Общество

Газета.RuГазета.RuСтало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию

Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии. Им придумали новые имена, теперь им придется воздерживаться от контактов с родственниками и прессой.
Читать в источнике
Комментировать999
с чего всё началось
Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которых пытались отравить с Солсбери, переехали в Новую Зеландию, пишет британский таблоид The Sunday Times
 со ссылкой на источники в правительстве.
Znak.com05:37

Подробнее о событии

Виктория Скрипаль сочла пиаром сериала новость о переезде дяди в Новую Зеландию

Телеканал 360°09:52

СМИ узнали о переезде Скрипалей из Великобритании

РБК08:05

Сообщение о переезде Скрипалей в Новую Зеландию назвали отвлекающим маневром

Lenta.ru07:31

Племянница Скрипаля считает, что он не мог уехать из Великобритании из-за плохого здоровья

ТАСС08:04

The Sunday Times сообщила о переезде Скрипалей в Новую Зеландию

РИА Новости06:54

Племянница Скрипаля оценила сообщения о его переезде в Новую Зеландию

RT на русском08:27

The Sunday Times: Скрипаль и его дочь получили другие имена и живут в Новой Зеландии

Znak.com05:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 13:50, Ашберн
Футбол

Егор Сорокин: Не жалею, что отказал «Зениту»

Защитник «Краснодара» Егор Сорокин рассказал, почему отказался переходить в «Зенит» из «Рубина» зимой 2019 года.
Bookmaker-ratings.ru 06:40
Футбол

Педро договорился с «Ромой» о двухлетнем контракте

По информации Corriere dello Sport, Рома договорилась с хавбеком о двухлетнем контракте на сумму в три миллиона евро за сезон плюс бонусы.
Советский спорт 13:27
Биатлон

Отменен чемпионат мира по летнему биатлону

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) объявил об отмене летнего чемпионата мира 2020 года, сообщает сайт организации.
Газета.Ru 12:39
Общество

Михалков: Греф уничтожает российское образование

По мнению Михалкова, опасность для системы образования несут цифровые платформы для дистанционного обучения.
Pravda.Ru 04:22
15
Энергетика

«Газпром» объявил тендер на поставку труб

ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
РИА Новости 04:33
365
Футбол

«Краснодар» может купить 17-летнего бразильца за 15 миллионов евро

«Краснодар» проявляет интерес к нападающему «Васку да Гама» Таллесу Магно, сообщают бразильские СМИ.
Спорт-Экспресс 09:09
Общество

NASA: Доставлять космонавтов на МКС России придется на кораблях SpaceX

Для доставки космонавтов на орбиту Россия будет вынуждена использовать корабли SpaceX.
Росбалт 01:29
17
Футбол

«Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью в товарищеском матче

Футболисты московского "Локомотива" сыграли вничью со столичным "Динамо" в контрольном матче.
РИА Новости 12:03
Шоу-бизнес

Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
1,8K
Общество

В ВОЗ изменили рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения изменила рекомендации по ношению масок.
ВашГород.ру вчера в 23:07
2,3K
Здоровье

В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
1,2K
Общество

Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля

Источник в одной из крупных авиакомпаний сообщил РБК, что Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля.
Российская газета 09:25
587
Наука

Ученые: Человечество создало «идеальные условия» для эпидемий

Ученые из Ливерпульского университета заявили, что человечество создает «идеальные условия» для возникновения эпидемий.
RuNews24.ru 07:55
29
Экономика

Экономисты ожидают стабильных цен на продукты в России

Укрепление рубля в ближайшее время приведет даже к снижению цен на 1-2%.
Экономика сегодня 06:55
2
Происшествия

Задержан второй подозреваемый в убийстве девочки в Красноярском крае

В Красноярском крае задержали еще одного подозреваемого в убийстве девочки.
Известия 09:15
27
Общество

В России продлили срок подачи документов в колледжи

Срок подачи документов в российские колледжи продлен до 25 августа.
Известия 07:32
32
Авто

Kia раскрыла технические детали нового седана Kia K5 для России

Компания Kia подготовила к дебюту на российском рынке новый седан Kia K5.
Новые автомобили 11:29
Происшествия

Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП в Петербурге

Два автомобиля столкнулись в воскресенье в Петроградском районе Петербурга, в результате аварии погиб один человек, еще двое получили травмы.
ТАСС 12:48
113
Политика

Опрос: большинство американцев считают ситуацию в стране неуправляемой

Согласно опросу, 80% американцев заявляют, что ситуация в стране стала неуправляемой, при этом 15%, напротив, заявляют, что ситуация находится под контролем.
РИА Новости 13:23
11
Происшествия

В Росгвардии прокомментировали задержание темнокожего мужчины в Москве

Инцидент произошёл минувшей ночью в районе Щёлковского шоссе. Очевидцы засняли момент задержания.
Говорит Москва 08:19
18
Шоу-бизнес

В Москве проходит церемония прощания с Михаилом Кокшеновым

В Москве в ритуальном зале Митинского крематория проходит церемония прощания с актером Михаилом Кокшеновым.
РЕН ТВ 04:05
45
Технологии

Использование Windows 7 оказалось опасным для компьютера

Старая операционная система Windows 7 стала очень уязвимой, заявили эксперты по безопасности.
Экономика сегодня 09:53
60
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова примерила образ блондинки

Джиган сфотографировался рядом с супругой в парике. Рэперу понравился новый образ Самойловой.
Lisa.ru 03:30
8
Происшествия

Пылающую российскую нефтяную скважину потушили противотанковой пушкой

5 июня сообщалось, что глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал о переброске в Иркутскую область противотанковой пушки МТ-12 «Рапира», чтобы оперативнее и как можно эффективнее справиться с пожаром на нефтяной скважине.
Lenta.ru 08:16
192
Происшествия

Пропавший в Башкирии ребенок найден живым

Шестилетний мальчик, который пропал в башкирском селе Урмантау, найден живым, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по Башкирии.
Вести.Ru 12:58
29
Экономика

Просроченные займы россиян стали чаще продавать коллекторам

Микрофинансовые компании в мае стали чаще продавать просроченные займы россиян коллекторам.
Lenta.ru вчера в 04:59
115
Хоккей

Депутат Роднина ответила на заявление Панарина о России

RuNews24.ru 09:23
10
Происшествия

В Приморье начали проверку из-за загоравшего на Вечном огне мужчины

Полиция Приморского края организовала проверку по факту появления в социальных сетях видео, на котором мужчина загорает в чаше вечного огня на мемориале в городе Артём.
RT на русском 11:15
19
Общество

Собянин анонсировал радикальные решения по снятию ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал радикальные решения по снятию ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 05 июня в 14:30
2,5K
Политика

Захарова прокомментировала беспорядки в США

США на сегодняшний день сталкиваются с последствиями тех тезисов, которые сами продвигали по всему миру, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Газета.Ru 12:45
502
Как работают Яндекс.Новости?
Дело об отравлении СкрипалейБольше новостей по теме
Главное