Общество
ИзвестияПлемянница Скрипаля не поверила в его переезд в Новую Зеландию
Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что не знает о возможном переезде ее дяди и его дочери Юлии в Новую Зеландию. О передвижениях Скрипалей сообщили источники The Sunday Times 7 июня.
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с чего всё началось
Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которых пытались отравить с Солсбери, переехали в Новую Зеландию, пишет британский таблоид The Sunday Times со ссылкой на источники в правительстве.Znak.com05:37
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Религия
Православные верующие отмечают День Святой Троицы
Православные христиане в воскресенье, 7 июня, отмечают День Святой Троицы (Пятидесятница), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:53
Общество
Росавиация предложит частично открыть авиасообщение с 15 июля
Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля.
РБК 07:52
Шоу-бизнес
В Москве простились с актером Михаилом Кокшеновым
Церемония прощания с актером Михаилом Кокшеновым прошла в ритуальном зале Митинского крематория в Москве.
Коммерсантъ 08:22
Происшествия
В Петербурге восстановили энергоснабжение после аварии на подстанции
Специалисты "Ленэнерго" восстановили электроснабжение 75 домов в Василеостровском районе Петербурга, обесточенных после возгорания трансформатора на подстанции, сообщает районная администрация.
РИА Новости 08:08
Общество
Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия
Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM 05 июня в 07:42
Политика
Путин поручил создать базу генетических данных в России
Президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Курчатовского института Александру Благову создать в России национальную базу генетических данных.
BFM.ru вчера в 03:13
Политика
Пушков прокомментировал заявление ФРГ о вводе пошлины на газ из США
Напомним, ранее 5 июня глава комитета Бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст заявил, что Германия может ввести дополнительные пошлины на американский природный газ в случае дальнейшего препятствия США строительству "Северного потока — 2".
ИА Красная Весна 05 июня в 14:00
Шоу-бизнес
Наташа Королева продемонстрировала маску за 350 тыс. рублей
Со стоимостью автомобиля сравнили дизайнерскую маску, в которой появилась в Сети Наташа Королева.
ИнфоСМИ вчера в 11:58
Общество
Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве
Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
Общество
В Петербурге подтвердили 55 новых смертей от коронавируса
В Петербурге за сутки подтверждено 55 новых случаев смерти от коронавирусной инфекции, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.
Российская газета вчера в 05:37
Наука
Ученые назвали причину смерти от недосыпа
Evo-rus.com 05:29
Общество
Для российских пляжей установят единые требования по безопасности
МЧС планирует установить для российских пляжей единые требования к обеспечению безопасности отдыхающих.
Российская газета 03:37
Происшествия
Пожар на нефтяной скважине в Иркутской области ликвидирован
Авария на нефтяной скважине на севере Иркутской области ликвидирована.
Российская газета 09:02
Наука
Два новых исследования пролили свет на тайну возникновения РНК и ДНК
Популярная механика 05 июня в 05:28
Здоровье
В Ульяновске девушку-волонтера, умершую от рака, представят к награде
РЕН ТВ вчера в 10:41
Автоспорт
Маттиа Бинотто: «Буду очень рад, если Феттель перейдет в „Мерседес“»
Спорт-Экспресс 02:17
Политика
Будущей супердержавой назвал Китай глава МИД Германии
Глава МИД Германии Хайко Маас обратился к Евросоюзу с призывом создать единую концепцию взаимоотношений с Китаем.
Цензуры.Нет 09:10
Единоборства
Макгрегор назвал причину завершения карьеры
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор объяснил завершение своей карьеры длительным ожиданием следующего поединка.
Известия 09:04
Энергетика
«Газпром» объявил тендер на поставку труб
ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
РИА Новости 04:33
Происшествия
В Москве ограбили сыровара Сироту
В Москве был ограблен 32-летний фермер из Красногорского района Московской области, известный сыровар Олег Сирота.
Московский Комсомолец 04:23
Общество
Пропуска в Москве могут отменить с середины июня
Пропускная система в Москве может быть отменена уже с 14 июня, сообщил РБК источник в одной из компаний – партнеров столичной мэрии.
Ведомости 05:44
Общество
Минздрав Бразилии скрыл часть статистики по коронавирусу
Министерство здравоохранения Бразилии скрыло со своего официального сайта общее число заболевших коронавирусной инфекцией в стране, сообщает Reuters.
Ведомости 04:56
Происшествия
Следователи нашли похищенного в Подмосковье сына адвоката Скрыпника
Следователи нашли похищенного 17-летнего сына адвоката Константина Скрыпника.
ТАСС 05:58
Экономика
Sohu: Китай из-за обесценивания доллара распродает госдолг США
Китайские финансисты торопятся избавиться от всех возможных американских активов, включая дорогую недвижимость в США и гособлигации.
ToDay News Ufa вчера в 06:30
Политика
США решили тайно сократить численность своих войск в Германии
Ранее в пятницу агентство Reuters со ссылкой на официального представителя США высокого ранга сообщило, что президент США Дональд Трамп приказал минобороны страны сократить численность американского контингента в Германии.
Известия вчера в 16:50
Общество
Россиян предупредили о переменчивом лете
Россиян предупредили о переменчивой погоде летом 2020 года. Жаркие и сухие дни будут чередоваться с холодными и дождливыми.
Lenta.ru вчера в 07:49
Политика
В Росгвардии назвали преклонение колен коллегами из США унижением
Ранее по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции Джорджа Флойда.
РИА Новости 08:38