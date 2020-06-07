с чего всё началось

Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что не знает о возможном переезде ее дяди и его дочери Юлии в Новую Зеландию. О передвижениях Скрипалей сообщили источники The Sunday Times 7 июня.

Племянница Скрипаля не поверила в его переезд в Новую Зеландию

Происшествия В Петербурге восстановили энергоснабжение после аварии на подстанции Специалисты "Ленэнерго" восстановили электроснабжение 75 домов в Василеостровском районе Петербурга, обесточенных после возгорания трансформатора на подстанции, сообщает районная администрация. 28

Политика Путин поручил создать базу генетических данных в России Президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Курчатовского института Александру Благову создать в России национальную базу генетических данных. 4,3K

Политика Пушков прокомментировал заявление ФРГ о вводе пошлины на газ из США Напомним, ранее 5 июня глава комитета Бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст заявил, что Германия может ввести дополнительные пошлины на американский природный газ в случае дальнейшего препятствия США строительству "Северного потока — 2". 309

Общество В Петербурге подтвердили 55 новых смертей от коронавируса В Петербурге за сутки подтверждено 55 новых случаев смерти от коронавирусной инфекции, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы. 76

Политика Будущей супердержавой назвал Китай глава МИД Германии Глава МИД Германии Хайко Маас обратился к Евросоюзу с призывом создать единую концепцию взаимоотношений с Китаем. 10

Единоборства Макгрегор назвал причину завершения карьеры Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор объяснил завершение своей карьеры длительным ожиданием следующего поединка.

Энергетика «Газпром» объявил тендер на поставку труб ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок. 135

Происшествия В Москве ограбили сыровара Сироту В Москве был ограблен 32-летний фермер из Красногорского района Московской области, известный сыровар Олег Сирота. 6

Общество Пропуска в Москве могут отменить с середины июня Пропускная система в Москве может быть отменена уже с 14 июня, сообщил РБК источник в одной из компаний – партнеров столичной мэрии. 1,1K

Общество Минздрав Бразилии скрыл часть статистики по коронавирусу Министерство здравоохранения Бразилии скрыло со своего официального сайта общее число заболевших коронавирусной инфекцией в стране, сообщает Reuters. 45

Политика США решили тайно сократить численность своих войск в Германии Ранее в пятницу агентство Reuters со ссылкой на официального представителя США высокого ранга сообщило, что президент США Дональд Трамп приказал минобороны страны сократить численность американского контингента в Германии. 62

Общество Россиян предупредили о переменчивом лете Россиян предупредили о переменчивой погоде летом 2020 года. Жаркие и сухие дни будут чередоваться с холодными и дождливыми. 65