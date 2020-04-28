Транспорт

РИА НовостиРИА НовостиСтало известно о первом штрафе с камеры за езду без пропуска в Москве

Житель Москвы получил штраф в размере пяти тысяч рублей за проезд на автомобиле, номер которого не вписан в цифровой пропуск. Об этом сообщается в сообществе "Синие ведерки" в Facebook.
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