Политика
Lenta.ruСтало известно о новых фактах давления Вашингтона на Зеленского
Собеседники издания не знают, призывал ли Перри возобновить расследование против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера, однако, по их данным, он играл активную роль в составлении рекомендаций Вашингтона касательно кадровых решений в новом украинском правительстве.
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Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости 12:25
Экономика
Матвиенко высказала недовольство темпом освоения средств нацпроектов
Матвиенко отметила необходимость выяснить, с чем связаны подобные результаты, и предложила передать деньги региональным правительствам.
Известия вчера в 07:37
Футбол
Головин получил красную карточку в матче «Монако» с «Монпелье»
На 82-й минуте россиянин получил вторую желтую карточку и досрочно завершил игру.
Вести.Ru 16:39
Наука
Сырые овощи могут нанести вред кишечнику
Ученые, комментируя результаты своего исследования, объяснили, что сырые овощи уничтожают полезные бактерии в кишечнике, тогда как термически обработанные, наоборот, действуют на микробиом благотворно.
Вечерний курьер 09:55
Политика
ФБР допросило депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка
По словам главы дипмиссии, депутата задержали в аэропорту и отвели в отдельное помещение, где ее ждал сотрудник ФБР.
РИА Новости 18:53
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Сочи» благодаря дублю Соболева
«Крылья Советов» обыграли «Сочи» в выездном матче 12-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0.
Sport24.ru 13:55
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов раскритиковали премию ТЭФИ
Недавно состоялось награждение победителей премии ТЭФИ. Ксения Собчак и Константин Богомолов неоднозначно отреагировали на лауреатов.
Lisa.ru вчера в 12:17
Общество
В Санкт-Петербурге сотрудники Ozon устроили забастовку
Сотрудники службы доставки Ozon в Санкт-Петербурге отказались выходить на работу утром 5 октября, сообщает «Фонтанка» .
Коммерсантъ 11:27
Происшествия
В Якутске прошел пикет в поддержку Александра Габышева
5 октября в Якутске прошел пикет в поддержку Александра ГАБЫШЕВА, которого называют воином-шаманом.
SakhaLife.ru вчера в 23:15
Общество
Тарасова и Аронофски появились на кинофестивале, обнявшись
Интрига разъяснилась: накануне на Сан-Себастьянском кинофестивале, обнявшись, на красную дорожку вышли вместе 25-летняя российская актриса Аглая Тарасова и прославленный американский режиссер – 50-летний Даррен Аронофски.
Вести.Ru вчера в 08:04
Политика
Парламент Нидерландов требует признать вину Украины в крушении МН17
Внутриполитический скандал разгорается в Нидерландах, он связан с расследованием дела о крушении малайзийского Boeing-777 на территории Донбасса в 2014 году, сообщает Федеральное агентство новостей.
Народные новости 03 октября в 08:11
Шоу-бизнес
Старшая дочь Эммануила Виторгана Ксения Румянцева не общается с отцом
Оказалось, что на самом деле отношения в семье Эммануила Гедеоновича оставляют желать лучшего, ведь самая старшая дочь не общается с родителем.
OAnews 09:09
Армия и оружие
СМИ сообщили об стягивании турецких военных к границе с Сирией
Турция укрепила армейские подразделения на границе с Сирией спустя несколько часов после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о готовности к военной операции на территории соседнего государства, передает Bloomberg со ссылкой на турецкий государственный телеканал TRT.
РБК 19:35
Политика
Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта
Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
Известия 06:04
Происшествия
Появилось видео с места убийства 17-летней студентки в Подмосковье
В сети появилось видео с места убийства 17-летней студентки в подмосковном Домодедово. Запись опубликована на сайте телеканала РЕН ТВ.
Lenta.ru 19:05
Космос
Экипаж корабля «Союз МС-12» вернулся с МКС на Землю
Экипаж корабля «Союз МС-12» вернулся с Международной космической станции на Землю.
Вечерняя Москва 03 октября в 08:23
Экономика
Трамп похвастался минимальной безработицей за 50 лет и успокоил биржи
Подешевели нефть и другие сырьевые товары, первые дни октября для американских бирж стали худшим началом квартала с кризисного 2008 года.
Московский Комсомолец 18:47
Единоборства
Появилось видео стычки Кокляева с Емельяненко
Пауэрлифтер Михаил Кокляев в беседе с телеканалом "360" заявил, что во время встречи в ресторане его будущий соперник Александр Емельяненко постоянно его провоцировал, что в итоге привело к стычке.
Ruposters.ru 03 октября в 09:22
Политика
Ведущий программы «60 минут» объяснил необходимость обсуждать Украину
Ведущий программы "60 минут" на канале "Россия" Евгений Попов в своем телеграм-канале рассказал, что случится, если он не обсудит Украину.
РИА Новости вчера в 20:48
Наука
Филаменты помогут классифицировать темную материю
Астрофизики предложили различать холодную, теплую и размытую темную материю по структуре филаментов — галактических нитей, которые образуются в молодой Вселенной.
N+1 вчера в 08:45
Происшествия
В МЧС назвали способы отпугивания агрессивных собак
Известия вчера в 21:54
Шоу-бизнес
Иглесиас показал подросшего сына от Курниковой
Испанский поп-исполнитель Энрике Иглесиас показал подросшего сына Николаса, рожденного в отношениях с российской экс-теннисисткой Анной Курниковой.
Газета.Ru вчера в 07:46
Футбол
Реал — Гранада 4:2
Спорт-Экспресс 11:53
Армия и оружие
National Interest назвал самые «опасные» российские бомбардировщики
Американское издание National Interest назвало самые опасные российские бомбардировщики, включив в данный список такие машины, как Ту-95, Ту-22М, Ту-160 и перспективный ПАК ДА.
РИА Новости 19:47
Армия и оружие
Подлодка «Петропавловск-Камчатский» вышла на государственные испытания
Подлодка проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский», построенная на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» и спущенная на воду в конце марта, отправилась на государственные испытания в Балтийском море.
Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 10:34
Единоборства
Корешков проиграл Ларкину на Bellator 229
В Темекуле (Калифорния, США) прошел турнир Bellator 229.
Sportbox.RU вчера в 23:03
Космос
В США представили технологию запуска космических ракет с аэростатов
В США на конкурсе стартапов Disrupt Startup Battlefield в Сан-Франциско была представлена технология запуска космических ракет с аэростатов, что будет на порядок дешевле и доступнее традиционных запусков с земли.
REGNUM 15:19
Здоровье
ВОЗ отметила снижение потребления алкоголя в России
По мнению экспертов ВОЗ, положительную роль сыграли такие меры, как увеличение акцизов и розничных цен на алкоголь, контроль за производством и продажей, в результате чего объемы так называемой «паленой водки» сократились в разы.
Вместе-РФ 03 октября в 05:38
Общество
Нидерланды решили отказаться от «Голландии»
Правительство Голландии решило прекратить позиционировать страну за рубежом как «Голландия», в будущем они планируют использовать только «Нидерланды».
Взгляд.ру вчера в 14:38