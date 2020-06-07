с чего всё началось

Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии. Им придумали новые имена, теперь им придется воздерживаться от контактов с родственниками и прессой.

Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию

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