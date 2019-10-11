Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruСтало известно о нападении на российских военных в Сирии

Неизвестные напали на патруль военной полиции Вооруженных сил России в провинции Дераа в Сирии. Об этом в пятницу, 11 октября, Orient-News сообщили источники, близкие к ситуации. Уточняется, что атака произошла между городами Джасим и Инхель с использованием взрывных устройств.
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СМИ: В результате взрыва на юге Сирии ранен российский военный

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Вечерняя Москва10:12

Стало известно о нападении на российских военных в Сирии

Lenta.ru09:43
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