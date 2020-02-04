с чего всё началось

США намерены ввести новые санкции против «Северного потока-2». Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на источники в дипломатических кругах. Это произойдет, если Россия попробует достроить газопровод.

Стало известно о новых санкциях США против «Северного потока-2»

Общество Бывший вице-премьер Голодец перейдет в Сбербанк Бывший вице-премьер РФ Ольга Голодец перейдет в Сбербанк России, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

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Политика Симоньян опубликовала цитату из письма британца об RT и «Би-би-си» Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян опубликовала письмо одного из читателей газеты The Telegraph, в котором он выразил недовольство тем, как телеканал "Би-би-си" освещал ситуацию с Brexit.

Шоу-бизнес Милла Йовович показала фото новорожденной дочери Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.

Шоу-бизнес Светлана Зейналова рассталась с отцом второй дочери Весной 2018 года Светлана родила от маркетолога Дмитрия дочь Веронику. Также в семье есть дочь Александра от первого брака телеведущей.