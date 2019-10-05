Политика

Lenta.ruLenta.ruСтало известно о новых фактах давления Вашингтона на Зеленского

Собеседники издания не знают, призывал ли Перри возобновить расследование против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера, однако, по их данным, он играл активную роль в составлении рекомендаций Вашингтона касательно кадровых решений в новом украинском правительстве.
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Глава минэнерго США советовал включить в совет «Нафтогаза» американцев

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Lenta.ru13:26

Politico: Перри призывал включить американцев в правление «Нафтогаза»

RT на русском13:06

Politico узнало о новых случаях давления Вашингтона на Зеленского

РБК12:51

Politico: глава Минэнерго США требовал включить больше американцев в правление «Нафтогаза»

ТАСС12:09
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«Крылья Советов» обыграли «Сочи» благодаря дублю Соболева

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В Якутске прошел пикет в поддержку Александра Габышева

5 октября в Якутске прошел пикет в поддержку Александра ГАБЫШЕВА, которого называют воином-шаманом.
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Тарасова и Аронофски появились на кинофестивале, обнявшись

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Парламент Нидерландов требует признать вину Украины в крушении МН17

Внутриполитический скандал разгорается в Нидерландах, он связан с расследованием дела о крушении малайзийского Boeing-777 на территории Донбасса в 2014 году, сообщает Федеральное агентство новостей.
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СМИ сообщили об стягивании турецких военных к границе с Сирией

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Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
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Подешевели нефть и другие сырьевые товары, первые дни октября для американских бирж стали худшим началом квартала с кризисного 2008 года.
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Появилось видео стычки Кокляева с Емельяненко

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Ведущий программы "60 минут" на канале "Россия" Евгений Попов в своем телеграм-канале рассказал, что случится, если он не обсудит Украину.
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Армия и оружие

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По мнению экспертов ВОЗ, положительную роль сыграли такие меры, как увеличение акцизов и розничных цен на алкоголь, контроль за производством и продажей, в результате чего объемы так называемой «паленой водки» сократились в разы.
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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