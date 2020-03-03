Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruСтало известно о планах Нидерландов отправить войска в Донбасс

Власти Нидерландов планировали отправить в Донбасс войска после падения малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году. Об этом со ссылкой на представителя вооруженных сил страны сообщает издание Telegraf.
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Нидерланды намеревались направить войска в Донбасс

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Telegraaf: Нидерланды собирались перебросить войска на место крушения MH17

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Компания Dacia представила свой первый электромобиль

Стоит сказать, что если для бренда Dacia концепт Spring — это первый электромобиль, то в линейке материнской компании Renault уже имеются семь электрокаров.
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В партии Зеленского согласовали кандидата на пост премьера

В парламентской фракции президентской партии «Слуга народа» согласовали кандидатуру нынешнего вице-премьера и министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины.
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Во Франции мужчина захватил в заложники женщину и пятерых детей

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Путин скорректировал поправку о пенсиях в Конституцию

23 января сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева рассказала, что рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в основной закон, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
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У пассажиров московского метро начнут выборочно проверять температуру

«Выборочное измерение температуры дистанционным способом будет организовано на входах в Московский метрополитен», — говорится в сообщении.
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Энергетика

Цена на нефть марки Brent растёт более чем на 3%

Отмечается, что по состоянию на 14:04 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 3,31% — до $53,62 за баррель.
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Россия в Лиге наций сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией

Соперниками сборной России по футболу в Лиге наций UEFA стали команды Сербии, Турции и Венгрии. Жеребьевка прошла в Амстердаме.
Коммерсантъ 13:27
Экономика

Кудрин назвал прогноз роста экономики РФ в 2020 году оптимистичным

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин назвал оптимистичным правительственный прогноз о темпах роста российской экономики в 2020 году.
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Спорт

Коронавирус подтвердили у двух российских велогонщиков в ОАЭ

Коронавирус подтвердили у двоих членов российской команды Gazprom-RusVelo, которые выступали в многодневке «Тур ОАЭ».
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Стал известен пол будущего ребенка семьи Овечкиных.
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Работу «Яндекс.Такси» хотят заблокировать в Латвии, поскольку приложение до 22 января не зарегистрировалось в Дирекции автотранспорта страны.
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Эстония пожаловалась США на модернизацию Россией своей армии

Министр обороны Эстонии Юри Луйк пожаловался коллегам из Соединенных Штатов на модернизацию Россией своих Вооруженных сил.
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Общество

Абрамович погасил долги Федора Достоевского

Карточные долги Федора Достоевского заплатил олигарх Роман Абрамович в казино в Висбадене.
ToDay News Ufa 12:41
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Завершено следствие по делу историка Соколова

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Экономика

Мишустину предложили изменить порядок расчета страховых взносов для ИП

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил изменить формулировки статей Налогового Кодекса, устанавливающие порядок исчисления страховых взносов ИП, а так же ввести уменьшение стоимости патента.
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Ольга Бузова проведет премию МУЗ-ТВ

Певица и звезда реалити-шоу Ольга Бузова стала ведущей Премии "МУЗ-ТВ 2020", сообщает "Вокруг ТВ" со ссылкой на заявление генерального директора канала Арманп Давлетьярова.
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В Госдуму внесли закон о сдерживании цен на лекарства при эпидемии

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По оценкам Института энергетики и финансов, прямой ущерб для экономики России от эпидемии коронавируса составит 0,1% ВВП ($1,7 млрд), а с учетом мультипликативных эффектов и возможного очередного снижения добычи нефти в рамках ОПЕК+ (встреча пройдет 5–6 марта) — до 0,3% ВВП.
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Социальная сеть «ВКонтакте» во втором квартале 2020 года планирует запустить сервис коротких вертикальных видео.
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Киркоров оценил выбор Little Big для участия в «Евровидении»

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В Чебоксарах 13-летняя девочка утонула в школьном бассейне

Во время занятий по плаванию школьнице, находившейся в бассейне стало плохо. Преподаватель заметил и вытащил ее из воды.
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Происшествия

Убившая дочь из-за хлебных крошек омичка получила 11 лет тюрьмы

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Минтруд планирует уведомлять россиян старше 45 лет о размере пенсии

Минтруд России планирует уведомлять граждан старше 45 лет о размере их будущей пенсии, сообщает пресс-служба ведомства.
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Экономика

ФРС США экстренно снизила ключевую ставку

Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 1–1,25% с 1,5–1,75%.
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СК начал проверку гибели курсанта академии МЧС в Московской области

Следователи начали проверку после гибели курсанта академии МЧС во время уборки в спортивном зале.
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