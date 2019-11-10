Климатическая зима, которая должна была наступить в Москве в воскресенье, откладывается до конца ноября, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Ранее Тишковец рассказывал, что предстоящая зима может быть аномально теплой.

с чего всё началось

Ранее стало известно, что предстоящей зимой температура в столице будет на один-два градуса выше климатической нормы и станет одной из самых мягких. Синоптики называют такие зимы вишневыми. 8 ноября Тишковец рассказал об опасностях теплой зимы для граждан.

Стало известно о переносе климатической зимы в Москве

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