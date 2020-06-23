Политика
Газета.RuЖителей РФ и США могут не пустить в ЕС после открытия границ
Власти Евросоюза могут принять решение о запрете на въезд для граждан России, США, а также Бразилии. Об этом сообщает газета New York Times. По данным СМИ, соответствующий документ готовится в преддверии открытия части границ с 1 июля в Брюсселе.
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с чего всё началось
После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.Известиявчера в 15:57
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Евросоюз может оставить границы закрытыми для России, США и Бразилии
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