Политика
Lenta.ruСтало известно о новом обращении Путина к россиянам
Президент России Владимир Путин планирует снова обратиться к россиянам в преддверии голосования по поправкам в Конституцию. Об этом в четверг, 25 июня, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.
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Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 15:05
Политика
Порошенко заявил, что у Украины есть «уникальный шанс» вернуть Крым
У Киева появился "уникальный шанс" "вернуть" Крым, об этом в эфире радиостанции "Тризуб" заявил экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.
РИА Новости 18:16
Армия и оружие
Reuters: Китай строит военный лагерь на спорной территории с Индией
Новый укрепленный военный лагерь на спорной с Индией территорией в Ладакхе возводит Китай, пишет Shraibikus News.
Shraibikus News 08:25
Происшествия
Абакан на полчаса остался без электричества
В Абакане вчера в десятом часу несколько подстанций одновременно отключились от электроснабжения.
Среда24 21:54
Футбол
«Ливерпуль» стал чемпионом Англии
«Ливерпуль» не был чемпионом Англии 30 лет, в последний раз футболисты команды выигрывали кубок в 1990 году.
Коммерсантъ 17:14
Происшествия
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы солдатом
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы 22-летним солдатом Никитой Еременко.
Lenta.ru 16:21
Политика
Президента Косово обвинили в военных преступлениях 1990-х годов
После начала войны НАТО против Югославии создал свое правительство, в котором стал премьер-министром, однако президентом уже не контролировавшегося сербскими властями Косово стал только в 2016 году.
Новые Известия вчера в 13:35
Интернет
В «Google Фото» появилась карта с местами съемки
Вести.Ru 14:49
Экономика
Экономика Европы приблизилась к обрыву
Представители сферы услуг говорят, что их бизнес приблизится к обрыву, если выплаты прекратятся.
Lenta.ru 20:06
Авто
Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей в мире
Эксперты отмечают, что качество современных машин в первую очередь зависит от «безотказных технологий», так как существуют наиболее проблемные места, например, мультимедиа, в частности подключение Android Auto/Apple CarPlay, Bluetooth и сами тачпады.
32CARS.ru 01:14
Политика
Бюллетени в урне, где проголосовал Лобков, признали недействительными
Представитель ЦИК Майя Гришина заявила, что из-за провокационных действий журналиста все бюллетени из использованной им урны для голосования придется признать недействительными.
НТВ 13:36
Политика
Грушко отметил возможные издержки «прифронтового государства» в Польше
Замминистра иностранных дел России Александр Грушко, комментируя планы США перебросить военных в Польшу, отметил, что польские власти должны осознавать издержки «прифронтового государства».
RT на русском 09:43
Общество
Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову
Сергей Хрущев, сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, умер в результате огнестрельного ранения в голову.
РБК 08:29
Гаджеты
Драйвер NVIDIA GeForce 451.48 WHQL поддерживает DirectX 12 Ultimate
NVIDIA выпустила новую версию драйвера для видеокарт GeForce 451.48, которая относится к категории Game Ready.
Игромания.ру вчера в 13:30
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости 17:54
Шоу-бизнес
Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым
Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Lenta.ru 13:55
Кино
Трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» Данилы Козловского появился в Сети
HotGeo вчера в 06:48
Политика
Путин заявил, что у прямых выплат населению были противники
Президент России Владимир Путин рассказал, что некоторые противились прямым выплатам населению в условиях пандемии, пишет ТАСС.
Газета.Ru 15:13
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова рассказала о состоянии отца
Дочь актера Михаила Ефремова Анна-Мария рассказала о состоянии артиста, и сообщила, что он сожалеет и раскаивается в смертельной аварии с его участием.
Взгляд.ру 11:10
Космос
NASA, ЕSА и JAXA покажут последствия COVID-19 из космоса
В NASA разработали инструмент, позволяющий со спутника наблюдать за последствиями распространения коронавируса по Земле.
Evo-rus.com 12:54
Общество
Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России
В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12 градусов, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 22:22
Общество
Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды
Федеральные власти рекомендовали при необходимости переводить школы на режим дистанционного обучения еще 14 марта.
РБК 05:52
Происшествия
Зеленский вручил первые сертификаты на жилье для пострадавших от взрыва дома в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский выдал сертификаты на первые 12 квартир для жителей многоквартирного дома в Киеве, где 21 июня произошел взрыв.
Украина.ру 13:43
Шоу-бизнес
Сатирик Натапов рассказал о разладе в семье Петросяна и Брухуновой
Shraibikus News 11:31
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС 07:29
Общество
Операторы техосмотра просят власти пересмотреть правила ТО
Операторы обратились к президенту и премьер-министру с просьбой пересмотреть правила техосмотра, пишет газета «Коммерсантъ».
BFM.ru 06:36
Здоровье
Вторая бригада московских врачей прилетела на Камчатку из-за COVID-19
Российская газета 21:29