Коронавирус
Lenta.ruСтало известно о намерении Москвы смягчить режим самоизоляции в мае
Московские власти могут смягчить режим самоизоляции во второй половине мая, отменив некоторые ограничения. О таком желании, которое в настоящий момент обсуждается, стало известно источникам «Русской службы Би-би-си».
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Общество
Путин анонсировал доплаты соцработникам
Президент России Владимир Путин анонсировал специальную федеральную доплату для соцработников с 15 апреля по 15 июля.
Реальное время 09:22
Политика
Путин заявил о завершении периода нерабочих дней
Президент России Владимир Путин принял решение завершить период нерабочих дней в стране.
РБК 09:14
Происшествия
Воронцов попал из изолятора в хирургию
"Да, находится у нас, в отделении вторая хирургия", – сообщил РИА Новости представитель московской городской больницы номер 20, отвечая на вопрос, числится ли в медучреждении пациент Владимир Воронцов.
Вести.Ru 08:53
Политика
Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков
Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса.
РИА Новости 07:39
Футбол
Черчесов поздравил Сёмина с днём рождения
Чемпионат 08:25
Общество
Губернатор Ленобласти заявил, что переболел коронавирусом
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в эфире телеканала «ЛенТВ24» рассказал, что в апреле переболел коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:56
Политика
Глава Россотрудничества ответила на сообщения СМИ Чехии о яде
Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова назвала публикации СМИ Чехии о том, что и.о. руководителя представительства в Праге якобы привез в страну яд рицин, провокацией без доказательств.
Газета.Ru 07:35
Футбол
УЕФА может изменить правила отборочного турнира Лиги чемпионов
УЕФА планирует из пандемии COVID-19 изменить правила проведения квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Pravda.Ru 09:11
Здоровье
В Дагестане могут испытать перспективные лекарства от коронавируса
В Дагестане могут испытать перспективные лекарства от COVID-19, сообщает РИА Новости.
Избербаш-инфо 03:59
Общество
На орбите взорвался бак разгонного блока «Фрегат-СБ»
Хакасия-Информ 09 мая в 23:40
Футбол
Василий Уткин: наш футбол имеет шанс больше не быть киселём
Известный блогер Василий Уткин в своём телеграм-канале поддержал потенциальное возобновление первенства Российской Премьер-Лиги.
Чемпионат 02:54
Политика
Владимир Путин проведет совещание о возможном продлении нерабочих дней
В рамках совещания, которое состоится в понедельник, 11 мая, президент обсудит эпидемиологическую обстановку в стране и затронет вопрос о возможном продлении нерабочих дней.
Online47.ru 02:19
Политика
Климкин заявил об отсутствии у России «права» праздновать День Победы
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире украинского телеканала «Эспрессо ТВ» заявил, что у России якобы нет «морального права» праздновать День Победы над нацизмом.
RT на русском 01:17
Общество
Правительство назвало условия открытия курортов России в 2020 году
В случае снижения темпа роста распространения коронавируса могут быть открыты для внутреннего туризма курорты Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма.
Газета.Ru 07:42
Политика
Россия предлагает США продлить договор о СНВ на пять лет
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил ТАСС, что Россия предлагает США продлить Договор о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ) на пять лет.
Коммерсантъ 09:17
Общество
В Новосибирской области продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции, действующий с конца марта в Новосибирской области, продлили.
ТАСС 04:31
Политика
Путин объявил о переходе к поэтапному снятию ограничений
Все принятые по борьбе с распространением коронавируса меры позволяют перейти к их поэтапному снятию, но не одномоментно, а шаг за шагом, заявил президент России Владимир Путин.
РИА Новости 09:36
Наука
Назван новый способ передачи коронавируса
"Инфицирование клеток глазной поверхности может привести к тому, что глаз становится носителем вируса, а слезная жидкость, содержащая частицы вируса, становится важным механизмом его передачи другим людям", — заключают ученые.
РИА Новости 04:42
Происшествия
В СК рассказали о ставропольце, бросившем гранату во двор соседям
По данным следствия, вечером в воскресенье в поселке Приэтокском Георгиевского городского округа недовольный шумным поведением соседей мужчина прошел к ним во двор и бросил в сторону людей гранату.
РИА Новости 05:27
Общество
В Москве смертность в апреле побила десятилетний рекорд
В Москве в апреле 2020 года смертность выросла на 15,5% по сравнению с прошлогодним показателем этого месяца, следует из информации, опубликованной на сайте открытых данных московского правительства.
Коммерсантъ 00:35
Общество
В МВД заявили о «бравирующих» нарушителях самоизоляции
По словам Валяева, ряд граждан «демонстративно нарушают режим самоизоляции, порой большими компаниями, да еще и бравируют этим».
РБК 03:24
Общество
Торговые объекты, парки и спортивные стадионы откроют в Кузбассе с 12 мая
С 12 мая в большинстве районов Кузбасса возобновится работа объектов розничной торговли, расположенных вне торгово-развлекательных центров.
ТАСС 08:06
Экономика
Путин поручил подготовить перевод услуг банков в удаленный формат
В крупнейших банках заявили, что клиент может открыть счет только придя в отделении, или заказав банковскую карту с курьером на дом. председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) Виктор Достов посчитал, что банки не спешат удаленно открывать счета, так как не имеют четкого понимания самой процедуры.
РБК 09:30
Происшествия
Жители Пугачева из-за взрывов боеприпасов начали покидать свои дома
Жители поселка Пугачева в Удмуртии из-за взрывов боеприпасов начали самостоятельно покидать дома.
Российская газета 09 мая в 13:21
Космос
Ученый не исключает попадания коронавируса на Землю с Марса
Вирусы инопланетного происхождения могут попасть на Землю через привезенные образцы марсианских пород, предостерег профессор Стэнфордского университета Скотт Хаббард.
Народные новости вчера в 03:35
Общество
ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса
Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Ведомости вчера в 10:14
Шоу-бизнес
Ольга Куриленко попросила не считать её украинкой
В комментариях поклонники заинтересовались, кого актриса считает «нашими», на что Куриленко ответила, что под этим словом она подразумевает всех жителей стран бывшего Советского Союза.
Говорит Москва 09 мая в 10:40
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $30
Июльский фьючерс на нефть эталонной марки Brent во время торгов снизился на 3,29%.
News.ru 06:15
Общество
Роспотребнадзор объяснил, когда откроют школы и детские сады
На третьем этапе начнут открываться школы и вузы, — цитирует специалиста оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 02:03