Экономика
РЕН ТВСтало известно о незаконном поиске клиентов банками в РФ
Центробанк РФ за три квартала текущего года вынес 47 штрафов банкам за незаконный запрос кредитной истории россиян, пишут "Известия". По данным СМИ, больше всего нарушений зафиксировано у "Открытия" и "Уралсиба".
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За три квартала 2019 года Центробанк 47 раз штрафовал кредитные организации за незаконные запросы кредитных историй, которые они делают для того, чтобы предложить свои услуги. Об этом говорится в информации на сайте регулятора, которую проанализировали «Известия».Известиявчера в 19:19
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