рассмотрели письменные доказательства

Телеканал Санкт-Петербург06:50
КП - Санкт-Петербург

«Я пишу вам по поводу травли»: В суде зачитали письмо убитой аспирантки Ещенко, в котором она рассказывала о доценте Соколове

КП - Санкт-Петербург08:30

Глава МВД Белоруссии поручил силовикам не трогать журналистов

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев на фоне протестов поручил силовикам "журналистов не трогать", кроме случаев, где они становятся "между нарушителями и силами правопорядка", заявила в среду официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова.
РИА Новости10:39
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На российском сегменте МКС испытывают широкополосный интернет

Испытания уже подтвердили основные характеристики ШСС, в том числе и возможность передачи информации с российского сегмента Международной космической станции со скоростью 180 Мбит / с. Отправка данных будет производиться через спутники многофункциональной космической системы ретрансляции "Луч".
Военное обозрение08:07
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Французская Liberation поместила Путина в образе Бонда на обложку

Французская газета Liberation поместила на свою обложку президента Российской Федерации Владимира Путина в образе британского спецагента Джеймса Бонда со шприцом в руке, намекающем на первую в мире вакцину против коронавируса SARS-CoV-2.
REGNUM10:57
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В Белоруссии женщины проводят акцию против действий силовиков

Белорусские женщины в среду проводят в Минске несанкционированную акцию, высказывая протест против действий силовиков при подавлении акций протеста в городах республики, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости05:56
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В храмах РПЦ помолились за погибших на подлодке «Курск» моряков

В военных храмах Русской православной церкви прошли панихиды по погибшим на подлодке "Курск" в 2000 году, сообщил РИА Новости председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан (Привалов).
РИА Новости11:16
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В Могилеве задержали белоруса с оружием и взрывным устройством

На кадрах, снятых во время обыска, видно, что у молодого человека обнаружили пачки селитры, пиротехнические изделия, нож, кастет, самодельные взрывные устройства и набор деталей для изготовления огнестрельного оружия.
Lenta.ru10:50
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Лавров обсудил с главой МИД Финляндии сроки открытия границы

«Сергей Лавров и Пекка Хаависто обменялись видением ситуации на российско-финляндском участке госграницы с учётом введённых ограничений на её пересечение, обсудили возможные сроки их снятия», — говорится в сообщении МИД России.
RT на русском09:49
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