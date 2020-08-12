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Lenta.ru
Lenta.ru

Стало известно о находках в квартире историка-расчленителя Соколова

В Санкт-Петербурге на очередном заседании по делу историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве и незаконном хранении оружия, прокурор огласила протоколы обыска и осмотра его квартиры. Об этом в среду, 12 августа, сообщает «Московский комсомолец».В источнике
С чего всё началось
Московский Комсомолец

Суд огласил список страшных находок в квартире историка-расчленителя Соколова

Список страшных находок, обнаруженных следователями, огласил в судебном заседании прокурор. 12 августа Октябрьский суд Петербурга продолжил рассматривать уголовное дело историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве и незаконном хранении оружия.
Московский Комсомолец08:24
Подробнее о событии
Телеканал Санкт-Петербург

В ожидании важных свидетелей. В Петербурге прошло очередное заседание по делу Олега Соколова

Телеканал Санкт-Петербург12:20
Эхо Москвы

Петербургский суд сегодня продолжит рассматривать дело историка Олега Соколова

Эхо Москвы03:33
Петербургский дневник

Бутылка дорогого коньяка и пакет из супермаркета с женской головой: как проходил обыск у доцента-расчленителя

Петербургский дневник08:48
КП - Санкт-Петербург

«Я пишу вам по поводу травли»: В суде зачитали письмо убитой аспирантки Ещенко, в котором она рассказывала о доценте Соколове

КП - Санкт-Петербург08:30
Фонтанка.Ру

«Это новая веха в истории отечественного правосудия». Адвокат Соколова удивился ходу процесса

Фонтанка.Ру08:00
Мойка78

У Соколова потекли сопли, когда он услышал про собственное ожирение

Мойка7807:01
Московский Комсомолец

В суде рассказали о страшных находках в квартире историка Соколова

Московский Комсомолец10:59

Кравчук предложил не использовать понятие «особый статус» для Донбасса

Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук предлагает заменить понятие "особый статус" в отношении Донбасса на "особый режим административного управления", что соответствует законодательству Украины.
РИА Новости08:36
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«Рубин» ополчился на арбитров: разбираем скандальный тур

В матче «Спартак» — «Сочи» (1:0) арбитр Владимир Москалев допускает две ошибки, повлиявшие на результат: на 21-й минуте не назначает пенальти в ворота москвичей, а под занавес матча засчитывает победный гол красно-белых, несмотря на фол в верховой борьбе от Самуэля Жиго.
Казанские ведомости10:45

Французская Liberation поместила Путина в образе Бонда на обложку

Париж, 12 августа 2020, 17:57 — REGNUM Французская газета Liberation поместила на свою обложку президента Российской Федерации Владимира Путина в образе британского спецагента Джеймса Бонда со шприцом в руке, намекающем на первую в мире вакцину против коронавируса SARS-CoV-2.
REGNUM10:57
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Изобличивший полковника Черкалина экс-сотрудник ФСБ освобожден по УДО

Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего сотрудника Управления контрразведывательного обеспечения кредитно-финансовой отрасли (Управление "К") Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России Михаила Горбатова, приговоренного к четырем с половиной годам колонии по делу о мошенничестве.
Интерфакс07:25
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