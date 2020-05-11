Московские власти могут смягчить режим самоизоляции во второй половине мая, отменив некоторые ограничения. О таком желании, которое в настоящий момент обсуждается, стало известно источникам «Русской службы Би-би-си».

Стало известно о намерении Москвы смягчить режим самоизоляции в мае

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