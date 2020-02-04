Политика
Lenta.ruСтало известно о новых санкциях США против «Северного потока-2»
США намерены ввести новые санкции против «Северного потока-2». Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на источники в дипломатических кругах. Это произойдет, если Россия попробует достроить газопровод.
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США введут новые санкции против «Северного потока-2», если Россия попытается достроить газопровод, сообщает немецкая деловая газета Handelsblatt со ссылкой на американские дипломатические источники.Коммерсантъ10:58
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Суд арестовал боксера Кушиташвили за нападение на росгвардейца
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Бывший вице-премьер Голодец перейдет в Сбербанк
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Вижу подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну и сделать виноватым польский народ.
Футбол
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Руководитель московского «Спартака» Леонид Федун участвовал в видеоролике на ютуб-канале «Футбольный Биги».
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Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к тестовой сборке обновленных универсалов и фургонов Largus.
Политика
Помпео заявил, что Украина потеряла Крым, сообщили СМИ
Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник.
Общество
Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
Энергетика
Платежи «Газпрома» принесли Украине треть доходов бюджета
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Экономика
Россия оказалась в тройке лидеров по дешевизне бензина в Европе
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина.
Здоровье
Число заболевших новым коронавирусом в мире превысило 20,6 тысячи
Количество заболевших новым коронавирусом по всему миру превысило 20,6 тысячи, заявили во вторник во Всемирной организации здравоохранения.
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Армия и оружие
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Как сообщают источники «avia.pro» американские военнослужащие в очередной раз попытались встать на пути российского военного патруля в северной части Сирийской арабской республики.
Шоу-бизнес
Звезде «Зачарованных» диагностировали рак груди четвертой стадии
Американская актриса 48-летняя Шеннен Доэрти рассказала о страшном диагнозе, который ей поставили врачи — раке груди четвертой стадии.
Общество
Немецкие кардиологи назвали боль в ногах симптомом скорого инфаркта
Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.
Общество
В Петербурге и Ленобласти предлагают уравнять социальные льготы
Социальные льготы для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области должны быть предложены единым пакетом.
Армия и оружие
В Индонезии раскритиковали российские истребители Су-35
Эрис Хэриянто, бывший командующий ПВО Индонезии, назвал истребители Су-35, произведенные в России, бесперспективными, призвав власти страны переходить на передовые машины.