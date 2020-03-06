Энергетика

Lenta.ruLenta.ruСтало известно о намерении России обвалить цены на нефть

План ОПЕК по дополнительному сокращению добычи нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки не сработает из-за России. О таком ее намерении стало известно со слов источников ТАСС и Reuters, знакомых с ходом переговоров в Вене.
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с чего всё началось

Россия отклонила предложение ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти

Россия еще до начала официальных переговоров в Вене в пятницу отклонила предложение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти, чтобы ответить на ситуацию с коронавирусом. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.
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Россия отклонила предложение ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти

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Reuters узнал о нежелании России дополнительно сокращать нефтедобычу

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