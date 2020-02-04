с чего всё началось

США намерены ввести новые санкции против «Северного потока-2». Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на источники в дипломатических кругах. Это произойдет, если Россия попробует достроить газопровод.

Стало известно о новых санкциях США против «Северного потока-2»

Происшествия Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве полицейского в Москве Присяжные вынесли обвинительный вердикт уроженцу Киргизии Нурлану Муратова по делу об убийстве полицейского в московском метро, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.

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Культура Элайджа Вуд и Little Big станцевали Skibidi Музыкальный коллектив Little Big, которому в числе прочих предсказывают выступление на ближайшем «Евровидении», исполнил свой коронный танец с приглашенной знаменитостью.

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