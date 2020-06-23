с чего всё началось

Власти Евросоюза могут принять решение о запрете на въезд для граждан России, США, а также Бразилии. Об этом сообщает газета New York Times. По данным СМИ, соответствующий документ готовится в преддверии открытия части границ с 1 июля в Брюсселе.

Жителей РФ и США могут не пустить в ЕС после открытия границ

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Общество Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года. 16

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Технологии Эксперт разъяснил, зачем удалять сookies-файлы на устройствах В cookies могут содержаться платежные данные, пароли и логины, поэтому не стоит сохранять данные, например, своей банковской карты, даже если браузер предлагает их запомнить. 4

Футбол Шатов подписал предварительное соглашение с «Рубином» Полузащитник "Зенита" Олег Шатов подписал предварительное соглашение с казанским "Рубином", сообщает Sport24.

Общество Путин продлил выплаты для медработников Президент России Владимир Путин объявил о продлении выплат для медработников на июль и август. 678