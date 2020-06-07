Общество

ИзвестияИзвестияПлемянница Скрипаля не поверила в его переезд в Новую Зеландию

Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что не знает о возможном переезде ее дяди и его дочери Юлии в Новую Зеландию. О передвижениях Скрипалей сообщили источники The Sunday Times 7 июня.
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с чего всё началось
Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которых пытались отравить с Солсбери, переехали в Новую Зеландию, пишет британский таблоид The Sunday Times
 со ссылкой на источники в правительстве.
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