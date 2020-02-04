Политика

Lenta.ruLenta.ruСтало известно о новых санкциях США против «Северного потока-2»

США намерены ввести новые санкции против «Северного потока-2». Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на источники в дипломатических кругах. Это произойдет, если Россия попробует достроить газопровод.
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США введут новые санкции против «Северного потока-2», если Россия попытается достроить газопровод, сообщает немецкая деловая газета Handelsblatt
 со ссылкой на американские дипломатические источники.
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