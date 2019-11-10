Общество

Lenta.ruLenta.ruСтало известно о переносе климатической зимы в Москве

Ранее стало известно, что предстоящей зимой температура в столице будет на один-два градуса выше климатической нормы и станет одной из самых мягких. Синоптики называют такие зимы вишневыми. 8 ноября Тишковец рассказал об опасностях теплой зимы для граждан.
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с чего всё началось

Синоптик рассказал, когда в Москву придет климатическая зима

Климатическая зима, которая должна была наступить в Москве в воскресенье, откладывается до конца ноября, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Ранее Тишковец рассказывал, что предстоящая зима может быть аномально теплой.
РИА Новости03:43

Подробнее о событии

Синоптики сообщили о переносе начала климатической зимы в Москве

RT на русском05:59

Синоптик рассказал, когда в Москву придет климатическая зима

РИА Новости03:43

Евгений Тишковец сообщил, когда в Москву придет климатическая зима

Вечерняя Москва01:31

Синоптики сообщили о переносе начала климатической зимы в Москве

РБК03:18

Зима придет в Москву только в последней декаде ноября

РИАМО02:38

Синоптик предупредил о переносе климатической зимы в Москве

Газета.Ru04:24

Климатическая зима в Москве откладывается до конца ноября

Москва 2401:22
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Общество

Леонида Якубовича прооперировали в Москве

В одной из московских клиник был прооперирован 74-летний шоумен и телеведущий Леонид Якубович, передает РЕН ТВ.
Газета.Ru 02:14
Общество

Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении

Телеведущий Артем Шейнин прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.
РИА Новости 07:43
Хоккей

Сборная России проиграла Чехии на Кубке Карьяла

Сборная России по хоккею проиграла национальной команде Чехии на Кубке Карьяла. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу чешской команды.
Газета.Ru 09:16
Политика

Польша передала задержанного Мазура на поруки украинскому консулу

Украинского националиста Игоря Мазура передали на поруки консулу Украины в Люблине, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
РИА Новости 09:10
Происшествия

В деле об убийстве главы ингушского центра «Э» появились новые детали

В Москве на два месяца арестовали фигуранта дела об убийстве начальника Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда.
Lenta.ru 09:08
Футбол

ЦСКА одержал волевую победу над «Сочи» в матче РПЛ

Футболисты московского ЦСКА на выезде нанесли поражение "Сочи" в матче 16-го тура чемпионата России.
РИА Новости 10:29
Политика

В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград

На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Происшествия

В Орске девушка на иномарке сбила насмерть пенсионерку

7 новостей 09:45
Происшествия

Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последнем разговоре с сестрой

Газета.Ru 09:27
Политика

Трамп может опубликовать стенограмму второго разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что Белый дом, вероятно, опубликует стенограмму второго разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает Reuters.
Rambler News Service 06:02
Общество

Израильские СМИ назвали новые морские пути России угрозой для Запада

Журналисты израильского издания Haaretz оценили выгоду России от широкого использования Северного морского пути.
ПолитРоссия 07:18
Общество

Писатели и журналисты выступили в защиту профессора ВШЭ Гусейнова

Члены ассоциации "Свободное слово", среди которых писатели, переводчики, поэты и журналисты, выступили с открытым письмом в поддержку профессора факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Гасана Гусейнова, который высказал негативные оценки в адрес россиян и русского языка.
Газета.Ru 07:10
Происшествия

Отец виновника ДТП на Малышева отверг подозрения в подмене анализов

Екатеринбург-ТВ 06:13
Общество

Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl

Коммерсантъ вчера в 16:04
Кино

Лучшим на «Лiстападзе» стал украинский фильм «Атлантида»

Гран-при "Золото Лістапада" за лучший фильм получил "Атлантида", режиссер - Валентин Васянович (Украина).
КП - Беларусь 08 ноября в 13:40
Общество

Минюст намерен ограничить звонки роботов-коллекторов должникам

Звонки роботов-коллекторов должникам могут приравнять к звонкам от сотрудников банков, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 09:14
Происшествия

В Египте проверят данные о причастности датчанина к подрыву А321 из РФ

РЕН ТВ 09:56
Авто

Toyota представила кроссовер Raize за миллион рублей

Японский автопроизводитель Toyota представил новый компактный кроссовер Raize, который потеснит автомобили в нише бюджетных SUV.
Мойка78 07 ноября в 00:21
Политика

Путин намного опередил Зеленского в рейтинге жителей Донбасса

Если президента России назвали 11,2% опрошенных, то президента Украины Владимира Зеленского – 1,3%. Второе и третье места рейтинга достались телеведущим Владимиру Соловьеву и Ольге Скабеевой.
Газета.Ru 10:36
Политика

Путин призвал полицию жестко противодействовать экстремизму

Сотрудники МВД России должны решительно бороться с коррупцией и другими преступлениями, жестко противодействовать терроризму, экстремизму и попыткам расколоть российское общество.
ТАСС 09:52
Экономика

Украинскому электричеству предрекли подорожание

Вице-президент Первой энергетической ассоциации Украины Александр Рогозин, в свою очередь, отметил, что тарифы на электричество для населения следует поднимать поэтапно.
Lenta.ru 06:10
Транспорт

Сегодня началась продажа билетов на поезда в Крым

Кстати, цена билета на плацкарт из северной столицы стартует от 3,5 тысяч рублей, из Москвы в купейном вагоне можно будет добраться за 2966 рублей.
ПроТуймазы 08 ноября в 01:10
Теннис

Джокович победил Берреттини на старте Итогового турнира ATP

Первая ракетка мира серб Новак Джокович одержал победу над итальянцем Маттео Берреттини в матче группы Бьорна Борга на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.
RT на русском 10:49
Происшествия

Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина

RT на русском 08 ноября в 11:28
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима

Климатическая зима наступит только с середины декабря.
Российская газета 09:11
Происшествия

В Санкт-Петербурге профессор истории убил и расчленил студентку

АН Между строк 02:40
Здоровье

Безвредный вирус папилломы человека может защитить от рака кожи

По утверждениям медиков, вирус папилломы человека может защитить от рака кожи, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:09
Шоу-бизнес

Майли Сайрус дала обет молчания после операции

По данным инсайдеров, операция была успешно проведена в начале ноября, и сейчас Майли уже дома, где ее поддерживает бойфренд Коди Симпсон.
ИА InterMedia 06:06
Единоборства

Александр Волков: Важнее было победить, чем победить красиво

Allboxing.ru вчера в 22:34
Авто

Раскрыты секреты расположения бензобаков в автомобилях

Именно поэтому даже на леворульных автомобилях американских марок лючки бензобаков чаще всего находятся слева – так меньше идти до колонки.
Автоновости дня 05:40
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