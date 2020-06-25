Президент России Владимир Путин планирует снова обратиться к россиянам в преддверии голосования по поправкам в Конституцию. Об этом в четверг, 25 июня, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

Стало известно о новом обращении Путина к россиянам

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