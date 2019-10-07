Экономика
РЕН ТВСтало известно о незаконном поиске клиентов банками в РФ
Центробанк РФ за три квартала текущего года вынес 47 штрафов банкам за незаконный запрос кредитной истории россиян, пишут "Известия". По данным СМИ, больше всего нарушений зафиксировано у "Открытия" и "Уралсиба".
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с чего всё началось
В 2019 году ЦБ вынес 47 постановлений о штрафах в отношении финансовых организаций, которые без разрешения запрашивали кредитную историю россиян. Больше всего предписаний было вынесено ФК "Открытие" (32), "Уралсибу" (6), Райффайзенбанку (3). Также наказания получили ВТБ, Промсвязьбанк и банк Дом.РФ.Известиявчера в 17:01
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