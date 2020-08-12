Стало известно о находках в квартире историка-расчленителя Соколова
В Санкт-Петербурге на очередном заседании по делу историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве и незаконном хранении оружия, прокурор огласила протоколы обыска и осмотра его квартиры. Об этом в среду, 12 августа, сообщает «Московский комсомолец».В источнике
С чего всё началось
Суд огласил список страшных находок в квартире историка-расчленителя Соколова
Список страшных находок, обнаруженных следователями, огласил в судебном заседании прокурор. 12 августа Октябрьский суд Петербурга продолжил рассматривать уголовное дело историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве и незаконном хранении оружия.
Московский Комсомолец08:24
Подробнее о событии
В ожидании важных свидетелей. В Петербурге прошло очередное заседание по делу Олега Соколова
Телеканал Санкт-Петербург12:20