Россия еще до начала официальных переговоров в Вене в пятницу отклонила предложение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти, чтобы ответить на ситуацию с коронавирусом. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.

с чего всё началось

План ОПЕК по дополнительному сокращению добычи нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки не сработает из-за России. О таком ее намерении стало известно со слов источников ТАСС и Reuters, знакомых с ходом переговоров в Вене.

Стало известно о намерении России обвалить цены на нефть

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