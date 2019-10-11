Армия и оружие
Lenta.ruСтало известно о нападении на российских военных в Сирии
Неизвестные напали на патруль военной полиции Вооруженных сил России в провинции Дераа в Сирии. Об этом в пятницу, 11 октября, Orient-News сообщили источники, близкие к ситуации. Уточняется, что атака произошла между городами Джасим и Инхель с использованием взрывных устройств.
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Армия и оружие
Спецназ США попал под обстрел Турции в Сирии
Спецназ США попал под обстрел турецких сил в ходе операции на севере Сирии, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:16
Происшествия
В Саратове обнаружили тело пропавшей девятилетней школьницы
Девятилетняя жительница Саратова пропала 9 октября по пути из дома в школу.
Политическая Экспертиза вчера в 18:34
Экономика
Медведев потребовал прекратить банковский роуминг
В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».
Ведомости вчера в 08:44
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, сообщил сегодня, 11 октября, Mash.
Евразия Daily 08:22
Происшествия
В МИД прокомментировали взрыв на иранском танкере в Красном море
В МИД РФ считают преждевременным говорить о чьей-либо причастности ко взрыву на иранском танкере в Красном море, Тегеран расследует причины инцидента, заявил РИА Новости директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
РИА Новости 04:45
Наука
В Китае представили военную «летающую тарелку»
На открывшейся накануне выставке вертолетов в городе Тяньцзинь (северо-восток Китая) был представлен макет необычного летательного аппарата — он имеет дискообразную форму, придавая устройству сходство с давно вышедшими из моды «летающими тарелками».
Хакасия-Информ вчера в 22:49
Политика
Названа дата начала суда в США по «вмешательству» компании Пригожина в выборы
Напомним, «Конкорд» является ответчиком в деле о мнимом «российском вмешательстве» в выборы президента в США в 2016 году.
Взгляд.ру 19:55
Политика
Скабеева ответила Зеленскому, который назвал ее «очень опасной»
Российская телеведущая Ольга Скабеева ответила на слова президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего ее «очень опасной» во время пресс-конференции.
Мойка78 вчера в 21:08
Шоу-бизнес
Юлия Барановская в слезах рассказала о травме сына
Телеведущая Юлия Барановская поделилась с подписчиками неприятной новостью.
Телепрограмма 13:06
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Технологии
Mastercard и Visa выходят из проекта Facebook Libra
Ранее из проекта вышла компания PayPal, после того, как на будущую криптовалюту Libra ополчились финансовые регуляторы, а в Европе и вовсе власти Франции и Германии заявили, что не допустят применения Facebook Libra в ЕС.
IT-World 19:27
Экономика
Forbes насчитал у семьи Гуцериева долгов на ₽1 трлн
Совокупный долг компаний, связанных с семьей Михаила Гуцериева, составляет примерно 1 трлн руб. (около $15 млрд), пишет Forbes со ссылкой на два источника.
РБК 04:06
Космос
Virgin Orbit планирует отправить первые частные малые спутники к Марсу
Популярная механика вчера в 04:15
Футбол
РПЛ перенесла время начала матча «Локомотив» — «Спартак»
Пресс-служба Российской Премьер-Лиги сообщила о переносе времени начала матчей 14-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» и «Краснодар» — «Оренбург».
Чемпионат 09:22
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости 07:15
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
Количество жертв трагедии в Керченском политехническом колледже увеличилось до 21: одна из раненых педагогов скончалась после продолжительного лечения, сообщил РИА Новости и.о. директора колледжа Денис Колесник.
РИА Новости 20:05
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян опубликовала фото с крещения в Армении
Звезда успела принять крещение, а в Инстаграме поделилась фотографиями с таинства. Поездка Ким Кардашьян с детьми в Армению закончилась.
Woman.ru 02:09
Авто
Новый Volkswagen Golf показали внутри и снаружи
SpeedMe вчера в 02:17
Экономика
США не станут повышать пошлины на китайские товары до 30%
Соединённые Штаты приостановили повышение пошлин на китайский импорт на сумму в $250 млрд, которое должно было вступить в силу 15 октября по итогам торговых переговоров.
RT на русском 16:24
Наука
В египетской гробнице нашли древнейшую карту загробного мира
Надпись представляет собой сочетание иероглифов и символов, известных в Древнем Египте как «Книга двух путей» – это своеобразная «иллюстрация» путешествия умершего через потусторонний мир.
МИР 24 09 октября в 04:42
Здоровье
Врачи-онкологи: Мы не имеем права лишать человека полноценной жизни
Пациентам оказывается психосоциальная поддержка, бытовая и физическая реабилитация, постоперационная реабилитация, людей учат жить со своим диагнозом, причем жить полноценно.
Петербургский дневник 07:13
Кино
Вышел трейлер скандального фильма Михалкова «Серебряные коньки»
78.ru вчера в 06:24
Происшествия
В Москве задержан сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов
Полиция задержала сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК) Руслана Шаведдинова, сообщил директор ФБК Иван Жданов в твиттере.
Интерфакс 18:29
Космос
Названы нобелевские лауреаты по химии
Каждый лауреат Нобелевской премии в этом году получит девять миллионов шведских крон (более 900 тысяч долларов).
Телеканал 360° 09 октября в 05:49
Политика
В Госдуме поддержали слова Крамп-Карренбауэр о «Северном потоке — 2»
Ранее Крамп-Карренбауэр выступила против попыток остановить «Северный поток — 2».
RT на русском 12:37
Религия
Сегодня отмечается Покровская родительская суббота
РИА Биробиджан 20:00
Киберспорт
В Dota 2 изменили групповой подбор игр для рангов Divine и Immortal
Вечером 10 октября Valve выпустила обновление для Dota 2, в котором изменила групповой подбор матчей для рангов Divine и Immortal.
CyberSport.ru вчера в 15:34