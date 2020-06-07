с чего всё началось

Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии. Им придумали новые имена, теперь им придется воздерживаться от контактов с родственниками и прессой.

Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию

Футбол Егор Сорокин: Не жалею, что отказал «Зениту» Защитник «Краснодара» Егор Сорокин рассказал, почему отказался переходить в «Зенит» из «Рубина» зимой 2019 года.

Футбол Педро договорился с «Ромой» о двухлетнем контракте По информации Corriere dello Sport, Рома договорилась с хавбеком о двухлетнем контракте на сумму в три миллиона евро за сезон плюс бонусы.

Биатлон Отменен чемпионат мира по летнему биатлону Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) объявил об отмене летнего чемпионата мира 2020 года, сообщает сайт организации.

Общество Михалков: Греф уничтожает российское образование По мнению Михалкова, опасность для системы образования несут цифровые платформы для дистанционного обучения. 15

Энергетика «Газпром» объявил тендер на поставку труб ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок. 365

Шоу-бизнес Норкин опубликовал фото с похорон супруги Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда». 1,8K

Здоровье В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС). 1,2K

Общество Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля Источник в одной из крупных авиакомпаний сообщил РБК, что Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля. 587

Авто Kia раскрыла технические детали нового седана Kia K5 для России Компания Kia подготовила к дебюту на российском рынке новый седан Kia K5.

Шоу-бизнес Оксана Самойлова примерила образ блондинки Джиган сфотографировался рядом с супругой в парике. Рэперу понравился новый образ Самойловой. 8

Происшествия Пылающую российскую нефтяную скважину потушили противотанковой пушкой 5 июня сообщалось, что глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал о переброске в Иркутскую область противотанковой пушки МТ-12 «Рапира», чтобы оперативнее и как можно эффективнее справиться с пожаром на нефтяной скважине. 192

Происшествия Пропавший в Башкирии ребенок найден живым Шестилетний мальчик, который пропал в башкирском селе Урмантау, найден живым, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по Башкирии. 29

Происшествия В Приморье начали проверку из-за загоравшего на Вечном огне мужчины Полиция Приморского края организовала проверку по факту появления в социальных сетях видео, на котором мужчина загорает в чаше вечного огня на мемориале в городе Артём. 19