Коронавирус
Lenta.ruСтало известно о намерении Москвы смягчить режим самоизоляции в мае
Московские власти могут смягчить режим самоизоляции во второй половине мая, отменив некоторые ограничения. О таком желании, которое в настоящий момент обсуждается, стало известно источникам «Русской службы Би-би-си».
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Политика
Президент Путин сегодня выступит с новым обращением к россиянам
Как уже не раз было в предыдущие разы, Путин обратится к россиянам в начале совещания по ситуации с коронавирусом.
Эхо Москвы 09:02
Политика
Путин объявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая
Президент РФ Владимир Путин во время совещания по ситуации с коронавирусом объявил об окончании периода нерабочих дней в России.
Аргументы и Факты 09:24
Общество
Сергей Цивилёв ослабил режим повышенной готовности в Кузбассе
Как следует из обращения губернатора, режим повышенной готовности в регионе продлевается до 17 мая включительно, однако с сегодняшнего дня начинает действовать ряд послаблений.
Московский комсомолец Кузбасс 08:05
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу
Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 09:55
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ 11:02
Общество
Путин пообещал вернуть россиянам часть налогов
Президент России Владимир Путин в рамках мер по поддержке национальной экономики пообещал вернуть гражданам, зарегистрировавшимся в качестве самозанятых, уплаченные ими в 2019 году налоги.
Lenta.ru 10:08
Политика
Путин сохранил запреты и ограничения для россиян старше 65 лет
Президент РФ Владимир Путин в ходе онлайн-совещания заявил, что для людей старше 65 лет ограничительные санитарные меры сохраняются и после 12 мая.
АБН 09:25
Политика
Глава Россотрудничества ответила на сообщения СМИ Чехии о яде
Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова назвала публикации СМИ Чехии о том, что и.о. руководителя представительства в Праге якобы привез в страну яд рицин, провокацией без доказательств.
Газета.Ru 07:35
Здоровье
Губернатор Свердловской области объяснил неполные выплаты врачам
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разместил в своем Instagram вопрос врача-рентгенолога из Артемовска о причинах неполных выплат, причитающихся медикам, борющимся с COVID-19.
Солидарность 10:46
Общество
На Кубани продлили карантин до 23 мая
Решение о продлении карантина на Кубани принял губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время заседания оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции нового типа.
Южный Федеральный вчера в 08:39
Политика
Владимир Путин попросил губернаторов разрешить людям гулять на улицах
Президент России Владимир Путин попросил губернаторов разрешить жителям выходить из дома на улицу.
NewsVO 10:23
Общество
В Челябинской области продлён режим «самоизоляции»
Челябинск, 11 мая 2020, 17:48 — REGNUM В Челябинской области режим «самоизоляции» продлевается до 31 мая.
REGNUM 10:48
Экономика
WSJ: миллиардер Илон Маск живет в долг
WSJ указывает на тот факт, что использование акций в качестве залога по многочисленным кредитам может негативным образом сказаться на капитализации Tesla.
Газета.Ru 07:28
Политика
Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая
"Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
ТАСС 09:41
Общество
Путин подписал указ о мерах по поддержке семей с детьми
Российский президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по поддержке семей с детьми.
РЕН ТВ 10:57
Армия и оружие
Китай совершил ракетный удар по Индии
Городовой 09:06
Фигурное катание
Плющенко объяснил жесткую критику в адрес хореографа группы Тутберидзе
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, почему не сдержался с высказыванием в адрес хореографа группы Этери Тутберидзе Алексея Железнякова.
ProstoProSport вчера в 12:47
Футбол
УЕФА хочет изменить квалификацию ЛЧ и ЛЕ. Чем это грозит России
В следующем сезоне УЕФА может отменить квалификацию в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Об этом сообщают британские Times.
Спорт день за днем 10:38
Здоровье
Врач рассказала о простом способе укрепления иммунитета
Врач-диетолог эндокринологического отделения Поликлиники №1 Управделами президента Вера Шарошкина рассказала, что полноценный сон помогает иммунитету человека, в то время как сладости, напротив, способствуют снижению иммунного ответа организма.
РЕН ТВ вчера в 21:04
Экономика
ЦБ допускает снижение ключевой ставки на 100 базисных пунктов
Банк России допускает снижение уровня ключевой ставки на 100 базисных пунктов на следующем заседании совета директоров, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе видеоконференции.
ТАСС 08 мая в 08:35
Общество
В Татарстане с 12 мая отменят пропуска для выхода из дома
С 12 мая власти Татарстана отменяют в республике СМС-коды и справки от работодателей для передвижения.
Гражданские силы.ру 08:33
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову затравили в Сети за фото в военной форме ко Дню Победы
Пользователи в Сети раскритиковали певицу и телеведущую Ольгу Бузову за фото и видео в военной форме, которые она опубликовала 9 мая на своей странице в Instagram.
MedikForum.ru вчера в 11:26
Шоу-бизнес
«Глаз не оторвать»: Климова показала, как выглядит без макияжа
В очередной раз актриса снялась без мейкапа с партнером по съемочной площадке вышеупомянутого фильма Александром Панкратовым-Черным.
Пятый канал 00:11
Политика
Путин рекомендовал возобновить работу молочных кухонь в Севастополе
Президент РФ Владимир Путин рекомендовал возобновить работу молочных кухонь в Севастополе.
РЕН ТВ 10:43
Общество
Россиян ждут еще одни длинные выходные
Осенью еще один выходной посреди недели ожидает россиян в ноябре.
Вести.Ru вчера в 07:00
Общество
В Волгоградской области продлили режим самоизоляции
Волгоград, 11 мая 2020, 16:03 — REGNUM Особый режим самоизоляции продлён до 31 мая Волгоградской области.
REGNUM 09:03
Общество
Самозанятым вернут налог на доход за 2019 год
Президент РФ Владимир Путин предложил вернуть гражданам, зарегистрировавшимся как самозанятые, уплаченный ими в 2019 году налог, а также предоставить им капитал в размере 1 МРОТ для уплаты налога в 2020 году.
Интерфакс 10:55
Общество
Путин: сотрудникам социальных учреждений дадут специальную доплату
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по коронавирусу.
REGNUM 09:53
Общество
В Тульской области с рядом ограничений разрешены прогулки в парках
Алексей Дюмин внес изменения и дополнения в Указ о мерах, принимаемых в связи с распространением коронавируса.
Тульские новости 01:22
Общество
Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений
Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
RT на русском 09:28